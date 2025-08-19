Tratamente noi și minim invazive pentru durerile de spate

Durerile de spate persistente pot afecta semnificativ calitatea vieții, mai ales atunci când terapiile clasice – medicamente, fizioterapie sau repaus – nu mai dau rezultate. În ultimii ani, medicina a adus soluții inovatoare, minim invazive, care oferă ameliorare rapidă și reduc considerabil riscul de complicații. Printre acestea se numără vertebroplastia și cifoplastia, proceduri recomandate în cazul fracturilor vertebrale, tasărilor sau altor afecțiuni ale coloanei.

Vertebroplastia – soluție rapidă pentru ameliorarea durerii

Vertebroplastia presupune injectarea unui ciment medical special direct în vertebra afectată, utilizând ghidaj fluoroscopic. Această metodă are ca obiectiv reducerea rapidă a durerii și stabilizarea zonei afectate. Fiind o procedură minim invazivă, recuperarea este mult mai scurtă decât în cazul unei operații clasice, iar pacienții își pot relua activitățile obișnuite într-un timp redus. Intervenția este recomandată pacienților cu tasări vertebrale, fracturi de compresie, tumori spinale sau metastaze osoase.

Cifoplastia – corectarea deformărilor și reducerea durerilor

Cifoplastia (kyphoplastia) urmează un principiu asemănător, însă implică un pas suplimentar: medicul introduce un balon în vertebra afectată, îl umflă pentru a restabili înălțimea pierdută și abia apoi injectează cimentul. Această metodă nu doar ameliorează durerea, ci și corectează deformările apărute la nivelul coloanei. Intervenția se realizează sub anestezie locală, cu incizii minime, iar recuperarea este la fel de rapidă ca în cazul vertebroplastiei.

Noi tratamente pentru durerea de spate. Sunt minim invazive!

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de ambele proceduri, realizate de echipe de neurochirurgi cu experiență vastă, într-un bloc operator modern și complet echipat. În funcție de situație, medicul decide cea mai potrivită metodă de tratament, iar după intervenție pacienții urmează un program personalizat de recuperare medicală. În multe cazuri, durata spitalizării este foarte redusă, unii pacienți fiind externați chiar în ziua procedurii.

Monitorizarea postoperatorie se face prin consultații de specialitate și investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice, instrumente esențiale pentru un diagnostic precis și pentru evaluarea evoluției după tratament.



