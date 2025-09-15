Tulburările de somn ar putea spori riscul de demență, conform unei cercetări recente.

Insomnia și impactul său asupra sănătății cognitive în 2024

Persoanele care suferă de insomnie cronică au un risc cu 40% mai mare de a dezvolta demență sau alte tulburări cognitive, conform unor studii recente. Aceasta este o veste alarmantă, având în vedere că insomnia afectează un număr tot mai mare de indivizi în întreaga lume.

Cât de gravă este insomnia în 2024?

În anul 2024, se estimează că aproximativ 12% dintre americani suferă de insomnie cronică, conform cercetărilor realizate de Academia Americană de Medicină a Somnului. Această afecțiune nu se limitează doar la oboseala zilnică; impactul său este mult mai profund și se extinde asupra sănătății mentale și cognitive a individului. De exemplu, o echipă de cercetători de la Mayo Clinic a descoperit că persoanele cu probleme persistente de somn manifestă modificări cerebrale asemănătoare celor întâlnite în boala Alzheimer. Această constatare ridică întrebări importante cu privire la implicațiile pe termen lung ale insomniei asupra sănătății noastre.

Studiul a fost realizat pe un grup de peste 2.000 de adulți în vârstă, care nu prezentau deficiențe cognitive la începutul cercetării. Timp de cinci ani, participanții au completat chestionare detaliate despre obiceiurile lor de somn și au efectuat anual teste de memorie, precum și scanări cerebrale. Rezultatele au fost semnificative și au atras atenția specialiștilor din domeniu.

Iată câteva date esențiale din cercetare:

Aproape 14% dintre persoanele care sufereau de insomnie au dezvoltat demență sau tulburări cognitive ușoare.

Comparativ, doar 10% dintre cei care dormeau normal au raportat astfel de probleme cognitive.

Riscul de dezvoltare a demenței rămâne îngrijorător de ridicat chiar și după ajustarea pentru alți factori, precum vârsta, hipertensiunea sau apneea de somn.

Cum afectează insomnia sănătatea creierului?

Scanările cerebrale efectuate în cadrul studiului au relevat două mecanisme posibile prin care insomnia poate afecta sănătatea creierului. Primul mecanism se referă la acumularea de plăci proteice asociate cu Alzheimer, în timp ce al doilea vizează deteriorarea vaselor mici de sânge din creier. Autorii studiului subliniază importanța somnului de calitate nu doar pentru bunăstarea zilnică, ci și pentru sănătatea pe termen lung a creierului. O veste pozitivă este că participanții care au reușit să doarmă mai mult decât în mod obișnuit au prezentat un risc mai redus de a dezvolta probleme cognitive.

De ce unii sunt mai vulnerabili?

Persoanele care poartă gena APOE ε4, cunoscută pentru asocierea cu un risc crescut de Alzheimer, ar putea experimenta o scădere mai accelerată a capacității de memorie. Acest lucru sugerează că insomnia poate amplifica vulnerabilitățile deja existente. „Rezultatele noastre sugerează că insomnia poate avea multiple efecte adverse asupra creierului, implicând nu doar plăcile de amiloid, dar și deteriorarea vaselor mici de sânge care asigură oxigenul și nutrienții necesari creierului”, au declarat cercetătorii.

Tratarea insomniei ar putea să devină o strategie crucială pentru prevenirea problemelor cognitive pe termen lung, ceea ce subliniază necesitatea de a aborda cu seriozitate această problemă de sănătate publică.

Ce pot face cei afectați de insomnie?

Pentru persoanele care se confruntă cu insomnia, primul pas este recunoașterea stării de somn ca o problemă medicală serioasă, nu doar ca un simplu inconvenient temporar. Intervențiile farmacologice, cum ar fi medicamentele pentru somn, nu au demonstrat o influență semnificativă asupra rezultatelor studiului, arătând că, de fapt, calitatea somnului este esențială. Specialiștii oferă câteva recomandări utile pentru cei care se confruntă cu insomnia:

Consultați un medic dacă insomnia persistă mai mult de trei luni. Este important ca persoanele afectate să caute ajutor de specialitate.

Evitați să luați pastile de somn fără recomandarea unui specialist. Automedicația poate aduce mai multe probleme decât soluții.

Alegeți terapii cognitive-comportamentale pentru insomnie, care s-au dovedit a fi eficiente în numeroase studii. Aceste terapii pot ajuta la identificarea și schimbarea gândurilor și comportamentelor negative care contribuie la insomnie.

„Nu este vorba doar despre a te simți odihnit. Este crucial să protejăm sănătatea creierului pe termen lung”, au subliniat autorii studiului. Legătura dintre somn și demență continuă să fie un subiect de intens interes pentru cercetările viitoare, având în vedere impactul său asupra calității vieții.

Ce urmează în domeniul cercetării?

Echipa de cercetare de la Mayo Clinic își propune să analizeze dacă tratarea insomniei poate reduce efectiv riscul de demență. Alte studii sunt în curs de desfășurare pentru a descoperi corelația dintre durata somnului și acumularea de proteine toxice în creier. Acești cercetători vizează să afle cât de mult poate influența somnul evoluția tulburărilor cognitive, iar răspunsurile ar putea schimba semnificativ perspectiva asupra sănătății creierului în anii care vin.

Pe măsură ce cercetările în domeniu avansează, este important ca publicul să rămână conștient de efectele potențial devastatoare ale insomniei asupra sănătății cognitive. Ignorarea insomniei nu este o opțiune. „Este un semnal de alarmă pe care corpul îl trimite. Merită să fim atenți la el”, au concluzionat autorii studiului.

Prin urmare, într-o lume în care ritmul de viață devine din ce în ce mai accelerat, iar stresul cotidian este omniprezent, este esențial să avem grijă de sănătatea somnului nostru. Educația și conștientizarea cu privire la insomnia cronică și efectele ei sunt pași importanți în direcția sănătății mintale și cognitive optime.

Aproape fiecare aspect al vieții noastre poate fi influențat de somn, iar înțelegerea conexiunii dintre somn și sănătate este esențială pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung. Ferirea de insomnia cronică și găsirea unor soluții adecvate poate să ne ajute să ne menținem nu doar sănătatea mentală, ci și calitatea vieții.

Astfel, sunt necesare măsuri active și informate, iar sănătatea creierului nostru ar trebui să fie o prioritate pe agenda națională a sănătății publice. Investițiile în educația publicului cu privire la somn pot contribui la reducerea incidenței insomniei și, implicit, a bolilor cognitive, precum demența, în viitor.

