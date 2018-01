Cum sa previi caderea parului cu ajutorul acestor alimente

Parul tau este format din celule care contin o proteina, cunoscuta sub numele de keratina. Aceste celule trebuie hranite cu vitamine si minerale in mod constant pentru a avea un par lung si puternic.

Ce poti face ca sa iti creasca parul mai repede? Mai jos ai o lista de alimente potrivite pentru parul tau.

1. Avocado

Vitamina E ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui si ajuta foliculii sa functioneze mai eficient pentru a promova cresterea parului. De asemenea, mentine nivelul pH-ului si echilibrul sebumului care poate bloca foliculii de par daca este prezent in exces. Acest lucru poate opri cresterea parului.

2. Morcovi

Puteti bea suc de morcovi zilnic pentru o crestere rapida a parului. Parul contine tesuturile cu cea mai rapida crestere in organism, iar vitamina A este necesara pentru cresterea fiecarei celule.

De asemenea, ajuta scalpul in producerea uleiului natural de sebum. Uleiul de sebum pastreaza radacinile sanatoase pentru a stimula cresterea parului.

3. Seminte de in

Semintele de in sunt incarcate in acizi grasi omega-3, care pot contribui la prevenirea pierderii suplimentare a parului, incurajand in acelasi timp cresterea sanatoasa a parului.

Puteti consuma 1 lingura de seminte de in, proaspat macinate, impreuna cu un pahar de apa dimineata. De asemenea, puteti adauga seminte de in, in smoothie, salate si supe.

4. Spanac

Un studiu a aratat ca femeile carora le cade parul au un nivel semnificativ mai scazut al vitaminei D2 si al fierului decat in cazul controalelor corespunzatoare varstei. Spanacul este bun pentru pierderea parului datorita continutului ridicat de vitamina C si a continutului bogat de fier, care ajuta la absorbtia fierului.

Preparati o salata de spanac care contine ciuperci si oua fierte, ambele fiind umplute cu vitamina D, pentru a ajuta la incetinirea caderii parului.