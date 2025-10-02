Trucul de styling folosit de zeci de ani devine popular

Un pulover simplu poate transforma o ținută obișnuită într-una elegantă. Parisiencele cunosc acest secret de mult timp, iar acum el devine tot mai apreciat peste tot.

De la Paris la New York: puloverul, simbol al rafinamentului

Prima dată când am ajuns la Paris, pe când eram copil, am observat imediat cât de diferit purtau femeile puloverele. Le legau pe umeri, pe cap, la brâu sau le suprapuneau în mai multe straturi. Erau practice și elegante în același timp. Această abordare a rămas cu mine de-a lungul anilor.

Astăzi, în 2025, puloverul nu mai este doar o piesă practică, ci a devenit un accesoriu esențial. Este purtat drapat, legat sau lăsat să cadă lejer pe șolduri, aducând un plus de stil oricărei ținute. Modelele de cashmere, puloverele groase cu nervuri sau cele cu dungi inspirate din stilul colegial sunt alese special pentru a contrasta sau a completa restul ținutei.

Puloverul adaugă textură și culoare, păstrând acea imagine de eleganță relaxată specifică pariziencelor. Acum, această tendință este adoptată și de fashionistele din alte orașe mari ale lumii.

Cum transformi un pulover într-un element de styling

Totul ține de modul în care îl porți. Un pulover legat la brâu poate schimba complet silueta: strânge o cămașă largă sau sparge monotonia unui set de haine într-o singură culoare. Un model gros adaugă volum la șolduri, iar un pulover subțire din cashmere oferă o linie relaxată.

White & Warren – Pulover din cashmere cu dungi roșii și albe

– Pulover din cashmere cu dungi roșii și albe GUEST IN RESIDENCE – Pulover din lână cu model argyle

– Pulover din lână cu model argyle Acne Studios – Pulover din lână mătăsoasă cu decolteu în V

Acest truc funcționează foarte bine în diverse contexte. La New York Fashion Week, am purtat o fustă verde închis, croită pe bie, cu o cămașă Oxford bleu, ambele de la TWP, iar peste ele am legat la talie un pulover din cashmere în nuanță de aloe. Rezultatul a fost o combinație între eleganță relaxată și rafinament cromatic.

Un pulover poate adăuga un accent de culoare care, de obicei, era rezervat genților sau pantofilor. Poate deveni astfel piesa centrală a unei ținute simple.

Versatilitatea puloverului în ținutele de zi cu zi

Un pulover bine ales poate schimba complet atmosfera unei ținute. De exemplu, același pulover din cashmere a oferit o notă de toamnă unei perechi de pantaloni scurți din mătase cu dantelă de la Zara, care altfel ar fi fost potriviți doar pentru vară.

Idei pentru diferite stiluri

Pentru femeile mereu pe fugă, un set sport din bumbac tip waffle de la Mate the Label, completat cu un pulover sau chiar două legate la brâu, aduce un aer sofisticat fără efort. Pentru cei care preferă detaliile clasice, puloverul Polo Bear de la Ralph Lauren este mereu o alegere potrivită.

Jenni Kayne – Pulover oversized din cashmere

– Pulover oversized din cashmere Polo Ralph Lauren – Pulover cu ursulețul Polo Bear

– Pulover cu ursulețul Polo Bear Stateside – Pulover Fair Isle cu nasturi

Există și alte variante, precum puloverul chunky cu guler înalt de la COS sau modelele din amestec de lână de la Róhe. Acestea pot fi integrate ușor în ținute pentru sezonul rece sau pentru a adăuga o pată de culoare în zilele mai calde.

De ce acest truc a fost ignorat mult timp

Mulți au considerat această metodă prea simplă pentru a fi remarcată. Totuși, moda actuală pune accent pe versatilitate și confort, iar puloverul purtat ca accesoriu s-a dovedit a fi o alegere inspirată. Stilul promovat de Larissa Mills, prezent în imagini, a contribuit la popularizarea acestui truc.

Indiferent dacă alegi un pulover gros sau unul subțire, secretul este să-l folosești ca accesoriu, nu doar ca o piesă de bază. Poate fi combinat cu ținute simple sau folosit pentru a crea contraste de materiale și culori.

Acest mod de a purta puloverul reflectă tendințele actuale din modă: sustenabilitate – deoarece poți refolosi aceleași piese în combinații diferite – și adaptabilitate la diverse stiluri și contexte.

Ce urmează pentru acest trend

Specialiștii cred că acest truc va rămâne relevant mult timp de acum înainte. Este atât practic, cât și estetic, ceea ce îl face potrivit pentru orice garderobă. În plus, permite reutilizarea aceleiași piese vestimentare în multe combinații, ceea ce corespunde valorilor actuale din modă.

Este posibil ca în viitor să vedem pulovere integrate chiar și în ținute de seară sau combinate cu accesorii neașteptate. Pentru moment însă, secretul parizian a ajuns să fie apreciat de fashioniste din întreaga lume, iar puloverul se bucură de o nouă popularitate.