Tort catifelat cu cremă de cafea – Hai sa facem acest tort catifelat cu cremă de cafea. Este excelent, nu se face foarte greu si iti va aduce acea bucurie speciala pe care o au ascunse in ele dulciurile facute cu drag, acasa, cu sau fara motiv. Da, dulciurile nu sunt sanatoasa, dar din cand in cand ceva dulce si bun, mai ales daca este facut in casa, nu a ucis pe nimeni. ba chiar din contra: relaxeaza, bucura, creste secretia de endofile si scade nivelul de stres. Mai ales ca toata lumea (:) ) mananca dulciuri cu masura, din cand in cand, in portii mici.

Tort catifelat cu cremă de cafea. Un dulce bun de casa

Ingrediente pentru blatul tortului cu crema de cafea: 10 ouă 10 linguri zahăr (sau mai putin…) 10 linguri făină 3 linguri cacao 1 plic praf de copt puțină sare 40 ml Amaretto 40 ml ulei

Cremă de ciocolată: 400 g ciocolată neagră 300 ml smântână dulce 2 linguri zahăr 750 g mascarpone 3 gălbenușuri

Cremă de cafea pentru tortul cu crema de cafea: 200 ml smântână dulce 200 g ciocolată neagră 40 g cafea măcinată fin esență de vanilie 250 g mascarpone un gălbenuș 1 lingură zahăr

Sirop: 200 g zahăr 300 ml apă 50 ml Amaretto ½ sticluță esență de cafea

Cum prepari tortul cu crema de cafea

1. Albușurile se separă de gălbenușuri și se mixează, se adaugă treptat zahărul și se bat până când acesta se dizolvă. Gălbenușurile se amestecă apoi cu ulei și Amaretto și se pun peste albu­șuri. Se adaugă făina în ploaie, cacaua și praful de copt și se omogenizează.

2. O formă se tapetează cu hârtie de copt. Se toarnă compo­zi­ția și se coace la foc mic, 35 min., apoi se lasă la răcit.

3. Pentru cremă, smântâna și ciocolata bucățele se pun într-un vas pe foc mic, apoi se adaugă gălbenușurile, zahărul și cacaua. Se omogenizează și se ia de pe foc. Se lasă la răcit, se adaugă mascarpone și se amestecă. Crema se dă la frigider 4 ore.

4. Pentru crema de cafea, se pun într-un vas smântâna și ciocolata bucățele, la foc mic . Se adaugă cafeaua și gălbenușul și se ține un minut pe foc. Se răcește, se adaugă mascarpone și esența de cafea, se omogenizează și se dă la frigider 2-3 ore.

5. Se caramelizează zahărul, se adaugă apa și se fierbe 5 min. Se stinge focul și se adaugă Amaretto și esența de cafea.

6. Blatul se taie în 3 felii. Prima felie se însiropează, apoi se întinde crema de ciocolată. Se așază al doilea blat, se însiropează și se întinde crema de cafea. Se pune al treilea blat și se îtinde res­tul de cremă de ciocolată. Cu restul cremei de cafea se șprițează modele.

Savureaza cu placere, in portii mici!