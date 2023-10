Tot ce trebuie sa stii despre acai?

Fructele de acai provin de la un palmier ce creste in America de Sud si sunt considerate super-alimente. In zona in care cresc sunt cunoscute de secole pentru proprietatile lor, insa sunt renumite ca tratament pentru diaree. In SUA si Europa au intrat relativ recent, dar sunt tot mai populare.

De ce consuma oamenii acai?

Aceste fructe contin numeroase substante benefice pentru sanatate. In primul rand, fructele de acai au nivel foarte ridicat de antioxidanti, comparabil cu merisoarele, si mult peste afine, capsune sau alte fructe. In studiile de laborator se arata ca antioxidantii protejeaza celulele de prejudiciile ce duc la boli precum cancerul, fiind capabili chiar sa inhibe cresterea celulelor proprii anumitor tipuri de cancer. Substantele continute pot reduce inflamatiile si pot stopa sau incetini raspandirea celulelor canceroase. De asemenea, unele studii de laborator arata efecte pozitive asupra vaselor de sange, insa cercetarile sunt in desfasurare.

Fructele de acai mai contin si acizi grasi sanatosi, cum ar fi acidul oleic, care se gaseste si in uleiul de masline. Efectele benefice ale acaiului se bazeaza pe studii preliminare de laborator, nefiind inca demonstrate. Chiar si in aceste conditii, acaiul este inclus in multe suplimente alimentare recomandate persoanelor care sufera de probleme la inima, colesterol marit, alergii, cancer.

Cat acai trebuie luat?

De vreme ce nu s-a demonstrat ca acai trateaza anumite afectiuni, nu exista cantitati definite ce trebuie consumate. Totusi, tinand cont de utilizarea in medicina traditionala, trebuie incercate mai multe variante.

Se poate obtine din alimente?

Fructul de acai este raspandit in cateva zone din America de Sud. In SUA si Europa se gaseste mai ales in magazinele naturiste, sub forma de suc, fructe deshidratate si pudra. Mai este folosit si ca ingredient in unele bauturi alcoolice, lichioruei, in sucuri, jeleuri, inghetata, biscuiti. O alta utilizare este cea de colorant natural.

Care sunt riscurile consumului de acai?

Efecte secundare – Cand se consuma ca si aliment, fructul de acai este sigur. Cum nu exista studii finalizate, efectele secundare ale suplimentelor cu acai nu sunt cunoscute.

Riscuri – E posibil ca acaiul sa interfereze cu dificultatile la inghitire, tensiunea arteriala marita, ulcer. In cazul in care consumati acai, anuntati medicul, mai ales daca urmeaza sa faceti investigatii medicale mai amanuntite.

Interactiuni – Daca luati medicamente in mod regulat, vorbiti cu medicul inainte de a lua si suplimente cu acai. Ar putea interfera cu medicamente precum ibuprofen si alte analgezice. De asemenea, daca sunteti sub tratament pentru cancer, e obligatoriu sa discutati cu medicul, putand sa blocheze efectul medicamentelor. Nu consumati suplimente pe baza de acai daca luati si alti antioxidanti.

Tinand cont ca nu exista informatii care sa certifice siguranta consumului fructelor de acai de catre copii sau gravide este recomandat sa fie evitate.