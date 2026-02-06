6 februarie , 2026

Tragedie în modă: Model de 21 de ani, fiica unui fotbalist, găsită moartă acasă

Autor - Lavinia Ciofu
Lumea modei și cea a fotbalului sunt în șoc. Cristina Perez Galcenco, un model internațional de numai 21 de ani, a fost găsită fără viață în propria casă. Un final abrupt. Prea devreme.

Descoperirea a fost făcută în locuința ei din Caleta de Velez, un orășel de pe Costa del Sol, lângă Malaga. Presa internațională, citată de Spynews, a confirmat tragedia. Echipele de intervenție au ajuns, dar era prea târziu. Pentru Cristina nu s-a mai putut face nimic. O viață plină de promisiuni, stinsă.

O carieră fulminantă, frântă într-o clipă

Cristina nu era oricine în industrie. Era o adevărată forță. Și-a început cariera la 14 ani și a urcat exploziv, cucerind o lume cunoscută pentru cât de dură poate fi. Originară din Lanzarote, a ajuns pe cele mai mari podiumuri: a defilat la Londra, a impresionat la Madrid, a cucerit Milano și Parisul. Numele ei era cunoscut. Chipul ei a apărut în campanii pentru branduri mari și era o prezență constantă la evenimente ca Madrid Fashion Week, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare tinere din Europa. Un viitor imens, anulat într-o secundă. Ironia sorții…

Fără semne de întrebare pentru anchetatori

Vestea morții sale a stârnit imediat un val de speculații, dar surse din anchetă citate de the-sun.com sunt clare: decesul nu este tratat ca fiind suspect. Pista unei crime este, cel puțin pentru moment, exclusă, iar investigația se îndreaptă spre alte posibile cauze.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în casa din Caleta de Velez? Întrebarea stă pe buzele tuturor. Autoritățile spaniole continuă cercetările cu maximă discreție, din respect pentru familie. O tragedie, da. Un mister penal? Aparent, nu.

Mesaje de condoleanțe din toată lumea

Anunțul dispariției Cristinei a provocat o undă de șoc. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de adio și de amintiri cu tânăra mereu zâmbitoare. Colegi de breaslă, fotografi, designeri, dar și mii de fani și-au arătat regretul și compasiunea pentru familia greu încercată.

Fiecare postare vorbește despre talentul, frumusețea și profesionalismul ei. Despre o fată muncitoare, dedicată, cu un suflet bun. O stea care a apus mult prea repede. Lumea modei a pierdut mai mult decât un model de top; a pierdut un om care inspira prin determinare.

Durere fără margini pentru familie

Dincolo de succes și de lumina reflectoarelor, Cristina era fiica iubită a unui star al fotbalului spaniol. Pentru familie, pierderea este de neconceput. Un părinte care își îngroapă copilul trece prin cea mai grea încercare. Tăcerea familiei în aceste clipe spune totul. O tăcere plină de durere.

O carieră strălucitoare și o viață care abia începea. La 21 de ani, Cristina Perez Galcenco lasă în urmă amintirea unui succes uriaș și regretul unei tragedii care a marcat o lume întreagă.

