Tratarea muscaturilor de insecte la copii

O iesire in parc sau la iarba verde, o vizita in gradina unor prieteni sau la padure, ori in parc poate fi prilejul perfect pentru insecte sa va provoace neplaceri. Daca un adult are pielea mai groasa si suporta mai usor o intepatura sau o muscatura, pielea sensibila a copiilor poate avea manifestari mai agresive.

Pentru muscaturile de capuse e de preferat sa va adresati medicilor, pentru a indeparta insecta fara riscul de a le rupe si a ramane capul sub piele. De asemenea, tot la medic trebuie sa apelati daca inflamatia sau roseata persista, daca apar manifestari precum, febra, frisoane, greata sau voma, stare generala proasta.

Mancarimea

Produsele din farmacii impotriva mancarimii cauzate de intepaturile sau muscaturile de insecte sunt eficiente. Dar in cazul in care nu puteti ajunge la o farmacie, folositi comprese cu apa rece, pe care sa le schimbati frecvent. Produsele pe baza de calamina sunt cele mai recomandate pentru mancarimi, insa acestea nu trebuie utilizate daca exista zgarieturi sau daca semnul lasat de insecta inca sangereaza. Nu folositi mai multe produse farmaceutice in acelasi timp, pentru a elimina riscul unei supradozari.

In cazul copiilor mai mici, care nu se pot controla, taiati-le unghiile cat mai scurt. Astfel veti scadea riscul infectarii intepaturii, dar si transformarea semnului intr-o plaga, datorata scarpinarii necontrolate.

Intepaturi sau arsura

Daca sunt semnalate furnicaturi, intepaturi sau senzatia de arsura, cel mai bun remediu sunt compresele cu apa rece. Schimbati-le cat mai des.

Prevenirea infectiilor

Muscaturile de purici si tantari nu necesita masuri speciale, in mod normal, neexistand riscul de infectare. In general, muscaturile sau intepeturile de insecte se inrosesc sau se umfla, iar aparitia unor mici broboane de lichid incolor este normala (drenaj natural). In cazul intepaturilor de paianjen, tendinta de inrosire si umflare este mai mare, dar si riscul dezvoltarii unei infectii.

Inainte ca o intepatura sa se infecteze, puteti lua o serie de masuri de prevenire. Urmati pasii urmatori de doua sau trei ori pe zi si monitorizati in permanenta zona.

-Spalati pielea cu apa calduta cu sapun

-aplicati o solutie diluata de apa oxigenata (jumatate apa, jumatate peroxid de hidrogen)

-spalati cu apa simpla dilutia de peroxid dupa doua minute

-aplicati un unguent cu antibiotic

-puneti comprese cu apa rece sau gheata, pentru a reduce durerea si senzatia de arsura

Daca urmati acesti pasi, riscul infectarii este extrem de mic.

Muscaturile infectate

Daca roseata din jurul unei muscaturi continua sa se extinda, sa se umfle si sa devina mai dureroasa sau daca incepe sa supureze, inseamna ca s-a infectat. Iata ce trebuie sa faceti in acest caz, de cel putin trei ori pe zi:

-spalati pielea cu apa calduta si sapun

-aplicati timp de 10 minute o compresa cu apa fierbinte

-aplicati o compresa cu apa oxigenata diluata pentru doua minute, dupa care spalati zona cu apa curata

-puneti solutie diluata de iod (¼ solutie de iod si ¾ apa) si lasati sa se usuce timp de doua minute

-spalati zona cu apa curata

-aplicati un unguent cu antibiotic

Ar putea dura o zi sau doua pana la imbunatatirea starii, pana isi face tratamentul efectul. Daca si dupa doua zile nu vedeti nicio schimbare in bine, adresati-va unui medic.

Infectii mai grave

Daca roseata si durerea persista, ori copilul face febra, apar pete si in jurul muscaturii ori intepaturii, trebuie sa va adresati de urgenta unui medic.