3 octombrie , 2025

Tracee Ellis Ross a purtat piese Loewe de 5.450 de dolari la Paris Fashion Week

Actrița a ales combinații minimaliste cu accente dramatice, reinterpretând piese emblematice ale casei de modă.

Eleganța redefinită prin simplitate

În dimineața zilei de 3 octombrie, redactorii de la Marie Claire au numit-o pe Tracee Ellis Ross cea „mai bine îmbrăcată femeie în viață.” Motivul acestei aprecieri a fost modul în care a reușit să transforme piese clasice Loewe în ținute cu totul originale.

La prezentarea colecției Loewe primăvară-vară 2026, Ross a purtat pantaloni largi, croiți scurt, și un top în dungi, în culori vii. Silueta minimalistă a fost pusă în valoare prin proporții accentuate și accesorii atent alese.

  • Jachetă neagră purtată lejer pe umeri
  • Geantă Flamenco ținută sub braț
  • Pantofi Toy Pump cu toc mediu

Fiecare element al ținutei a fost ales cu grijă pentru a crea un efect vizual echilibrat, dar totodată îndrăzneț.

Detalii care fac diferența

Accesoriile au avut un rol esențial în completarea look-ului. Geanta Flamenco, una dintre cele mai cunoscute ale brandului Loewe, a fost purtată sub braț, respectând tendința actuală pentru clutch-uri mari și moi. Pantofii albi, cu detalii strălucitoare, au adus un plus de personalitate ținutei.

Detalii care fac diferența

Bijuterii și machiaj: accente finale

Cerceii supradimensionați și buzele în nuanțe de roșu intens au completat perfect ansamblul, fără a încărca vizual. Paleta cromatică a fost armonizată cu dungile topului, iar fiecare detaliu a contribuit la coerența stilului.

Acest tip de abordare demonstrează că, uneori, simplitatea și atenția la detalii pot avea un impact mai puternic decât orice element extravagant.

Schimbare rapidă la Givenchy

La scurt timp după prezentarea Loewe, Tracee Ellis Ross a participat la show-ul Givenchy, unde a ales o ținută complet diferită. A purtat un costum din in alb, cu umeri accentuați și talie scurtată, la care a asortat accesorii din piele neagră.

Deși stilul a fost diferit, Ross a păstrat aceleași principii: siluete dramatice, culori simple și un echilibru între confort și impact vizual. Un spectator a remarcat: Așa cum am spus: ea este „cea mai bine îmbrăcată femeie în viață.”

  • Costum din in alb, cu umeri mari
  • Accesorii negre din piele
  • Stil minimalist, dar cu detalii remarcabile

Schimbarea rapidă de ținută a demonstrat versatilitatea actriței și capacitatea de a se adapta la diferite contexte de modă, fără a-și pierde identitatea stilistică.

De ce este considerată un reper de stil

Succesul lui Tracee Ellis Ross, spun specialiștii, se datorează alegerii unor piese versatile, care pot fi purtate în diferite combinații. Topul în dungi purtat la Loewe, de exemplu, a mai fost văzut și la alte evenimente, dar mereu reinterpretat.

  • Preferă piese care pot fi purtate mai multe sezoane
  • Folosește accesoriile pentru a personaliza fiecare ținută
  • Îmbină confortul cu stilul, fără compromisuri
Citeste si:  Alege rochia de mireasa in functie de forma corpului

Într-un interviu recent, Ross a sugerat că ar putea colabora cu Loewe pentru o colecție capsulă. Detaliile nu sunt încă publice, dar fanii așteaptă deja combinații creative și originale.

Ce rămâne după această apariție

Prezența lui Tracee Ellis Ross în prima linie la Paris Fashion Week a arătat că stilul autentic nu are nevoie de extravaganță. Prin reinterpretarea unor piese de bază, actrița a atras atenția asupra importanței sustenabilității și a alegerilor inspirate în modă.

Designerii au apreciat decizia de a purta piese deja existente, în locul unor creații unicat. „E un model de how to wear investment pieces”, a declarat un reprezentant Loewe.

Tracee Ellis Ross continuă să inspire prin stilul său echilibrat, demonstrând că moda poate fi atât practică, cât și spectaculoasă, atunci când este abordată cu creativitate și autenticitate.

