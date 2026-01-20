Transformare de 1 milion £ – Fosta concurentă X Factor, de nerecunoscut azi

V-o amintiți? A urcat pe scena X Factor acum aproape 15 ani și a șocat pe toată lumea. Acum e alt om. Pur și simplu de nerecunoscut. Transformarea ei a costat o sumă amețitoare, un milion de lire sterline, conform Ok.

Chloe Khan, fata din show-ul de talente din 2010, a renunțat la muzică. A ales o carieră total diferită. Azi face bani grei în industria de divertisment pentru adulți. Presa britanică, cum ar fi The Sun, a scris că și costurile schimbării au fost pe măsură. Marți, de exemplu, și-a înnebunit din nou fanii de pe Instagram cu poze în lenjerie intimă ce lasă foarte puțin loc imaginației.

De la blugi rupți pe scenă la un imperiu în online

Puțini și-o amintesc din 2010. Era o tânără din Leeds. Blugi rupți, un top minuscul și un vis: să-l impresioneze pe Simon Cowell. A trecut de audiții, a ajuns în bootcamp, dar drumul ei s-a oprit brusc. A fost eliminată chiar înainte de galele live.

Dar asta nu a oprit-o.

A urmat o apariție în Celebrity Big Brother în 2016. Apoi și-a schimbat macazul. A intrat într-o industrie care i-a adus câștiguri de neimaginat. Deși e mamă, a recunoscut că a făcut sume „nebunești” de bani pe o platformă populară de conținut pentru adulți, bani din care și-a clădit un întreg portofoliu imobiliar.

Clona AI care i-a adus 200.000 de lire într-o singură zi

Surprinzător sau nu, banii nu vin doar din aparițiile ei directe. Anul trecut, Chloe a dat lovitura: a încasat peste 200.000 de lire sterline în 24 de ore. Într-o singură zi. Cum? A lansat o clonă AI.

Această tehnologie îi permite să trimită conținut explicit abonaților fără să miște un deget, fără nicio comunicare directă din partea ei. O mișcare de business isteață, care îi maximizează veniturile cu efort minim.

„Un milion de lire”. Lista intervențiilor chirurgicale

Schimbarea ei fizică nu e niciun secret. Costurile, însă, sunt astronomice. Într-un interviu, a fost întrebată direct câți bani a băgat în înfățișarea ei.

Răspunsul a venit pe loc. „Oh, Doamne – cât am cheltuit pe operații? Aș spune că, per total, de-a lungul anilor, un milion de lire.”

Apoi a detaliat. Suma nu include doar bisturiul, ci și întreținerea constantă. „Nu doar operații, ci și extensii de păr, tratamente faciale, produse de îngrijire a pielii și proceduri non-chirurgicale. Am o mulțime de costuri de întreținere și sunt mereu la salon.” Lista e lungă: trei rinoplastii, două augmentări mamare, un lifting brazilian (BBL) și implanturi fesiere.

„Toată lumea o face”. Normalizarea operațiilor estetice

Chloe și-a asumat mereu deciziile. Ea susține că în cercurile ei, așa ceva e normal. Încă din 2018, la BBC, explica cum vede generația ei aceste intervenții.

„Este mult, dar toată lumea pe care o cunosc de vârsta mea are la fel sau mai mult”, spunea ea. Crede că fenomenul e peste tot. „Toată lumea își face operații. Dacă sunt la un salon de coafură, coafeza îmi zice «oh, îmi fac un BBL săptămâna viitoare», apoi și Jane de pe stradă își face la fel.”

Ironia sorții… Chiar ea admite că normalizarea asta poate fi periculoasă. „Oamenii sunt atât de indiferenți în privința asta, inclusiv eu, pur și simplu nu mai pare la fel de serios ca înainte, ceea ce este îngrijorător.”