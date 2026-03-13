Actrița Tracee Ellis Ross a fost una dintre vedetele care au atras toate privirile la petrecerea pre-Oscar organizată de W Magazine și Dior. Într-o mare de rochii elegante, vedeta din „Black-ish” a ieșit complet din tipare. Evenimentul a avut loc joi seara la celebrul restaurant Mr Chow din Beverly Hills, iar Ross a optat pentru o ținută masculină Dior și o pereche de cizme albe, fără toc.

O ținută masculină, reinterpretată

Hai să vedem exact ce a purtat. Actrița a ales un ansamblu direct de pe podium, mai exact „look 24” din colecția masculină Dior pentru primăvara anului 2026, creată de designerul Jonathan Anderson. Piesa de rezistență a fost o cămașă albă, impecabil croită, accesorizată cu o eșarfă lungă, crem, cu franjuri. Iar partea de jos a fost completată de o pereche de pantaloni bleumarin, largi, cu o croială relaxată, care pe podium păreau a avea talie joasă.

Cizmele comode care au furat privirile

Până la urmă, confortul a primat. Pentru seara petrecută în Beverly Hills, Ross a renunțat la tocuri în favoarea unor cizme plate, asigurându-se că se va simți bine la petrecerea plină de celebrități. Încălțămintea sa, de un alb imaculat, avea o textură moale, încrețită, care se strângea lejer în jurul gleznelor. Vârful în formă de migdală (un vârf ușor rotunjit, dar alungit) adăuga o notă rafinată.

Deși nu este clar de unde provine exact modelul purtat de actriță, siluete similare se regăsesc în colecțiile unor case de modă și branduri cunoscute, precum Isabel Marant, Jimmy Choo sau Anonymous Copenhagen.

Un trend în plină ascensiune

Alegerea lui Ross nu este deloc întâmplătoare. Cizmele lejere, cu aspect încrețit, câștigă tot mai mult teren de câteva sezoane.

Numai că nu e singura vedetă care adoptă acest stil. Recent, Heidi Klum a fost văzută purtând o pereche verde-pădure pe străzile din New York, în timp ce Paris Jackson a participat la prezentarea de modă Vivienne Westwood pentru toamna 2026 într-o pereche sclipitoare.

O petrecere plină de staruri

Dar petrecerea nu a fost doar despre ea. Ross a adăugat o notă feminină look-ului său masculin prin accesorii atent alese: o pereche de cercei statement cu ciucuri verzi și un clutch negru din piele, din colecția ready-to-wear Dior 2026. V-ați fi gândit că o pereche de cizme fără toc pot completa atât de bine o ținută de gală?

Ross nu a fost singura vedetă îmbrăcată în Dior. Prietenele apropiate Kendall Jenner și Hailey Bieber au purtat, si, creații ale casei de modă. Jenner a mizat pe o piesă vintage, un top din dantelă neagră din colecția Dior din 1990, în timp ce Bieber și-a pus amprenta pe un sacou Bar din colecția de debut a lui Jonathan Anderson, primăvară 2026. Printre celelalte nume sonore prezente la eveniment s-au numărat Emma Watson, Teyana Taylor, Priyanka Chopra Jonas, Odessa A’zion și Charlize Theron.