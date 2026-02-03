Top 10 modele de sisteme mesh pentru tine în 2026

În 2026, conexiunea Wi-Fi stabilă și acoperirea integrală a locuinței nu mai sunt doar un moft, ci o necesitate reală. Acest top 10 modele de sisteme mesh pentru tine te ajută să alegi soluția ideală, indiferent de dimensiunea casei sau buget. Am analizat criterii esențiale precum prețul, performanța, reputația brandului și raportul calitate-preț – totul pentru ca tu să iei decizia potrivită.

Am testat și comparat 10 sisteme mesh de la branduri cunoscute, de la modele accesibile până la cele premium cu cele mai noi tehnologii. Vei găsi mai jos punctele forte ale fiecărui model, cui i se potrivește și la ce să te aștepți în funcție de preț. Alege informat și bucură-te de internet rapid, oriunde în casă.

1. Mercusys Halo H30G AC1300 – Cel mai accesibil mesh

Mercusys Halo H30G AC1300, în varianta cu 2 unități, oferă acoperire completă pentru apartamente sau case mici. Cu tehnologie mesh intuitivă, elimină zonele moarte și asigură roaming fără întreruperi. Este ideal dacă vrei un sistem stabil la un preț de numai 299,99 lei. Raportul calitate-preț îl face favorit pentru familiile cu buget restrâns, fără a sacrifica stabilitatea conexiunii zilnice.

2. Linksys Atlas 6 AX3000 – Mesh Wi-Fi 6 pentru familii conectate

Linksys Atlas 6 aduce avantajele Wi-Fi 6 și funcții de securitate moderne (DoS Protection, SPI Firewall), la 549,99 lei. Oferă viteze crescute pentru streaming 4K, jocuri și telemuncă, fiind potrivit pentru case de dimensiuni medii și utilizatori cu multe dispozitive. Platforma Qualcomm asigură performanță stabilă, iar aplicația mobilă face configurarea foarte ușoară. O alegere solidă pentru familii digitale moderne.

3. Linksys Velop Micro 6 – Mesh multi-gigabit accesibil

Linksys Velop Micro 6 (3 bucăți) impresionează prin viteze multi-gigabit și acoperire extinsă, la un preț de 1449,99 lei. Este perfect pentru case mari sau apartamente cu mai multe camere, unde se dorește streaming simultan în 4K și conexiuni video stabile. Sistemul promite performanțe de top fără efort la instalare, fiind o investiție durabilă pentru utilizatorii care pun accent pe viitorul tehnologiei Wi-Fi.

4. Linksys Velop MBE7003 WiFi 7 – Mesh premium pentru case inteligente

Cu Wi-Fi 7 tri-band și 3 unități, Linksys Velop MBE7003 (4729,99 lei) este dedicat celor ce doresc viteze de ultimă generație și stabilitate absolută în case inteligente cu multe dispozitive. Oferă acoperire excelentă pentru locuințe foarte mari și suportă cele mai noi standarde de securitate. Investiția ridicată se justifică prin performanță și tehnologie de vârf, potrivită pentru pasionați de smart home sau birouri casnice extinse.

5. Netgear Orbi RBK852 AX6000 – Mesh Wi-Fi 6 tri-band pentru performanță maximă

Netgear Orbi RBK852, cu Wi-Fi 6 tri-band și viteză AX6000, este recomandarea pentru utilizatorii cu cerințe foarte ridicate. Costă 3436,99 lei, dar acoperă spații mari și asigură lățime de bandă pentru multiple dispozitive simultan, gaming online sau streaming 8K. Este potrivit pentru familii numeroase sau pentru case cu multe camere și pereți groși. Un mesh premium, fără compromis la stabilitate și viteză.

6. Tenda EX3 AX1500 – Mesh Wi-Fi 6 accesibil și versatil

Tenda EX3 (3-pack), la 499,99 lei, aduce Wi-Fi 6, control parental, beamforming și compatibilitate cu Amazon Alexa. Acoperă până la 3000 ft² cu trei noduri, fiind ideal pentru case medii. Instalarea este rapidă, iar funcțiile de depanare inteligentă ajută la mentenanță fără bătăi de cap. Este o alegere cu un excelent echilibru între preț, performanță și funcționalitate modernă.

7. TP-Link Deco S7 AC1900 – Mesh fiabil pentru locuințe medii

TP-Link Deco S7 (2-pack) la 479,99 lei oferă Wi-Fi dual-band AC1900 și suport MU-MIMO, pentru streaming și browsing fără sacadări. Recomandat pentru apartamente sau case cu 2-3 camere, Deco S7 se remarcă prin instalare rapidă și management facil din aplicație. Este potrivit pentru familii ce caută fiabilitate și acoperire la un preț competitiv, fără a intra în zona premium.

8. Mercusys Halo H70X AX1800 – Mesh Wi-Fi 6 pentru bugete mici

Mercusys Halo H70X (2-pack), la 389,99 lei, vine cu Wi-Fi 6, MU-MIMO și porturi Gigabit, potrivit pentru apartamente sau case mici. Oferă o experiență de rețea rapidă și stabilă, făcându-l atractiv pentru utilizatorii care vor tehnologie nouă la un preț accesibil. Simplu de instalat, cu performanță constantă pentru activități zilnice și streaming HD.

9. TP-Link Deco X20 AX1800 – Mesh Wi-Fi 6 cu acoperire largă

TP-Link Deco X20, la 999,99 lei (3 unități), oferă acoperire pentru până la 530 m² și funcții moderne precum OFDMA, MU-MIMO și control parental. Este potrivit pentru case mari sau apartamente generoase, cu multe dispozitive conectate simultan. Instalarea se face ușor, iar performanța constantă îl recomandă pentru familii active digital, care apreciază stabilitatea și acoperirea fără compromis.

10. Mercusys Halo H30G AC1300 – Mesh entry-level cu 3 unități

Mercusys Halo H30G AC1300 (3 bucăți) la 361,99 lei oferă acoperire până la 320 m², ideal pentru case pe două niveluri sau apartamente mari. Cu roaming fără întreruperi și control parental inclus, acest sistem este potrivit pentru familii cu buget redus care doresc acoperire completă și stabilitate la cost minim. Instalarea este intuitivă, iar performanța constantă pentru streaming și activități zilnice.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Acoperirea : Verifică suprafața maximă pe care o poate acoperi sistemul mesh în funcție de numărul de unități incluse.

: Verifică suprafața maximă pe care o poate acoperi sistemul mesh în funcție de numărul de unități incluse. Tehnologiile suportate : Optează pentru Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 7 dacă ai multe dispozitive sau vrei viteză ridicată.

: Optează pentru Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 7 dacă ai multe dispozitive sau vrei viteză ridicată. Securitatea și funcțiile smart : Protecția anti-DoS, control parental, aplicații mobile și integrare cu asistenți vocali sunt avantaje importante.

: Protecția anti-DoS, control parental, aplicații mobile și integrare cu asistenți vocali sunt avantaje importante. Bugetul : Există opțiuni pentru toate buzunarele, de la sub 400 lei la peste 4000 lei, în funcție de nevoi.

: Există opțiuni pentru toate buzunarele, de la sub 400 lei la peste 4000 lei, în funcție de nevoi. Numărul de unități: Alege un sistem cu 2 sau 3 unități pentru acoperire completă, mai ales în locuințe mari sau cu etaje.

Întrebări frecvente