Top 10 șurubelnițe electrice pentru tine în 2026

În 2026, șurubelnițele electrice au devenit instrumente esențiale pentru orice pasionat de DIY sau profesionist. Acest top te ajută să alegi rapid modelul potrivit nevoilor tale, indiferent dacă ai proiecte de mobilier, reparații casnice sau lucrări complexe. Vei descoperi detalii concrete despre preț, performanță și versatilitate.

Am selectat cele mai relevante 10 șurubelnițe electrice analizând criterii precum: raportul calitate-preț, autonomie, putere, ergonomie și calitatea accesoriilor incluse. Am testat și comparat modelele din 2026 pentru a te ajuta să faci o alegere informată, fie că vrei un model compact pentru acasă sau un dispozitiv robust pentru proiecte profesionale.

Lista include produse de la branduri consacrate, dar și soluții accesibile pentru oricine. Ai aici tot ce trebuie să știi înainte de a cumpăra o șurubelniță electrică în acest an.

1. HOTO QWLDM001 35-in-1 – Cel mai bun raport calitate-preț

HOTO QWLDM001 se remarcă prin versatilitatea impresionantă: 35 de accesorii incluse, autonomie de 50 de minute și reglaj de viteză în 5 trepte, până la 25.000 rpm. Este ideală pentru proiecte DIY, mici reparații sau lucrări de gravură. Lumina LED și bateria reincarcabilă aduc plus de confort, iar prețul de 168,99 lei o face extrem de atractivă pentru orice utilizator care vrea calitate la un buget moderat.

2. Bosch – Surubelnita electrica de jucarie pentru copii

Dacă vrei să îi introduci pe cei mici în lumea bricolajului, această șurubelniță electrică de jucărie Bosch este alegerea ideală. Are trei capete de rezervă și funcții interactive cu iluminare realistă, stimulând creativitatea copiilor. La 119,99 lei, este perfectă pentru activități educative și jocuri de rol, fiind inspirată de uneltele originale Bosch.

3. Rider R20 1/4 RDP-SBES20 Solo – Pentru gips-carton, autonomie mare

Rider R20 1/4 RDP-SBES20 Solo oferă o combinație excelentă de putere și eficiență. Motorul fără perii crește durata de viață și autonomia, iar cuplul de 10 Nm și turatia reglabilă (până la 4.400 rpm) o fac potrivită pentru gips-carton sau alte proiecte casnice. Este ergonomică și ușor de manevrat, la un preț de 328,43 lei. Ideală pentru utilizatorii care vor performanță fără compromisuri.

4. Raider RD-ES46 – Putere mare și utilizare confortabilă

Cu o putere de 520 W și turație de până la 4.500 rpm, Raider RD-ES46 este destinată celor care doresc să insurubeze rapid și eficient. Designul ergonomic și limitatorul de adâncime permit manevrarea cu o singură mână, iar funcția dreapta-stânga adaugă flexibilitate. La 263,83 lei, este un instrument solid pentru lucrări frecvente cu gips-carton și nu numai.

5. Xiaomi Mi Cordless Screwdriver – Best value pentru casă

Xiaomi Mi Cordless Screwdriver impresionează prin portabilitate și autonomie, având 12 biți din oțel incluși. Este foarte ușoară, fără fir și potrivită pentru orice proiect casnic – de la asamblarea mobilierului la mici reparații. La 249,99 lei, oferă un raport calitate-preț excelent, fiind recomandată pentru utilizatorii casnici și amatori de bricolaj.

6. Raider RDP-CDD02 – Cu fir, cuplu ridicat

Raider RDP-CDD02 este alegerea ideală dacă ai nevoie de o șurubelniță electrică cu fir, capabilă să livreze un cuplu de 35 Nm. Motorul de 300 W și cele două viteze asigură rezultate rapide și eficiente. Pentru 255,99 lei, primești un instrument robust, potrivit atât pentru uz casnic, cât și pentru ateliere mici sau lucrări mai solicitante.

7. Xiaomi Wowstick 1F Plus – Pentru electronică și precizie

Xiaomi Wowstick 1F Plus este dedicată reparațiilor fine: 56 de biți, baterie lithium și iluminare LED. E perfectă pentru cei care lucrează cu electronice, telefoane sau laptopuri. La 203,99 lei, această șurubelniță electrică este compactă, precisă și oferă performanță excelentă pentru proiecte de detaliu și hobby-uri ce necesită atenție la amănunte.

8. Worcraft 3.6V, 1.3Ah – Compactă, pentru uz rapid

Worcraft 3.6V, 1.3Ah este soluția perfectă pentru reparații rapide și asamblări simple în gospodărie. Bateria Li-ion îi oferă autonomie decentă, iar designul compact permite stocarea facilă. La 279,99 lei, se adresează utilizatorilor care vor o șurubelniță electrică la îndemână pentru sarcini uzuale, fără complicații tehnice.

9. Graphite 520 W – Cu geantă și accesorii, pentru profesioniști

Graphite 520 W include o geantă de transport și accesorii utile, oferind un pachet complet pentru profesioniști. Puterea de 520 W și prinderea de 1/4 inch o fac potrivită pentru lucrări intense. Prețul de 397,99 lei reflectă nivelul superior de calitate și durabilitate. Este recomandată celor care au nevoie de un instrument fiabil pentru muncă susținută.

10. DS-340, 900 W, 300 Nm – Putere maximă la preț mic

DS-340 iese în evidență prin specificațiile impresionante la un preț foarte mic: 900 W, cuplu de 300 Nm și 4 tubulare incluse. Este ideală pentru lucrări ce necesită forță mare, inclusiv în ateliere sau pentru șuruburi dificile. La doar 160 lei, reprezintă cea mai accesibilă opțiune pentru utilizatorii care au nevoie de putere la buget redus.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Puterea motorului: determină cât de rapid și eficient poți lucra.

determină cât de rapid și eficient poți lucra. Autonomia bateriei: e esențială dacă vrei libertate de mișcare.

e esențială dacă vrei libertate de mișcare. Numărul de accesorii: cu cât ai mai multe, cu atât poți face mai multe lucrări.

cu cât ai mai multe, cu atât poți face mai multe lucrări. Ergonomia: contează dacă folosești șurubelnița frecvent.

contează dacă folosești șurubelnița frecvent. Prețul și garanția: investește în produse cu un raport bun calitate-preț și garanție extinsă.

Întrebări frecvente