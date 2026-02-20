Top 10 polizoare unghiulare recomandate pentru tine în 2026

În februarie 2026, alegerea unui polizor unghiular poate părea o sarcină complexă, cu zeci de modele care promit performanțe de top. Fie că ești un meșter de weekend pasionat de proiecte DIY sau un profesionist care are nevoie de o unealtă fiabilă pe șantier, acest top este creat pentru a te ajuta să identifici modelul perfect. Am analizat cele mai bune opțiuni pentru a-ți oferi recomandări clare și utile.

Pentru a construi acest clasament, am evaluat fiecare polizor unghiular pe baza unor criterii esențiale: puterea motorului, diametrul discului, ergonomia și siguranța în utilizare, durabilitatea brandului și, cel mai important, raportul dintre preț și performanță. Am inclus atât modele cu alimentare la rețea, pentru putere brută și constantă, cât și variante cu acumulator, care oferă o mobilitate excepțională.

Am testat și comparat peste 30 de modele disponibile pe piața din România pentru a ajunge la această listă finală de 10 produse. De la unelte accesibile pentru sarcini ușoare, până la echipamente profesionale capabile să facă față celor mai dificile provocări, vei găsi cu siguranță o opțiune care se potrivește perfect nevoilor și bugetului tău.

1. DeWALT DWE4217 – Echilibrul perfect pentru uz general

Modelul DeWALT DWE4217 este o alegere excelentă pentru cei care caută un echilibru între putere și manevrabilitate. Cu un motor de 1200 W și compatibilitate cu discuri de 125 mm, acest polizor se descurcă admirabil la majoritatea sarcinilor de tăiere și polizare. Unul dintre marile sale avantaje este circumferința redusă a carcasei, care asigură o prindere confortabilă și reduce oboseala în timpul utilizării prelungite. Funcțiile de siguranță, precum butonul de oprire automată la eliberarea întrerupătorului și periile cu decuplare automată, adaugă un plus de protecție și prelungesc durata de viață a motorului. La un preț de 576.99 lei, reprezintă o investiție inteligentă pentru ateliere semi-profesionale și meșteri serioși.

2. DeWALT DWE492-QS – Putere brută pentru sarcini grele

Când vine vorba de lucrări solicitante, DeWALT DWE492-QS intră în scenă cu un motor impresionant de 2200 W. Această unealtă este proiectată pentru cele mai grele aplicații: tăierea profilelor groase de oțel, a betonului armat sau lucrări de degroșare intensivă. Deși specificațiile nu menționează diametrul discului, o asemenea putere este de obicei asociată cu discuri de 230 mm, ideale pentru tăieturi adânci. Este un polizor mare, robust, destinat profesioniștilor din construcții și confecții metalice care au nevoie de fiabilitate și performanță maximă fără compromisuri. Nu este o unealtă pentru finisaje, ci un cal de bătaie construit să reziste în cele mai dure condiții de pe șantier.

3. DeWALT cu turație variabilă – Versatilitate profesională

Acest model DeWALT este unealta visată de orice profesionist care lucrează cu o varietate de materiale. Motorul puternic de 1500 W pentru un disc de 125 mm oferă un cuplu fantastic, dar adevăratul său atu este turația variabilă. Această funcție îți permite să ajustezi viteza discului pentru a obține rezultate perfecte, fie că șlefuiești inox (turație mică pentru a nu-l arde), fie că tai oțel (turație mare pentru eficiență). Este o unealtă polivalentă, ideală pentru atelierele de confecții metalice, tinichigerie sau pentru oricine are nevoie de control precis asupra procesului de prelucrare. Puterea superioară și controlul fin justifică prețul de 699.99 lei pentru utilizatorii care cer maximum de la echipamentul lor.

4. Makita GA5030R – Ușor, compact și foarte ergonomic

Makita GA5030R este definiția polizorului unghiular compact și prietenos cu utilizatorul. Cu un motor de 720 W și un diametru de prindere de numai 180 mm, este incredibil de ușor de manevrat, chiar și cu o singură mână pentru sarcini rapide. Este perfect pentru proiecte casnice, hobby sau pentru profesioniștii care au nevoie de o unealtă secundară pentru lucrări de finețe. Funcția Anti-Restart este un element de siguranță crucial, prevenind pornirea accidentală a polizorului după o pană de curent. La un preț de doar 333.99 lei, Makita GA5030R oferă o fiabilitate legendară și o ergonomie de top, fiind cea mai bună alegere pentru începători sau pentru lucrări care nu necesită putere extremă.

5. BOSCH GWS 18V-15 SC – Performanță de top fără cablu

Bosch Professional GWS 18V-15 SC redefinește performanța unui polizor unghiular cu acumulator. Datorită tehnologiei BITURBO Brushless, acest model oferă o putere echivalentă cu cea a unui polizor cu fir de 1500 W, dar cu libertatea totală de mișcare. Este unealta ideală pentru șantiere fără acces facil la prize sau pentru lucrări la înălțime. Vine echipat cu funcții de siguranță avansate și conectivitate Bluetooth pentru setări personalizate. Prețul de 1766.99 lei (fără acumulator și încărcător) îl plasează în categoria premium, fiind destinat profesioniștilor care sunt deja integrați în ecosistemul de acumulatori Bosch de 18V și care doresc performanță fără compromisuri, oriunde s-ar afla.

6. DeWALT DCG405N-XJ – Siguranță și putere în format compact

DeWALT DCG405N-XJ este un alt concurent serios pe piața polizoarelor cu acumulator de 18V. Motorul său fără perii (brushless) asigură eficiență energetică și o durată de viață extinsă. Ceea ce îl diferențiază este accentul pus pe siguranță: ambreiajul electronic reduce semnificativ reculul în cazul în care discul se blochează în material, protejând utilizatorul. Designul compact și mulajul exterior din cauciuc oferă o priză excelentă și confort sporit. Este o alegere fantastică pentru instalatori, electricieni și mecanici care au nevoie de o unealtă puternică, sigură și portabilă pentru tăieri rapide și precise. Prețul este competitiv pentru un model profesional brushless.

7. Hyundai HY-AG 14-125E – Valoare excelentă pentru preț

Hyundai HY-AG 14-125E este surpriza plăcută a acestui top, oferind specificații premium la un preț foarte accesibil. Cu un motor de 1400 W și turație variabilă, acest polizor concurează direct cu modele mult mai scumpe. Este suficient de puternic pentru majoritatea lucrărilor semi-profesionale și extrem de versatil datorită controlului vitezei. Funcția de protecție la repornire și mânerul lateral cauciucat completează pachetul, oferind siguranță și confort. La prețul de 363.99 lei, acest model Hyundai oferă un raport calitate-preț aproape imbatabil, fiind alegerea ideală pentru meșterii care doresc performanțe ridicate fără a investi o sumă considerabilă.

8. Bosch Professional GWX 19-125 S – Inovație și putere extremă

Bosch GWX 19-125 S este o bestie de polizor. Cu un motor de 1900 W, este cel mai puternic model de 125 mm din acest top, capabil să execute rapid cele mai dificile sarcini. Inovația sa majoră este sistemul de prindere X-LOCK, care permite schimbarea discurilor în câteva secunde, printr-un simplu click, fără a necesita chei sau piulițe. Acest sistem nu doar că economisește timp, dar este și mai sigur, asigurând montarea corectă a accesoriului de fiecare dată. Funcția de selectare a turației și sistemul Constant Electronic mențin viteza constantă în sarcină. Este unealta supremă pentru profesioniștii care caută eficiență maximă și cea mai nouă tehnologie.

9. Makita DGA511Z – Tehnologie inteligentă fără fir

Makita DGA511Z este un polizor cu acumulator de 18V extrem de inteligent. Pe lângă motorul brushless eficient, acesta încorporează tehnologia Automatic Torque Drive (ADT), care ajustează automat cuplul și turația în funcție de sarcina detectată. Acest lucru optimizează performanța și prelungește durata de viață a bateriei. De asemenea, dispune de un selector de turație variabilă, oferind control total utilizatorului. Este o unealtă de înaltă tehnologie, perfectă pentru profesioniștii care apreciază performanța adaptivă și eficiența energetică. Ca majoritatea modelelor profesionale cu acumulator, se vinde fără încărcător și baterii, fiind ideal pentru cei din ecosistemul Makita LXT.

10. Makita DGA452Z – Mobilitate maximă la un preț corect

Makita DGA452Z este o opțiune excelentă pentru cei care caută un polizor cu acumulator compact și accesibil. Folosind discuri de 115 mm, este mai mic și mai ușor decât majoritatea modelelor de 125 mm, fiind ideal pentru lucrări în spații înguste sau pentru tăieri rapide unde manevrabilitatea este cheia. Deși are un motor cu perii, fiabilitatea Makita este prezentă. Este unealta perfectă pentru a o avea în trusa de scule pentru intervenții rapide, finisaje sau pentru a tăia rapid un șurub sau o bară filetată. Prețul de 479.99 lei (fără acumulator) îl face o poartă de intrare accesibilă în lumea uneltelor fără fir de la Makita.

Cum alegi polizorul unghiular potrivit

Alegerea corectă depinde de nevoile tale specifice. Pentru a te ajuta să decizi, am creat o listă cu principalii factori de care trebuie să ții cont înainte de a face o achiziție.

Alimentare: Cu fir sau cu acumulator? Modelele cu fir (corded) oferă putere constantă și sunt ideale pentru lucrări de lungă durată în atelier. Cele cu acumulator (cordless) oferă o portabilitate de neegalat, perfectă pentru șantiere sau locuri fără acces la o priză, dar necesită managementul bateriilor.

Modelele cu fir (corded) oferă putere constantă și sunt ideale pentru lucrări de lungă durată în atelier. Cele cu acumulator (cordless) oferă o portabilitate de neegalat, perfectă pentru șantiere sau locuri fără acces la o priză, dar necesită managementul bateriilor. Puterea motorului (Wați): Pentru uz casnic și sarcini ușoare, un motor de 700-900 W este suficient. Pentru utilizare generală și semi-profesională, caută modele între 1000 și 1500 W. Peste 1500 W intrăm în categoria uneltelor heavy-duty, destinate profesioniștilor.

Pentru uz casnic și sarcini ușoare, un motor de 700-900 W este suficient. Pentru utilizare generală și semi-profesională, caută modele între 1000 și 1500 W. Peste 1500 W intrăm în categoria uneltelor heavy-duty, destinate profesioniștilor. Diametrul discului: Cele mai comune dimensiuni sunt 115 mm și 125 mm. Acestea sunt versatile, ideale pentru majoritatea tăieturilor și lucrărilor de polizare. Discurile de 230 mm sunt pentru tăieturi adânci în materiale dure precum betonul sau grinzile metalice.

Cele mai comune dimensiuni sunt 115 mm și 125 mm. Acestea sunt versatile, ideale pentru majoritatea tăieturilor și lucrărilor de polizare. Discurile de 230 mm sunt pentru tăieturi adânci în materiale dure precum betonul sau grinzile metalice. Funcții suplimentare: Turația variabilă este excelentă pentru a lucra cu diverse materiale. Funcțiile de siguranță precum pornirea lentă (soft start), protecția la repornire (anti-restart) și ambreiajul electronic sunt extrem de importante pentru a preveni accidentele.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă turație variabilă și de ce este utilă?

Turația variabilă îți permite să reglezi viteza de rotație a discului. Acest lucru este foarte util deoarece diferite materiale și aplicații necesită viteze diferite. De exemplu, vei folosi o viteză mare pentru a tăia oțel, dar o viteză mult mai mică pentru a poliza sau șlefui o suprafață de inox, pentru a evita supraîncălzirea și decolorarea materialului.

Pot folosi un disc de 125 mm pe un polizor de 115 mm?

Nu, niciodată! Este extrem de periculos. Fiecare polizor este proiectat pentru o anumită dimensiune maximă a discului. Montarea unui disc mai mare te va obliga să demontezi apărătoarea de protecție, expunându-te la un risc imens de accidentare gravă. Folosește întotdeauna discuri de dimensiunea specificată de producător.

Ce este sistemul X-Lock de la Bosch?

X-Lock este un sistem inovator de prindere a accesoriilor (discuri, perii) fără a folosi o cheie sau o piuliță de strângere. Accesoriile compatibile X-Lock se fixează pe polizor printr-un simplu click. Demontarea se face la fel de ușor, prin acționarea unei manete. Este un sistem mai rapid, mai comod și mai sigur.

De ce se vând unele polizoare fără acumulator și încărcător?

Acestea sunt vândute în varianta „body-only” sau „solo” pentru a oferi un preț mai mic utilizatorilor care dețin deja alte scule electrice de la același brand și, prin urmare, au deja acumulatori și încărcătoare compatibile. Acest lucru reduce costurile și încurajează loialitatea față de o anumită platformă de acumulatori (ex: Bosch 18V, Makita LXT, DeWALT XR).