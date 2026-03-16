Sezonul de balet al primăverii 2026 se anunță spectaculos în Statele Unite, unde trei dintre cele mai prestigioase companii din lume și-au dezvăluit deja programul. New York City Ballet (NYCB), American Ballet Theatre (ABT) și San Francisco Ballet promit reprezentații de neuitat, iar biletele pot fi deja achiziționate online.

Cum poți cumpăra bilete online

Vestea bună pentru iubitorii artei este că achiziționarea biletelor a devenit mult mai simplă. Pe vremuri trebuia să stai la coadă la casa de bilete, însă acum totul se poate rezolva online, fie direct de pe site-urile companiilor, fie prin platforme terțe precum Stubhub, Vivid Seats sau SeatGeek. Acestea garantează autenticitatea biletelor și livrarea lor la timp pentru eveniment, altfel primești banii înapoi.

Mai mult, pentru că sunt site-uri de revânzare, nu de puține ori poți găsi bilete chiar și la spectacolele sold-out. Uneori, prețurile pot fi chiar mai mici pe măsură ce se apropie data spectacolului. De exemplu, Vivid Seats are un program de loialitate prin care, după zece bilete cumpărate, al unsprezecelea este gratuit. Iar cu codul promoțional VR30 se poate obține o reducere de 30 de dolari la orice achiziție de pe site-ul lor.

New York City Ballet: O revenire după 20 de ani

Iar programul New York City Ballet (NYCB), companie fondată în 1948, este plin de momente speciale. Printre piesele prezentate la David H. Koch Theater din Lincoln Center se numără „Divertimento No. 15”, compusă de Mozart în 1777 și pusă în scenă pentru prima dată în 1956 de celebrul coregraf George Balanchine (renumit pentru coregrafia sa la „Spărgătorul de nuci”). Piesa are o încărcătură istorică aparte, fiind programată chiar în seara morții lui Balanchine, pe 30 aprilie 1983, compania alegând să continue spectacolul în onoarea sa.

Pe scenă revine, după mai bine de două decenii, și „Distant Cries” de Edwaard Liang. Programul mai include premiera mondială a celei de-a doua creații a prim-balerinei Tiler Peck pentru companie și premiera la NYCB a piesei „Continuum” de Christopher Wheeldon. Nu vor lipsi nici două balete clasice: „Pasărea de Foc” și „Coppélia”.

Un moment cu adevărat emoționant.

Spectacolul „Coppélia” va marca reprezentația de adio a prim-balerinei Megan Fairchild.

ABT și San Francisco Ballet

Nici celelalte companii nu se lasă mai prejos. American Ballet Theatre (ABT), fondată în 1939, se mută în luna martie la David H. Koch Theater cu un repertoriu ce include „Othello: A Dance in Three Acts” de Lar Lubovitch, „Pasărea de Foc” de Alexei Ratmansky, „Mozartiana” de Balanchine și „Raymonda: Grand Pas Hongrois”.

În schimb, San Francisco Ballet sărbătorește a 50-a aniversare a orchestrei sale. V-ați fi gândit că aceasta este cea mai veche companie de balet din Statele Unite, fiind fondată în 1933 sub numele de San Francisco Opera Ballet? Programul lor pentru primăvară include iconicul „Don Quijote” și „La Sylphide” de Bournonville, alături de o serie de lucrări contemporane.

O replică neașteptată pentru Timothée Chalamet

Dar, dincolo de programul artistic, lumea baletului a fost recent agitată de o controversă. Totul a pornit de la actorul Timothée Chalamet, care a sugerat într-un interviu că „nimănui nu-i pasă” de balet sau de operă. Printre cei care au reacționat s-au numărat și prim-balerinele de la NYCB, Megan Fairchild și Sara Mearns.

Într-o postare pe Instagram, Fairchild i-a oferit un răspuns direct actorului, care a devenit rapid viral. „Nici măcar nu mă deranjează ideea că a disprețuit baletul și opera; ci sugestia că el ar fi avut talentul și aptitudinile necesare pentru a urma aceste domenii artistice de nivel olimpic. Timmy, nu mi-am dat seama că erai un dansator sau un cântăreț de operă de talie mondială care pur și simplu a ales să nu urmeze această cale pentru că actoria e mai populară!”