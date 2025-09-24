Trump recomandă gravidelor să stea departe de paracetamol

Fostul președinte american Donald Trump a stârnit controverse cu declarațiile sale privind utilizarea medicamentelor de către femeile însărcinate, subliniind că acestea ar trebui să suporte disconfortul fără ajutor farmacologic. Sugestiile sale, formulate în contextul unei conferințe pe tema autismului, au generat reacții puternice din partea specialiștilor și a susținătorilor drepturilor femeilor, care au criticat minimizarea durerii și a anxietății pe care le pot experimenta viitoarele mame.

La această conferință, Trump a adresat un mesaj femeilor însărcinate, afirmând: „Luptă din răsputeri să nu-l iei.” și „E ușor să spun „rezistă”. Dar în diverse situații din viață, e important să te menții tare.” Declarațiile sale au fost întâmpinate cu neliniște de către experți medicali, care subliniază importanța accesului la tratamente adecvate în timpul sarcinii. Ce spun specialiștii în domeniu despre aceste sugestii?

Contextul declarațiilor lui Trump

Trump a reiterat de mai multe ori că femeile însărcinate ar trebui să evite paracetamolul, un analgezic considerat sigur în timpul sarcinii. El a spus: „Luptă din răsputeri să nu-l iei.” Deși a subliniat că, în cazuri rare, decizia de a lua medicamente trebuie să fie o alegere personală, medicii atrag atenția că febra netratată poate reprezenta un risc grav atât pentru mamă, cât și pentru fetus.

Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de Tylenol în SUA, este un medicament recomandat la nivel mondial pentru utilizarea de către femeile însărcinate.

Trump a menționat posibilele riscuri de autism asociate consumului de paracetamol, deși nu există dovezi științifice care să sprijine această afirmație.

La conferință, câteva femei au adresat mulțumiri lui Trump pentru intervenția sa, subliniind impactul pe care îl are liderul asupra vieților lor.

Trump a recunoscut că afirmațiile sale ar putea fi interpretate ca fiind insensibile: „Știi, e ușor să spun „rezistă”. În viață, uneori trebuie să te ții tare.”

Reacții din partea medicilor și societății

Dr. Nicole B. Saphier, medic la Memorial Sloan Kettering, a declarat: „De-a lungul anilor, femeile au fost supuse unei forme de paternalism în medicină. Comentariile recente ale președintelui referitoare la paracetamol în timpul sarcinii sunt un exemplu grăitor. Deși sfatul de a utiliza moderație este corect, a-l comunica într-o manieră patronizatoare și simplistă este inacceptabil.”

La rândul său, Jerome Adams, fost chirurg general al Statelor Unite, a publicat un mesaj pe rețelele sociale, cerând o abordare mai empatică: „Putem fi cu toții mai amabili și să stigmatizăm mai puțin?”

O privire asupra istoriei

Mary E. Fissell, expertă în istoria medicinei la Universitatea Johns Hopkins, a comentat: „Este o formă clasică de „învinovățire a mamei”, ce a fost folosită de-a lungul decadelor.” Ea a adus în discuție teoria obsoletă a „mamelo frigorifice” din anii ‘70, care considera că lipsa de afecțiune din partea mamelor ar provoca autismul copiilor. Fissell a adăugat că „ideea că dorințele, sentimentele sau imaginile unei femei însărcinate vor influența dezvoltarea copilului său nenăscut este complet nefondată.”

Autonomia femeilor și impactul social

Amanda Tietz, activistă pentru drepturile femeilor, a comunicat prin email: „Utilizarea expresiei „rezistă” a fost extrem de frustrantă, deoarece a minimalizat durerea cu care se confruntă femeile în timpul sarcinii și riscurile reale asociate febrei și avortului spontan.” Tietz a subliniat că durerea pe care o pot experimenta femeile în timpul sarcinii este adesea invalidantă și necesită o atenție medicală corespunzătoare.

Subiectele legate de sănătatea femeilor și de autonomia lor sunt mai relevante ca niciodată, mai ales în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite din 2022, care a eliminat protecția constituțională pentru avort. Această decizie a amplificat dezbaterile la nivelul legislativelor din toate statele americane, contribuind la o atmosferă de incertitudine și panică printre viitoarele mame.

Alison Singer, fondatoarea Autism Science Foundation, a declarat că afirmația lui Trump o face să se gândească la perioadele în care mamele erau considerate vinovate de autismul copiilor lor: „Practic, tot ce a comunicat președintele este că, dacă nu poți suporta durerea sau febra, atunci ești responsabilă.”

În prezent, 23 de state din SUA au adoptat legi restrictive privind avortul, ceea ce complică și mai mult accesul la îngrijiri medicale pentru femeile însărcinate.

Statistica arată că rata autismului în SUA este de aproximativ 1 la 36 de copii, conform CDC.

Perspective pentru viitor

Declarațiile lui Trump au readus în prim-plan tensiunile existente între recomandările medicale și retorica politică cu privire la sănătatea femeilor. Pe măsură ce alegerile din 2024 se apropie, este foarte probabil ca discuțiile referitoare la drepturile femeilor să rămână o preocupare majoră, având în vedere oportunitățile de legislație și posibilitatea unor schimbări de policy care ar putea afecta sănătatea femeilor gravide.

Cu toate că liderii politici din diverse spectre ideologice pot avea viziuni diferite în ceea ce privește tratamentele medicale pentru femeile însărcinate, consensul în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății este că siguranța și bunăstarea mamelor și a copiilor trebuie să fie prioritatea numărul unu. Deciziile legate de tratamentele medicamentoase ar trebui să fie bazate pe dovezi științifice, nu pe asumpții sau opinii personale.

În fața acestor provocări, viitoarele mame vor trebui să navigheze cu atenție prin recomandările politice și cele medicale, alegând ceea ce consideră că este în interesul lor și al sănătății celor care urmează să vină pe lume. De asemenea, este esențial ca toate vocile să fie ascultate în dezbaterile despre sănătatea femeilor, să se sprijine autonomia individuală și să se asigure că drepturile femeilor nu sunt compromise în fața unor discursuri politice mai îndoielnice.

Așadar, un subiect crucial pentru viitorul sănătății reproductive ar putea fi modul în care alegătorii și societatea civilă reacționează la astfel de declarații și cum vor influența acestea politicile în domeniul sănătății. Este viitorul feminității și sănătății materne menit să fie compromis de opinii simpliste, sau va exista un angajament societar mai puternic pentru a sprijini știința și drepturile femeilor? Răspunsurile acestei întrebări vor avea un impact semnificativ asupra viitoarelor generații.