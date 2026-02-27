Trend periculos in cosmetica pentru copii declanseaza alarma medicilor romani

Imagini cu fetițe de 3 sau 4 ani care își aplică pe față seruri cu retinol și acizi exfolianți au invadat rețelele sociale. Nu este o joacă nevinovată, ci cel mai nou și poate cel mai alarmant trend de pe TikTok, care a ajuns rapid și în România. Fenomenul, cunoscut drept „Sephora Kids”, împinge produse complexe de îngrijire a pielii, destinate adulților, către o piață complet nepotrivită: copiii de vârstă preșcolară.

De la joacă la obsesie: Cum a ajuns serul anti-îmbătrânire în mâinile copiilor?

Totul a pornit, ca multe alte tendințe virale, pe platforme ca TikTok și Instagram. Influenceri adulți au popularizat rutine de skincare elaborate, cu zeci de pași și produse scumpe. Algoritmii au preluat rapid acest conținut și l-au livrat unui public din ce în ce mai tânăr. În scurt timp, clipurile video au început să fie replicate de copii și preadolescenți, apoi chiar de părinți care își filmează fetițele de 3-5 ani cum „testează” produse cosmetice.

Vorbim despre produse care conțin ingrediente active puternice: retinol (un derivat de vitamina A folosit pentru anti-îmbătrânire), acizi AHA și BHA (folosiți pentru exfoliere chimică), vitamina C în concentrații mari sau peptide. Acestea sunt substanțe create pentru a rezolva probleme specifice ale tenului adult, precum ridurile, petele pigmentare sau acneea. Folosirea lor pe o piele sănătoasă de copil nu aduce niciun beneficiu. Dimpotrivă, poate provoca daune serioase.

Mașinăria de marketing din spatele ecranului

Problema este însă mult mai adâncă decât un simplu trend. Specialiștii avertizează că platformele sociale sunt concepute special pentru a crea dependență, în special în rândul tinerilor. Mecanisme precum derularea infinită a conținutului, notificările constante și algoritmii ultra-personalizați sunt gândite să mențină utilizatorul captiv cât mai mult timp. „Dependența de social media nu este diferită de dependența de droguri”, explică un expert în neuroștiințe digitale citat într-o analiză a fenomenului.

Această arhitectură digitală creează un teren fertil pentru ca tendințe periculoase să explodeze. Un copil care vede zeci de clipuri pe zi cu rutine de skincare va ajunge să creadă că are nevoie de acele produse pentru a fi acceptat social, pentru a fi „cool” sau pur și simplu pentru că algoritmul i le arată non-stop. Companiile producătoare de cosmetice profită de acest val, marketând ambalaje colorate și atrăgătoare, care ajung să fie percepute de copii drept jucării.

Verdictul medicilor: „O agresiune inutilă”

Dermatologii români consultați pe acest subiect sunt categorici: aplicarea produselor de skincare pentru adulți pe pielea copiilor este o greșeală majoră. Pielea unui copil este fundamental diferită de cea a unui adult. Bariera cutanată este mult mai subțire și mai permeabilă, ceea ce înseamnă că absoarbe mult mai ușor substanțele aplicate topic. Sistemul imunitar al pielii nu este complet dezvoltat, făcând-o vulnerabilă la iritații, alergii și dermatite de contact.

„Pielea unui copil nu are nevoie de seruri, exfolianți sau măști anti-îmbătrânire. Este o agresiune inutilă. O astfel de rutină poate distruge bariera naturală de protecție a pielii, ducând la uscăciune cronică, roșeață, sensibilitate crescută și chiar la apariția precoce a unor afecțiuni dermatologice”, explică un medic dermatolog.

Specialiștii subliniază că rutina de îngrijire a unui copil ar trebui să fie extrem de simplă: curățare blândă cu un produs special formulat pentru pielea sensibilă, hidratare cu o cremă emolientă dacă este cazul (în special la copiii cu piele uscată sau atopici) și, cel mai important, protecție solară cu factor ridicat (SPF 50+), aplicată zilnic. Orice altceva este nu doar inutil, ci potențial dăunător pe termen lung.

Părinți depășiți și autorități în alertă

Fenomenul „Sephora Kids” este doar un simptom al unei probleme mai largi: impactul necontrolat al rețelelor sociale asupra sănătății mintale și fizice a minorilor. Conștientizarea riscurilor a început să genereze reacții la nivel european. Comisia Europeană investighează deja dacă platforma TikTok încalcă legislația privind serviciile digitale, cunoscută ca Digital Services Act (DSA), tocmai din cauza designului care poate crea dependență.

Dacă încălcările se confirmă, compania ar putea fi forțată să modifice algoritmii pentru a proteja mai bine utilizatorii vulnerabili. În paralel, mai multe state iau în calcul măsuri mai drastice. Polonia, de exemplu, a anunțat recent că intenționează să introducă o legislație care să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, responsabilizând platformele pentru verificarea strictă a vârstei. Presiunea publică și cea a autorităților ar putea forța o schimbare, însă până atunci, responsabilitatea principală rămâne la părinți: aceea de a supraveghea conținutul consumat de copii și de a le explica pericolele din spatele unor tendințe aparent inofensive.