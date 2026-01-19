Top 10 scaune auto pentru copii cu isofix recomandate în 2026

În 2026, siguranța copiilor în mașină este o prioritate pentru orice părinte. Acest top 10 scaune auto pentru copii cu isofix te va ajuta să alegi rapid un model sigur, confortabil și potrivit bugetului tău. Am analizat atent cele mai bune opțiuni de pe piață, cu focus pe fiabilitate, ușurință în instalare și raport calitate-preț.

Am pus accent pe standardul i-Size, pe sistemele de protecție anti-basculare și pe confortul oferit pe termen lung. Din cele 10 modele testate, am selectat opțiuni de la entry-level la premium, potrivite pentru orice familie. Vei descoperi în continuare avantajele fiecărui produs și pentru ce tip de utilizator îl recomand.

1. Lorelli Aviator Isofix i-Size 0-12 ani 40-150 cm Black Jasper

Lorelli Aviator este alegerea ideală pentru părinții care doresc un singur scaun auto de la naștere până la 12 ani. Acoperă grupa i-Size 40-150 cm (0-36 kg) și oferă sistem Isofix cu ancoră anti-basculare. Confortul pe termen lung, protecția avansată și prețul de 1079,99 lei fac din acest model o investiție excelentă pentru siguranța și creșterea copilului. Instalarea este rapidă, iar ajustarea pe măsură ce copilul crește este simplă.

2. Coccolle Eris Isofix i-Size 100-150 cm Greystone

Coccolle Eris este potrivit pentru copiii mai mari (100-150 cm), oferind confort și siguranță la un preț accesibil de 609,99 lei. Designul ergonomic, materialele ranforsate și standardul de siguranță R129 garantează protecție superioară pe durata drumurilor lungi. Este recomandat părinților care doresc un scaun robust, ușor de folosit și omologat după cele mai noi norme de siguranță, pentru etapa preșcolară și școlară.

3. Juju Safe Rider i-Size roșu-bordo

Juju Safe Rider i-Size impresionează prin greutatea redusă (5 kg) și montajul facil cu centura în 3 puncte. Este destinat copiilor de la 76 la 150 cm și poate fi folosit ulterior ca înălțător. La 349,99 lei, este una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru părinții care caută o soluție practică, portabilă și sigură, cu protecție suplimentară pentru zona capului. Recomandat familiilor cu mai multe mașini sau pentru transport ocazional.

4. Juju Safe Rider i-Size gri-bleumarin

Similar cu varianta roșu-bordo, Juju Safe Rider gri-bleumarin oferă aceleași beneficii la același preț de 349,99 lei. Ușor, compact și sigur, este ideal pentru părinții care vor să alterneze scaunul între mai multe autoturisme. Tetierele laterale sporesc protecția, iar reductorul detașabil permite adaptarea pe măsură ce copilul crește. O alegere practică pentru buget redus.

5. Juju Pro Rider i-Size roșu

Juju Pro Rider i-Size se adresează copiilor între 76-150 cm (aprox. 15 luni-12 ani), fiind echipat cu Isofix și Top Tether pentru instalare sigură. Poate fi transformat în înălțător când copilul depășește 100 cm. La 479,99 lei, oferă un echilibru bun între preț, siguranță și flexibilitate, fiind potrivit familiilor care caută un scaun auto versatil pentru mai multe etape de vârstă.

6. Juju Gladiator i-Size roșu

Juju Gladiator i-Size acoperă o plajă largă de vârstă (0-12 ani, 40-150 cm) și este certificat ECE R129. Oferă protecție sporită pe lateral și poate fi ajustat pe măsură ce copilul crește. Prețul de 499,99 lei îl face competitiv în segmentul său, adresându-se părinților care vor un scaun durabil, sigur și ușor de folosit pentru drumuri frecvente cu mașina.

7. Lorelli Imola Isofix i-Size rotativ 0-12 ani 40-150 cm Green

Lorelli Imola iese în evidență prin funcția rotativă 360°, care simplifică montajul și poziționarea copilului. Acoperă segmentul 0-12 ani (40-150 cm) și oferă sistem Isofix complet cu ancoră anti-basculare. La 759,99 lei, este alegerea potrivită pentru părinții care prioritizează confortul la încărcare și descărcare, dar și protecția pe termen lung.

8. Juju Total 360 i-Size Isofix roșu

Juju Total 360 i-Size combină rotirea 360° cu sistemul Isofix și Top Tether pentru siguranță maximă. Potrivit pentru 0-12 ani (40-150 cm), acest model este certificat ECE R129/03 și compatibil cu majoritatea mașinilor. Prețul de 619,99 lei îl recomandă părinților care vor acces facil, montaj rapid și un scaun auto ce se adaptează ușor pe măsură ce copilul crește.

9. Lorelli Monza Isofix i-Size anti rebound bar rotativ 40-150 cm Black

Lorelli Monza este dedicat celor care caută siguranță avansată, cu bară anti-rebound și sistem rotativ. Oferă protecție completă pentru 0-12 ani (40-150 cm) și un design robust. La 1199,99 lei, este unul dintre cele mai sofisticate modele, ideal pentru părinții ce vor cele mai noi tehnologii de protecție și confort pentru copil.

10. Lorelli Monza Isofix i-Size anti rebound bar rotativ 40-150 cm Green

Varianta green a modelului Lorelli Monza păstrează aceleași caracteristici de top: sistem Isofix, bară anti-rebound, funcție rotativă și standard i-Size. Prețul de 1199,99 lei și designul modern îl recomandă familiilor ce doresc maximum de siguranță și versatilitate pentru orice etapă de creștere, cu un plus de stil prin culoarea vibrantă.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Compatibilitatea cu mașina: Verifică dacă scaunul este compatibil cu Isofix-ul autoturismului tău.

Verifică dacă scaunul este compatibil cu Isofix-ul autoturismului tău. Intervalul de vârstă/înălțime: Alege un model potrivit pentru vârsta și înălțimea copilului tău.

Alege un model potrivit pentru vârsta și înălțimea copilului tău. Sistemul de siguranță: Caută scaune cu certificare i-Size/ECE R129, bară anti-rebound sau Top Tether.

Caută scaune cu certificare i-Size/ECE R129, bară anti-rebound sau Top Tether. Funcții suplimentare: Rotirea 360° sau adaptarea la mai multe etape de vârstă aduc un plus de confort.

Rotirea 360° sau adaptarea la mai multe etape de vârstă aduc un plus de confort. Buget și raport calitate-preț: Găsește echilibrul între siguranță, confort și suma investită.

Întrebări frecvente