Tratamentul rapid cu ketamină salvează pacienții cu depresie grava rezistentă

Un nou studiu aduce speranță pacienților cu depresie severă care nu răspund la medicamentele clasice. Cercetarea arată o asociere directă între administrarea de ketamină și o ameliorare rapidă a simptomelor, deschizând calea către o nouă opțiune terapeutică pentru cazurile rezistente la tratament, scrie Sfatulmedicului.

Depresia este o afecțiune mentală serioasă, caracterizată prin tristețe persistentă și pierderea interesului pentru activitățile obișnuite. Conform informațiilor de pe Sfatulmedicului, se crede că boala implică un dezechilibru complex al neurotransmițătorilor din creier, precum serotonina, norepinefrina și dopamina. Problema este că aproximativ o treime dintre pacienți nu răspund suficient la antidepresivele standard, ceea ce impune căutarea de noi soluții.

Ce a dezvăluit studiul despre ketamină

Cercetarea, de tip observațional, a explorat efectele ketaminei asupra pacienților cu depresie severă, rezistentă la tratament. Specialiștii au analizat modificările rapide din activitatea cerebrală după administrarea substanței, folosind scanări cerebrale avansate.

Rezultatele au confirmat o legătură între ketamină și o îmbunătățire rapidă a stării pacienților. Acest lucru sugerează că substanța poate fi un tratament eficient în cazurile în care alte medicamente nu au avut succes, oferind o opțiune de ameliorare rapidă pentru cei care nu au răspuns la terapiile convenționale.

Efecte rapide, dar pe termen lung?

Deși ketamina se dovedește eficientă pe termen scurt, o întrebare importantă rămâne fără răspuns. Nu este încă clar cât de durabile sunt aceste efecte pozitive. Din acest motiv, este esențial ca pacienții să discute cu medicii lor despre toate opțiunile disponibile.

Specialiștii avertizează că nicio decizie de tratament nu trebuie luată fără supraveghere medicală calificată. Gestionarea eficientă a depresiei necesită evaluare și monitorizare continuă într-un centru specializat.

Simptomele depresiei și pașii de urmat

Simptomele frecvente ale depresiei includ o dispoziție depresivă, pierderea interesului sau a plăcerii, schimbări în apetit și greutate, tulburări de somn și oboseală. La acestea se adaugă dificultăți de concentrare și chiar gânduri recurente de moarte sau suicid. Complicațiile pot include un risc crescut de suicid și abuz de substanțe.

Este important să discuți cu un medic dacă observi astfel de simptome persistente. Primul pas este o consultație la medicul de familie, care poate oferi o evaluare inițială. Acesta poate recomanda consultarea unui psihiatru, specialitatea principală implicată în diagnosticarea și tratamentul depresiei, sau a unui psiholog clinician. Diagnosticul se bazează pe evaluarea clinică și pe istoricul pacientului, uneori completate de chestionare standardizate. De asemenea, pot fi necesare analize de sânge pentru a exclude alte cauze medicale ale simptomelor.

Cum poate fi prevenită depresia

Prevenirea depresiei implică în primul rând menținerea unui stil de viață sănătos. Exercițiile fizice regulate, o dietă echilibrată și un somn adecvat sunt de bază în menținerea sănătății mintale.

La fel de importante sunt gestionarea eficientă a stresului și construirea unui suport social solid. Specialiștii subliniază că este esențial să se caute ajutor profesional încă de la primele semne de depresie pentru a preveni agravarea afecțiunii.