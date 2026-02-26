Trei băuturi care îți îmbunătățesc somnul conform experților în nutriție

Trei băuturi pe care să le bei seara pentru un somn adânc, recomandate de specialiști

O treime din viață o petrecem dormind, sau cel puțin așa ar trebui. Realitatea pentru milioane de români este însă o luptă nocturnă cu ceasul, cu gândurile și cu perna mototolită. Înainte de a apela la soluții farmaceutice, specialiștii atrag atenția asupra unor remedii simple, care se găsesc în bucătăria oricui. Nu vorbim de poțiuni magice, ci de băuturi ale căror proprietăți relaxante și somnifere sunt susținute de studii științifice. Acest articol detaliază trei dintre cele mai eficiente lichide care pot transforma o noapte agitată într-un somn profund și odihnitor, explicând mecanismele din spatele lor și cum le poți prepara acasă în mai puțin de 15 minute.

De ce ne-am pierdut somnul?

Problema este mai gravă decât pare. Experții recomandă ca un adult cu vârsta între 18 și 60 de ani să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte. Cifrele arată însă o realitate sumbră. Somnul insuficient sau de proastă calitate nu înseamnă doar o zi de muncă în care ești obosit. Consecințele pe termen lung sunt devastatoare: un risc crescut de depresie, diabet, boli de inimă și chiar o speranță de viață redusă. Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, tulburările de somn afectează un segment tot mai mare din populația activă a României, transformând insomnia dintr-o problemă personală într-una de sănătate publică. Dar ce se poate face? Uneori, răspunsul începe cu o simplă cană fierbinte, băută înainte de culcare.

1. Ceaiul de mușețel: leacul bunicii, validat de știință

Floarea de mușețel, cu aspectul ei delicat de margaretă, este probabil cel mai cunoscut remediu natural pentru relaxare. Consumat de secole, ceaiul de mușețel a fost folosit pentru a calma simptomele răcelii, a reduce inflamațiile și a îmbunătăți sănătatea pielii. Reputația sa de aliat al somnului e mai mult decât un mit transmis din generație în generație. O analiză amplă a studiilor, publicată în 2024, a confirmat că mușețelul are un efect real asupra calității odihnei. Concret, cercetătorii au observat că persoanele care au consumat ceai de mușețel au avut semnificativ mai puține treziri pe parcursul nopții. Practic, mușețelul te ajută să legi orele de somn, să nu te mai foiești și să nu mai numeri minutele până la răsărit. Studiul a arătat că, deși nu prelungește durata totală a somnului și nici nu îmbunătățește funcționarea din timpul zilei, capacitatea sa de a menține un somn neîntrerupt este un beneficiu major. Prepararea este extrem de simplă. Pentru o cană de 240 ml, ai nevoie de patru linguri de flori proaspete de mușețel sau două linguri de flori uscate. Se adaugă peste ele apa clocotită și se lasă la infuzat timp de cinci minute. Strecoară ceaiul și bea-l cald, cu 30-45 de minute înainte de a merge la culcare. Ritualul în sine, de a pregăti și savura o băutură caldă, contribuie la semnalul pe care corpul îl primește că este timpul să se relaxeze.

2. Rădăcina de valeriană: un tranchilizant vegetal

Dacă mușețelul este un calmant blând, valeriana este considerată artileria grea a plantelor medicinale pentru somn. Această plantă perenă, cu flori roz sau albe, este recunoscută de secole pentru proprietățile sale sedative. Partea folosită este rădăcina, al cărei extract este un ingredient comun în multe suplimente pentru insomnie. Eficacitatea sa e mai mult decât o poveste. O meta-analiză din 2020, care a inclus nu mai puțin de 60 de studii clinice, a concluzionat că valeriana poate fi un tratament sigur și eficient pentru inducerea somnului și prevenirea tulburărilor asociate. Acționează ca un sedativ natural asupra sistemului nervos, reducând timpul necesar pentru a adormi și îmbunătățind calitatea generală a odihnei. Pentru a prepara ceaiul, se folosesc 2-3 grame de rădăcină uscată de valeriană la o cană de 240 ml de apă fierbinte. Spre deosebire de mușețel, valeriana are nevoie de un timp de infuzare mai lung pentru a-și elibera compușii activi: între 10 și 15 minute. Gustul este puternic, pământiu, și nu pe placul tuturor, dar efectele sale pot fi remarcabile pentru cei care se luptă cu insomnia severă.

3. Laptele cald: mitul care ascunde un adevăr biochimic

Recomandarea de a bea un pahar cu lapte cald înainte de culcare sună a sfat de bunică. Și totuși, în spatele acestui gest se ascunde un lanț de reacții biochimice perfect logice. Secretul stă într-un aminoacid esențial numit triptofan, care se găsește în lapte. Organismul folosește triptofanul pentru a produce serotonină, un neurotransmițător asociat cu stările de fericire și bunăstare. Dar rolul serotoninei nu se oprește aici. Ea este, la rândul ei, un precursor pentru melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe. Pe scurt, lanțul este simplu: triptofanul din lapte crește nivelul de serotonină, care la rândul său crește producția de melatonină. Iar un nivel optim de melatonină este esențial pentru a adormi ușor și a combate tulburări precum insomnia sau efectele decalajului de fus orar. Pe lângă efectul chimic, există și un puternic efect psihologic. Ritualul de a încălzi și a bea lapte este unul reconfortant, care ajută mintea să se deconecteze de la stresul zilei și să se pregătească pentru odihnă. Pentru cei cu intoleranță la lactoză, o alternativă excelentă este laptele de migdale. Acesta nu doar că este o sursă de triptofan și melatonină, dar conține și magneziu, un mineral care s-a dovedit eficient în tratarea insomniei, în special la persoanele în vârstă. O cană de lapte de migdale poate conține aproape 17 mg de magneziu. Pentru un efect și mai puternic, se poate prepara un smoothie dintr-o banană (bogată în magneziu și triptofan) și lapte de migdale. Totuși, medicii avertizează: oricât de eficiente ar fi aceste remedii, ele sunt ajutoare, nu tratamente miraculoase. Dacă problemele de somn persistă săptămâni la rând, un consult medical este absolut necesar pentru a identifica și trata cauza de bază a insomniei.