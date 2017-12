Cum sa accelerezi cresterea parului

Exista momente cand ne simtim frustrati de lipsa de crestere a parului. Poate fi pentru ca suferim de stres sau alte probleme de sanatate care au afectat cresterea naturala a podoapei noastre capilare.

Acestea fiind spuse, exista mai multe metode in care va puteti face parul sa creasca in ritmul potrivit. Unele persoane iau medicamente pentru acest lucru, in timp ce altii prefera metode mai naturale.

Consumati gelatina sau colagen

O modalitate de a-ti imbunatati cresterea parului este sa consumi colagen de inalta calitate din cauza aminoacizilor pe care ii contine care sunt necesari organismului pentru a promova parul, pielea si unghiile. Exista multi care adora aceasta metoda si de aceea merita o incercare.

Masajul scalpului

Un alt mod de a accelera cresterea parului este sa-i oferi scalpului un masaj bun. Știm cu totii ca masajul musculaturii noastre poate ameliora durerile deoarece stimuleaza circulatia sangelui in zona afectata. De ce sa nu faceti acelasi lucru cu scalpul? Foliculii de par au nevoie de cantitati adecvate de oxigen pentru ca acestia sa functioneze corect, motiv pentru care este recomandat un masaj. Puteti masa scalpul atunci cand faceti baie daca va place sa va ajute la imbunatatirea fluxului de sange in aceasta zona.

Utilizati aloe vera

Planta de aloe a fost prezentata ca fiind una dintre cele mai bune plante medicinale de astazi datorita proprietatilor sale de vindecare si crestere. Gelul contine cantitati mari de nutrienti care nu numai ca repara celulele deteriorate, ci si le imbunatatesc pe termen lung. Tot ce trebuie sa faceti este sa recoltati gelul din frunze, apoi aplicati pe scalp inainte de a masa bine. Permiteti gelului sa penetreze scalpul inainte de clatire. In afara de stimularea cresterii parului, aloe vera poate, de asemenea, sa hidrateze scalpul si parul pentru un par mai puternic si mai sanatos.