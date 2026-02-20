Transpirația excesivă: Când e o problemă și ce soluții există, de la haine la deodorante bio

Deși este un proces natural și necesar pentru corpul uman, transpirația poate deveni o sursă de disconfort major. Fără ea, organismul s-ar supraîncălzi, în special în zilele călduroase sau în timpul efortului fizic. Dar unde se trage linia între normalitate și o problemă medicală?, relatează Adevărul.

Transpirăm în mod obișnuit când facem mișcare, când este cald, avem emoții sau consumăm alimente picante. Glandele sudoripare produc sudoare pentru a răci corpul, iar mirosul neplăcut apare din interacțiunea bacteriilor de pe piele cu transpirația. Potrivit Adevărul, atunci când acest proces scapă de sub control, poate fi vorba despre o afecțiune medicală.

Când transpirația devine o problemă medicală?

Dacă hainele se udă vizibil fără un motiv evident, cum ar fi căldura sau efortul, este posibil să fie vorba despre transpirație excesivă. Cunoscută medical sub numele de hiperhidroză, această condiție apare atunci când corpul produce sudoare în cantități mult mai mari decât necesarul pentru reglarea termică. Zonele cele mai afectate sunt axilele, palmele, tălpile sau fața.

Hiperhidroza poate fi de două tipuri. Hiperhidroza primară apare de obicei în copilărie sau adolescență și nu are o cauză medicală clară. Pe de altă parte, hiperhidroza secundară este cauzată de alte afecțiuni, precum probleme hormonale, diabet, tulburări tiroidiene sau de anumite medicamente.

Un consult medical este recomandat dacă transpirația excesivă apare brusc sau este însoțită de alte simptome, cum ar fi scăderea în greutate, palpitațiile sau febra.

Deodorantele bio, o alternativă pentru pielea sensibilă

Produsele bio evită ingrediente sintetice agresive, cum ar fi alcoolul denaturat, parfumurile artificiale puternice sau conservanții controversați. Acestea conțin extracte naturale precum ulei de cocos, unt de shea, aloe vera, bicarbonat de sodiu (în variantele fără iritanți) și uleiuri esențiale. Formulele lor mai blânde reduc riscul de mâncărimi, înroșire sau disconfort, fiind excelente pentru pielea sensibilă sau iritată. În plus, multe deodorante bio nu conțin săruri de aluminiu, ceea ce înseamnă că nu blochează complet glandele sudoripare și nu interferează cu procesul natural de transpirație.

Ce diferențiază antiperspirantele de deodorante?

Este important de înțeles diferența dintre cele două tipuri de produse. Deodorantele au rolul de a masca mirosul neplăcut cauzat de bacterii.

Spre deosebire de acestea, antiperspirantele acționează direct asupra cauzei, reducând efectiv cantitatea de transpirație. Ele funcționează prin blocarea temporară a canalelor glandelor sudoripare.

Soluții simple: de la haine la managementul stresului

Pe lângă produsele cosmetice, există și alte metode prin care transpirația poate fi ținută sub control. Alegerea hainelor potrivite este un pas esențial. Țesăturile sintetice pot agrava problema, în timp ce hainele din bumbac sau alte fibre naturale permit pielii să respire mai bine, reducând atât transpirația, cât și riscul de iritații.

Gestionarea stresului poate fi de asemenea de folos. Deoarece emoțiile puternice pot declanșa transpirația, tehnicile de respirație, sportul și un program regulat de somn pot contribui la diminuarea transpirației cu cauză emoțională.