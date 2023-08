Tot ce trebuie sa stii despre Summer Well 2023

Esti pregatit de inca un eveniment de neuitat vara aceasta? Iata tot ce trebuie sa stii despre festivalul Summer Well 2023!

Summer Well – evenimentul care imbina muzica, arta, cultura si entertainmentul pentru a-ti oferi o experienta de neegalat. Cea de-a 12-a editie a festivalului va avea loc in perioada 11 – 13 august 2023 la Domeniul Stirbey din Buftea. Printre headlinerii pe care abia asteptam sa-i vedem live acolo se regasesc nume precum Florence + The Machine, Royksopp, Yungblud si Saint Levant.

Anul acesta, Summer Well ne surprinde cu 4 scene, fiecare cu o energie distincta. Scena Hidden Tracks by ING x Visa va fi dedicata artistilor emergenti din Romania, care s-au remarcat printr-o prezenta scenica unica si o personalitate puternica, si anume, Rares, Paulina, LVX Machina, Iova, Ana Coman si + SHE + (Corina Sucarov).

Scena Wiiings powered by Red Bull e menita sa ne impresioneze si in acest an printr-o energie molipsitoare creata de ritmurile, versurile si rimele rapperilor cu care ne vom intalni. 070 Shake, Ocean Wisdom, July Jones, Tommy Genesis si Ayrtn sunt doar o parte din numele pentru care ne-am pregatit sneakersii de dans.

Surpriza acestei editii este combinatia perfecta de genuri care va exista pe Main Stage. Aceasta este in proportie de 50% mai mare decat anul trecut si va gazdui o serie de sound-uri superbe – de la indie-ul efervescent al Florence + The Machine si punk-ul indraznet a lui Yungblud, pana la R&B-ul fermecator a lui Saint Levant si ritmurile electronice ale celor de la Royksopp. Pe langa acestia, ii vom mai asculta live pe Tom Grennan, SG Lewis, Lime Cordiale, Temples, Yellow Days, Biig Piig, Baby Queen, Cassia, The Aces si Thus Love.

Accesul la Summer Well 2023

Accesul in festival se va face din str. Oltului, incepand cu ora 14:00 (vineri) si 12:00 (sambata si duminica). Portile festivalului se vor inchide in fiecare seara la ora 04:00. Te asteptam cat mai devreme pentru a evita aglomeratia, in mod special in ziua de vineri.

Un alt aspect important este cel legat de acreditari. Programul pentru acreditari va fi in fiecare zi intre 08:00 – 20:00. Dupa ora 20:00, nu se mai pot face acreditari (presa, parteneri, guestlist).

Cum poti ajunge la Summer Well 2023

Domeniul Știrbey este o zona destul de accesibila, unde se poate ajunge prin urmatoarele modalitati: autobuz, tren, bicicleta, masina.

Autobuz

Biletele se pot achizitiona direct de pe summerwell.ro si de la intrarea in autobuz, costul unei calatorii fiind de 22 lei, adica 44 lei o calatorie dus-intors. Plecarea se va realiza din Bucuresti, statia Clabucet (zona Piata Chibrit). Primul transport catre Domeniul Stirbey va pleca la orele: 13:00 (vineri) si 12:00 (sambata si duminica).

Autobuzele vor circula la intervale cuprinse intre 10 si 20 de minute, asigurand un flux continuu.

Vineri

Incepere program – 13:00 – plecarea primului autobuz de la Piata Chibrit.

Incheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Sambata

Incepere program – 12:00 – plecarea primului autobuz de la Piata Chibrit.

Incheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Duminica

Incepere program – 12:00 – plecarea primului autobuz de la Piata Chibrit.

Incheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Punctele de imbarcare/vanzare bilete vor fi:

Bucuresti, Statia Clabucet (intersectia blvd. Ion Mihalache cu Calea Grivitei)

Buftea – langa statia de imbarcare din proximitatea festivalului, amenajata special pentru a fi usor vizibila participantilor.

Tren

O alta modalitate de transport pe care o incurajam pentru a veni spre festival este trenul. Plecand din Gara de Nord, poti opta pentru un bilet pe ruta Bucuresti – Buftea. Mai departe, de la gara din Buftea vei putea merge 20 de minute pe jos.

Nu exista trenuri de intoarcere din Buftea catre Bucuresti dupa terminarea concertelor.

Pentru bilete si programul calatoriilor, viziteaza site-ul mersultrenurilor.infofer.ro

Bicicleta

Totodata incurajam sportul si miscarea, iar daca si tu te numeri printre cei curajosi cand vine vorba de transport si optezi pentru bicicleta, vom asigura o parcare dedicata acestora la intrarea in festival.

Masina personala

Nu exista parcare dedicata pentru public si va recomandam sa lasati masinile acasa pentru a evita aglomeratia. Verificati rutele alternative: Chitila – Buftea, Corbeanca – Buftea.

Puncte de prim ajutor

Acestea vor fi disponibile in diferite puncte ale festivalului, fiind marcate pe harta ce se regaseste in aplicatia mobila Summer Well.

Reguli Summer Well 2023

– IMPORTANT! Participantii minori trebuie sa poarte asupra lor o copie a certificatului de nastere sau orice alt act de identitate. Minorii peste 12 ani trebuie sa aiba si declaratia de angajament semnata si completata de parintele sau tutorele legal al minorului.

– Bratarile de festival nu pot fi date jos pe parcursul evenimentului, in momentul in care acest lucru se intampla, accesul la festival este restrictionat.

– Must-haves: act de identitate, declaratie de angajament (pentru minorii peste 12 ani), bilet valabil.

– Toti participantii sunt supusi unei perchezitii la intrare, fara exceptii permise. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului la festival pentru participant.

– Nu in ultimul rand, te invitam sa consulti lista obiectelor care nu pot fi aduse in cadrul festivalului. Credem cu tarie ca Summer Well este un eveniment care incurajeaza distractia in mod responsabil, astfel consumul substantelor psihotrope / stupefiante (droguri) este complet interzisa.

Credit foto: facebook summer well