Top 6 alimente cu efect hidratant si ce contin acestea. O hidratare corecta este secretul unei stari generale bune. Pentru asta ia in calcul aceste alimente cu efect hidratant intens care sunt solutii excelente pentru a te mentine in forma.

Ca sa iti ajuti organismul sa functioneze la parametri normali si sa previi deshidratarea, corpul tau are nevoie de o rezerva permanenta de apa in special in zilele cu temperaturi extreme. Stim ca nimic nu concureaza cu un pahar de apa, dar exista alternative bune si delicioase si in aceste 6 alimente cu efect hidratant intens.

Top 6 alimente cu efect hidratant si ce contin acestea

Salata verde se afla in fruntea listei. Cu un continut de 96% apa, salata verde este si o sursa de potasiu, folati, antioxidanti si vitamina C si K.

Grapefruitul este fructul ideal pentru zile calduroase. Contine 90% apa si extrem de putine calorii. Toate acestea il califica pentru ingredient de baza in dieta. Grapefruitul contine vitamina C, vitamina A si licopen. Incercati sa il mancati rece ca sa prindeti energie si sa va hidratati inca de dimineata.

Pepenele. Contine 91% apa si e o sursa bogata de vitamina A si C, de asemenea contine fibre si potasiu. Ce sa mai spunem ca o dieta cu pepene te ajuta sa slabesti rapid si eficient.

Broccoli face parte dintre cele mai hidratante alimente. Are un continut de 89% de apa si e plin de vitamina C, calciu, fibre si beta caroten.

Lactatele sunt si ele de baza in caz ca ai nevoie de surse de hidratare. Aduc in dieta proteine, potasiu, vitamina A si D dar contin si apa in proportie de 89%. In plus diabetul se tine departe cu ajutorul produselor lactate. Poti conuma linistita lapte, iaurt, sana si kefir. Fiecare in parte vine cu minerale, grasimi buni si multa apa!

Piersicile. Aceste fructe parfumate ale verii sunt si ele printre cele mai sanatoase alimente si in plus au un efect hidratant intens. Piersicile au 94% apa, zaharuri bune si multe minerale care accentueaza efectul de hidratare, printre cele mai importante fiind magneziul si potasiul. In plus sunt foarte sanatoase pentru piele, asa ca sunt principalele fructe pe care trebuie sa le consumi cand esti pe plaja.

Pe lista cu alimente cu efect hidratant se mai afla: kiwi, fructele de padure, portocalele, dovleceii si toate legumele verzi.