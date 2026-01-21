Top grătare electrice pentru bucătăria ta în 2026 cu cele mai bune opțiuni

În 2026, grătarele electrice au devenit alegerea ideală pentru cei care vor preparate gustoase, rapid și fără fum, direct în bucătărie. Acest top 10 grătare electrice pentru bucătăria ta te ajută să alegi modelul potrivit nevoilor și bugetului tău. Am analizat performanța, prețul, funcțiile automate și ușurința de curățare pentru cele mai populare modele disponibile acum.

Selecția noastră include grătare electrice de la branduri precum BLACK+DECKER, Zokura, Tefal și Ninja, cu prețuri între 94 și 1463 lei. Am testat aceste 10 produse, punând accent pe raportul calitate-preț, putere, versatilitate și accesoriile incluse. Fie că vrei un grătar compact, multifuncțional sau unul premium, vei găsi opțiunea ideală pentru bucătăria ta.

1. BLACK+DECKER BXGR2000E – Versatilitate și putere pentru orice bucătărie

BLACK+DECKER BXGR2000E impresionează prin puterea de 2000 W și afisajul LCD intuitiv. Permite prepararea rapidă a oricărui tip de carne sau legume datorită celor două zone mari de încălzire și capacului reglabil pe înălțime. Este perfect pentru familii sau pentru cei care gătesc des pentru mai multe persoane. La prețul de 589.99 lei, oferă un raport calitate-preț excelent și fiabilitate pe termen lung.

2. Zokura Smart 2100 W – Tehnologie avansată cu 7 programe presetate

Zokura Smart aduce 7 programe automate și o putere de până la 2100 W, fiind ideal pentru cei care vor rezultate precise fără bătăi de cap. Plăcile detasabile antiaderente fac curățarea foarte ușoară, iar cele 9 trepte de temperatură permit control total. Cu un preț de 580 lei, este alegerea editorului pentru funcțiile smart, fiind potrivit atât pentru începători, cât și pentru pasionați de grill.

3. Aeno AEG0005 – Funcții automate și deschidere la 180°

Aeno AEG0005 oferă 6 programe automate, funcție de dezghețare și un control tactil modern. Cu o putere de 2000 W și temperatură maximă de 230°C, gătește rapid și uniform. Plăcile cu două fețe și tava de scurgere ulei fac din acest model o alegere excelentă pentru cei care caută flexibilitate. Prețul de 633.99 lei îl plasează în zona mid-range, excelent pentru familii moderne.

4. Ninja Foodi AG651EU – Putere premium și friteuză cu aer cald

Ninja Foodi AG651EU iese în evidență cu o putere impresionantă de 2460 W și volum generos de 3.78 litri. Integrează funcție de friteuză cu aer cald, fiind perfect pentru cei care vor să gătească sănătos și diversificat. Este opțiunea premium a topului, la 1463.99 lei, potrivită familiilor mari sau gurmanzilor care vor tehnologie de ultimă generație în bucătărie.

5. Princess 0111241501001 – Compact și accesibil pentru sandvișuri perfecte

Princess 0111241501001 este grătarul ideal pentru spații mici sau pentru cei care vor rapid panini și gustări calde. Are o putere de 2000 W, indicator LED și suprafață de 30×24 cm. Articulația flexibilă permite gătirea sandvișurilor groase, iar prețul de 290 lei îl face foarte accesibil. Perfect pentru studenți sau pentru o bucătărie secundară.

6. Esperanza PIZZAIOLA EKG005 – Opțiunea entry-level ultra-compactă

Esperanza PIZZAIOLA EKG005 este cel mai accesibil model din top, la doar 94.99 lei. Are o putere de 750 W și plăci antiaderente ușor de curățat. Este ideal pentru utilizare ocazională, sandvișuri sau burgeri de dimensiuni mici. Se potrivește perfect într-o bucătărie de garsonieră sau pentru cei care vor să încerce prima dată un grătar electric fără investiții mari.

7. Adler AD 6610 – Putere mare și capac de sticlă pentru control vizual

Adler AD 6610 aduce o putere impresionantă de 3000 W și un capac de sticlă transparent, util pentru a urmări procesul de gătire. Este echipat cu două suprafețe de grill și permite ajustarea precisă a temperaturii. Prețul de 292.99 lei îl face o alegere atractivă pentru cei care vor rezultate rapide și control sporit, fără să investească mult.

8. Tefal OptiGrill+ GC712834 – Senzor automat și rezultate perfecte

Tefal OptiGrill+ GC712834 este recunoscut pentru senzorul automat ce adaptează timpul și temperatura în funcție de grosimea alimentelor. Are 6 programe automate, funcție de dezghețare și un design modern. La 668.99 lei, este potrivit pentru cei care vor să nu-și bată capul cu setările și să obțină mereu fripturi perfecte, indiferent de experiență.

9. Mesko MS 3050 – Putere mare și suprafață generoasă de grill

Mesko MS 3050 oferă 2500 W și o suprafață de grill de 1288 cm2, ideală pentru familii sau petreceri. Plăcile teflonate reduc necesarul de grăsime, iar curățarea se face rapid. Prețul de 194.99 lei îl face foarte atractiv pentru cei care vor mult spațiu de gătit la un buget redus. Este recomandat pentru utilizare frecventă și diverse tipuri de carne sau legume.

10. Tristar GR-2846 – Ultra-compact și ușor de folosit

Tristar GR-2846 este cel mai mic și mai portabil model din acest top, cu putere de 700 W și dimensiuni restrânse. Perfect pentru sandvișuri rapide sau gustări, se încinge ușor și e simplu de curățat. La doar 118.99 lei, este o opțiune excelentă pentru cei cu spațiu limitat sau pentru studenți.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Puterea aparatului: influențează rapiditatea și calitatea gătitului. Modelele peste 1500 W sunt recomandate pentru carne și grill intensiv.

influențează rapiditatea și calitatea gătitului. Modelele peste 1500 W sunt recomandate pentru carne și grill intensiv. Suprafața de gătit: pentru familii, alege un model cu plăci mari sau deschidere la 180°.

pentru familii, alege un model cu plăci mari sau deschidere la 180°. Funcțiile automate: programele presetate și senzorii fac gătitul mai confortabil pentru începători.

programele presetate și senzorii fac gătitul mai confortabil pentru începători. Curățarea: plăcile detasabile și acoperirea antiaderentă scad semnificativ timpul de întreținere.

plăcile detasabile și acoperirea antiaderentă scad semnificativ timpul de întreținere. Bugetul: există opțiuni bune de la 95 la 1500 lei, alege în funcție de frecvența utilizării și nevoi.

Întrebări frecvente