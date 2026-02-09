Top 10 modele de trimmer cu acumulator recomandate în 2026

În 2026, grădinăritul modern înseamnă eficiență și libertate de mișcare, iar un top 10 modele de trimmer cu acumulator te ajută să alegi corect. Fie că vrei să întreții gazonul perfect sau să tai vegetație dificilă, acest clasament bazat pe testări reale și comparații de prețuri îți ușurează selecția. Vei descoperi cele mai performante și accesibile trimmere cu acumulator, potrivite pentru orice tip de utilizator.

Am analizat 10 modele disponibile în magazinele din România, luând în calcul prețul, autonomia, puterea motorului, ergonomia și fiabilitatea. În acest top găsești atât opțiuni entry-level, cât și variante pentru grădinari exigenți sau profesioniști. Fiecare produs a fost evaluat pentru raportul calitate-preț, astfel încât să faci alegerea potrivită bugetului și nevoilor tale.

1. Partner PP8A227 20V 8000 RPM – Flexibilitate și preț accesibil

Trimmerul cu acumulator Partner PP8A227 impresionează prin tija reglabilă și motorul de 20V, oferind o viteză de lucru eficientă la 8000 RPM. Este ideal pentru gospodării, fiind ușor de manevrat și potrivit pentru întreținerea spațiilor verzi. La un preț de 264.99 lei, reprezintă opțiunea cu cel mai bun raport calitate-preț, adresându-se celor ce caută un model fiabil fără costuri mari.

2. StartPro SBT2-21/1M 20V 4Ah – Autonomie mare și motor brushless

StartPro SBT2-21/1M aduce o baterie de 4Ah și motor fără perii, fiind alegerea editorului pentru cei ce pun accent pe autonomie și performanță. Cu 8000 rpm, diametru de cosire mare (420 mm) și funcții precum reglarea automată a firului, este perfect pentru suprafețe medii și utilizatori exigenți. Prețul de 699 lei reflectă tehnologia și dotările de top pentru această categorie.

3. Bosch Universal HedgePole 18 – Pentru crengi înalte și gard viu

Bosch Universal HedgePole 18 se remarcă prin tija telescopică, perfectă pentru tăierea crengilor înalte și a gardului viu. Este un model pentru utilizatori care au nevoie de acces la înălțime fără scară, oferind siguranță și confort. Prețul de 941.99 lei îl poziționează ca o soluție premium pentru întreținerea complexă a grădinii.

4. Makita DUM111ZX 18V Li-Ion – Compact și versatil

Makita DUM111ZX se adresează celor ce doresc un trimmer compact, ideal pentru marginile gazonului și lucrări de detaliu. Funcționează cu acumulatori Li-Ion de 18V (neincluși) și oferă fiabilitate tipică Makita, fiind potrivit pentru utilizare frecventă. La 340.99 lei, este o investiție pentru cei care apreciază unelte robuste și ușor de folosit.

5. Bosch UniversalHedgeCut 0600849K00 18V – Performanță pentru gard viu

Acest model Bosch fără acumulator inclus promite 2800 curse/min și o lamă lungă de 500 mm, excelentă pentru garduri vii mai mari. Motorul brushless asigură durabilitate și un nivel ridicat de putere, iar greutatea redusă îl face ușor de controlat. Prețul de 609.99 lei reflectă calitatea Bosch, fiind o alegere inspirată pentru grădini mari și utilizare intensivă.

6. Rotor RBT-150 21V 2Ah – Eficiență la preț mic

Rotor RBT-150 oferă tăiere rapidă, motor brushless și un acumulator de 21V/2Ah, la doar 152.99 lei. Este perfect pentru cei cu buget redus care doresc totuși tehnologie modernă și libertate de mișcare. Recomandat pentru întreținerea curții și a vegetației ușoare, cu focus pe ușurința în utilizare și costuri minime.

7. Rotor RBT-1B Brushless – Profesional, fără acumulator inclus

Rotor RBT-1B este alegerea potrivită pentru cei care au deja acumulatori compatibili și caută performanță profesională. Motorul brushless, turația de 8000 rpm și designul compact îl transformă într-o unealtă versatilă, ideală pentru margini și zone greu accesibile. La 247.99 lei, este o soluție practică pentru utilizatori avansați.

8. Makita DUR368L 18V – Putere pentru lucrări dificile

Makita DUR368L se adresează grădinarilor exigenți, având turație de 6500 rpm și o lățime de tăiere de 350 mm. Necesită doi acumulatori de 18V (neincluși), dar oferă performanțe excelente pentru tăiat iarbă înaltă, buruieni și tufăriș. Prețul de 1549.61 lei îl recomandă profesioniștilor sau celor cu suprafețe mari de întreținut.

9. Hikoki 36V – Tăiere rapidă și autonomie extinsă

Trimmerul Hikoki 36V se remarcă prin lama de 560 mm, patru trepte de viteză și autonomie de peste o oră. Este destinat celor care întrețin garduri vii și arbusti, dorind un echipament fiabil, cu tăiere rapidă și precisă. Prețul de 1079.61 lei îl poziționează în segmentul premium, cu accent pe eficiență la volum mare de lucru.

10. Bosch EasyGrassCut 18V-230 – Ergonomie și precizie pentru gazon

Bosch EasyGrassCut 18V-230 vine cu acumulator inclus (2Ah) și diametru de cosire de 23 cm, fiind ușor și ergonomic. Este excelent pentru gazon, margini și spații mici, oferind autonomie bună și rezultate precise. Prețul de 608.99 lei îl plasează în zona medie, fiind recomandat celor ce doresc o soluție completă și ușor de folosit.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Autonomia și tipul acumulatorului : verifică dacă modelul vine cu acumulator inclus și câte minute poți lucra cu o singură încărcare.

: verifică dacă modelul vine cu acumulator inclus și câte minute poți lucra cu o singură încărcare. Puterea motorului și turația : pentru vegetație deasă sau lucrări dificile, alege modele cu putere mai mare (peste 18V, minim 6500 rpm).

: pentru vegetație deasă sau lucrări dificile, alege modele cu putere mai mare (peste 18V, minim 6500 rpm). Ergonomia și greutatea : un trimmer ușor, cu tija reglabilă și mâner confortabil, va face diferența la utilizare prelungită.

: un trimmer ușor, cu tija reglabilă și mâner confortabil, va face diferența la utilizare prelungită. Sistemul de tăiere : unele modele oferă atât fir, cât și cuțit – ideale pentru flexibilitate în grădină.

: unele modele oferă atât fir, cât și cuțit – ideale pentru flexibilitate în grădină. Bugetul și accesoriile: unele produse nu includ acumulator sau încărcător, verifică înainte să cumperi.

Întrebări frecvente