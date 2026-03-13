Designerul londonez Torishéju Dumi a prezentat o colecție memorabilă pentru toamna anului 2026 la Paris. Punctul de plecare? O zicală pe care mama ei o folosea des în copilărie, „când plouă, toarnă cu găleata”. Rezultatul este o garderobă care, în ciuda haosului aparent, vrea să fie un refugiu.

Calmul din mijlocul furtunii

Ce se ascunde, la prima vedere, în spatele unor pantaloni din denim cu romburi ton-sur-ton sau al unei rochii de bal care pare să crească direct dintr-o betelie de costum? Dacă o întrebi pe Torishéju Dumi, ea ar prefera să lași propria imaginație să răspundă. Designerul consideră că atunci când fiecare își trage propriile concluzii despre haine, acest lucru „chiar spune un adevăr despre haine”.

Pentru acest sezon, Dumi și-a dorit ca piesele ei să fie „calmul din furtună”. A vrut să exprime presiunea și haosul problemelor care se adună, la fel de rapid ca un carambol pe autostradă, dar prin haine care oferă siguranță. Ideile au venit în valuri, una mai puternică decât cealaltă.

Recomandari Valentino Fall 2026 aduce la Roma 77 de look-uri sub viziunea lui Alessandro Michele

Siluete neașteptate și detalii statement

Jacheta cu coarne, o piesă deja emblematică, a revenit de data aceasta într-o variantă de denim ales special pentru asemănarea sa cu un twill de lână. Detaliile ascuțite s-au transformat acum în vârtejuri delicate, ca niște trandafiri, pe partea din față a sacourilor. Este o semnătură a brandului pe care creatoarea a descris-o drept o formă de „frumusețe ciudată”.

Jocul volumelor a fost explorat la maximum. O rochie de bal părea că erupe dintr-un costum, în timp ce mânecile se înfășurau în jurul bustului pentru a forma un top inedit. Un cardigan cu multiple mâneci era așezat peste o fustă ce părea o singură bandă lungă de nasturi. Cert e că nimic nu a fost previzibil.

Ecouri nigeriene și materiale prețioase

Multe paltoane, rochii și cardigane au un aspect stratificat, înfășurat, de parcă ar înghiți purtătorul. În aceste forme se simt ecouri ale portului nigerian „lappa” și ale siluetelor tradiționale din Yorubaland, amestecate cu o croială ușor neconvențională. Pentru a obține aceste efecte de torsiune și legare a hainelor în jurul corpului, Dumi a folosit materiale precum lâna fiartă și satinul duchesse.

Recomandari Furtuna aduce ger în Europa: 21 produse pentru iarnă 2026

Aceste țesături prețioase au ajutat-o să sculpteze formele și să ofere structură unor idei altfel foarte fluide. a fost o demonstrație de măiestrie tehnică pusă în slujba unei viziuni artistice puternice.

O colecție romantică și tulburătoare

În timp ce dezvolta colecția, designerul a vizionat în mod repetat filmul „Pianul” al lui Jane Campion. La fel ca pelicula celebră, această colecție persistă în minte. Este tulburătoare, romantică și, în mod ciudat, plină de speranță. O colecție care, fără îndoială, merită văzută mai mult decât o singură dată pentru a-i descoperi toate subtilitățile.