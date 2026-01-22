Top 10 modele de multicooker în 2026 pentru orice buget și nevoie

În 2026, multicookerele rămân alegerea preferată pentru cei care doresc să economisească timp și să gătească ușor acasă. Acest top 10 îți va arăta care sunt cele mai populare și eficiente modele de pe piață, adaptate pentru orice buget și stil de viață. Dacă vrei să găsești rapid multicookerul ideal, te vei bucura de recomandările noastre actualizate.

Am analizat 10 modele de multicooker disponibile în România, luând în calcul prețul, puterea, numărul de programe, volumul și funcțiile suplimentare. Selectarea s-a făcut pe baza raportului calitate-preț, a fiabilității brandului și a recenziilor utilizatorilor. Indiferent dacă gătești zilnic sau doar ocazional, vei găsi opțiunea potrivită pentru tine.

1. Instant Pot Duo 6 – Cel mai bun raport calitate-preț

Instant Pot Duo 6, cu 1000 W și o capacitate de 5,7 litri, oferă 14 programe presetate și un capac detașabil, fiind perfect pentru familii de 3-5 persoane. Este ușor de folosit, versatil și are un preț atractiv de 569,99 lei. Îl recomand celor care caută funcționalitate și fiabilitate fără să investească prea mult, fiind lider pe segmentul entry-level.

2. Instant Pot Pro Plus 6 – Alegerea editorului

Instant Pot Pro Plus 6 aduce 1200 W, 5,7 litri și 10 programe presetate, fiind o alegere excelentă pentru cei care vor un multicooker puternic și modern. Capacul detașabil și designul compact îl fac ideal atât pentru familii, cât și pentru cupluri. Costă 719,99 lei și oferă o experiență intuitivă, potrivită pentru cei care doresc control digital avansat.

3. Instant Pot Pro 6 – Cel mai avansat la 6 litri

Cu 1200 W, 11 programe și 28 de presetări, Instant Pot Pro 6 impresionează prin panoul digital sofisticat și volumul generos de 6 litri. Este destinat celor care experimentează des rețete noi și au nevoie de flexibilitate maximă. Prețul de 949,99 lei reflectă calitatea construcției și funcțiile premium, fiind perfect pentru pasionații de gătit acasă.

4. Ninja OP300EU – Putere și versatilitate superioară

Ninja OP300EU se remarcă prin puterea mare de 1460 W, volumul de 6 litri și cele 7 moduri de gătire. Ideal pentru utilizatorii care vor să gătească rapid și sănătos, oferă rezultate constante și o construcție robustă. Prețul de 1399,99 lei îl plasează în zona premium, fiind potrivit pentru familii mari sau pentru cei care doresc funcții avansate precum slow cook și air fry.

5. Ninja OP500EU – Cel mai mare volum pentru familii numeroase

Cu o capacitate impresionantă de 7,5 litri și 9 programe, Ninja OP500EU este alegerea ideală pentru familiile extinse sau pentru cei care gătesc în cantități mari. Puterea de 1460 W și prețul de 1299,99 lei sunt justificate de versatilitatea și eficiența la gătit. Recomandat celor care vor să gătească porții mari, fără compromisuri la calitate.

6. Minerva Experience D511 – Opțiunea accesibilă, cu funcții solide

Minerva Experience D511, cu 900 W și 5 litri, oferă o soluție accesibilă la 619,99 lei pentru cei care doresc un multicooker simplu, dar eficient. Este potrivit pentru studenți, cupluri sau pentru cei care abia încep să folosească acest tip de aparat. Designul compact și culoarea atractivă îl fac ușor de integrat în orice bucătărie.

7. Ninja Foodi 7in1 OP300EU – Funcții multiple într-un singur aparat

Ninja Foodi 7in1 OP300EU aduce 7 funcții de gătit, 1460 W și un volum de 6 litri, fiind ideal pentru cei care doresc un multicooker multifuncțional. Functia Keep Warm și panoul digital ajută la menținerea mâncării calde și la controlul facil al programelor. La 1046,99 lei, este recomandat celor care caută flexibilitate fără a depăși bugetul mediu.

8. Russell Hobbs 21850-56 – Cel mai bun entry-level sub 550 lei

Russell Hobbs 21850-56 oferă 900 W, 5 litri și 11 programe, fiind unul dintre cele mai accesibile modele din top, la 529,99 lei. Este potrivit pentru utilizare zilnică, fiind ușor de curățat și de programat. Recomand acest model celor care doresc să încerce pentru prima dată un multicooker fără o investiție mare.

9. Tefal Cook4me Touch CY912831 – Premium cu touchscreen și putere mare

Cu 1600 W, 13 programe și ecran tactil, Tefal Cook4me Touch CY912831 este cel mai avansat model din această selecție. Prețul de 1799,99 lei reflectă funcțiile smart și ușurința de utilizare, fiind ideal pentru cei care vor tehnologie de vârf și rețete la un click distanță. Recomandat pasionaților de tehnologie și familiilor mari.

10. Instant Pot Duo Plus Whisper Quiet – Silent și complet digital

Instant Pot Duo Plus Whisper Quiet, cu 1000 W, 5,7 litri și 25 de programe, impresionează prin funcționarea silențioasă și panoul digital avansat. Costă 949,99 lei și este perfect pentru cei care vor un multicooker performant, dar discret. O alegere excelentă pentru familii preocupate de confort și diversitate în gătit.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Capacitate: Alege volumul potrivit pentru numărul de persoane din familie.

Alege volumul potrivit pentru numărul de persoane din familie. Putere: Modelele cu peste 1000 W gătesc mai rapid și uniform.

Modelele cu peste 1000 W gătesc mai rapid și uniform. Număr de programe: Mai multe programe înseamnă versatilitate crescută.

Mai multe programe înseamnă versatilitate crescută. Funcții speciale: Caută opțiuni ca air fry, slow cook, keep warm sau touchscreen.

Caută opțiuni ca air fry, slow cook, keep warm sau touchscreen. Buget: Gândește-te la raportul calitate-preț și la utilitatea funcțiilor suplimentare.

Întrebări frecvente