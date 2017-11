Cum sa alegi tonul potrivit de blond, in functie de culoarea pielii tale

Stilistii celebritatilor va explica cum ar trebui sa alegeti nuanta potrivita de blond, in functie de tonul pielii tale.

Importanta tonului pielii când vine vorba de culoarea parului

Cand vine vorba de culoarea parului, tonul pielii este o piesa importanta a puzzle-ului. La urma urmei, genetica prezice ambele caracteristici in mod natural, asa ca, daca modificati acea nuanta, mentinerea echilibrului dintre nuante va asigura un aspect care se dovedeste a fi corect. Din acest motiv, coloristii acorda o atentie deosebita subtilitatii pielii clientilor lor atunci cand personalizeaza formule de culoare si tehnici de aplicare. “Este important sa cunoastem elementele de baza ale tonului si culorii si teoriei culorii, pentru a crea o privire cu intentia si pentru a obtine rezultate optime ale culorii parului”, spune Christine Thompson, stilistul vedetelor si co-proprietar al Spoke & Weal din New York City.

Daca aveti pielea deschisa la culoare

Cei cu pielea deschisa la culoare se incadreaza in general in categoria celor privigeliati. Pot purta cu usurinta culori deschise, dar blande, calde. In schimb, nu le sta bine cu blond auriu sau nuante maronii.

Daca aveti pielea medie

Cei cu pielea medie se pot bucura atat de nuantele reci, cat si de cele calde. Ambele vor arata naturale in combinatie cu pielea lor.

“In general, femeile cu aspect mediu pot purta mai multe nuante decat oricine, dar sa nu fie foarte extreme”, spune Giselle, celebrity colorist la Pierre Michel Salon din New York City.

“O baza de blond natural, cu aspect rece, de cenusa, va va da un aspect proaspat”, o completeaza Heidorn.

Pentru pielea maslinie

Daca tonul pielii este mai mediteranean sau masliniu, Thompson recomanda sa se procedeze cu o paleta similara (o gama in jurul tonului de masline), care ar fi auriu moale, bej cald, cupru moale.

De asemenea, trebuie sa luati in considerare tonul pielii dvs. atunci cand alegeti nuantele machiajului.

Daca aveti pielea inchisa

Puteti merge de la platina la o nuanta de aur – aproape orice! Este recomandata insa tehnica balayage si indiferent de culoarea pe care o alegeti, ar fi bine ca radacina sa ramana naturala.