Săptămâna aceasta, scena de beauty a explodat într-un festival de culori vibrante și texturi îndrăznețe. De la buze mov catifelate la Săptămâna Modei de la Paris și până la nuanțe intense de roșu, vedetele și modelele au redefinit tendințele momentului. a fost o adevărată desfășurare de forțe creative.

Culori vibrante și experimente cromatice

Una dintre cele mai spectaculoase apariții a fost cea a modelului Sanique Dill. Makeup artistul India Rawlings a creat pentru ea un ten dulce, de cofetărie, folosind un gradient pastelat de albastru și roz care se întindea de la frunte până sub ochi. Coafura, un bowl cut jucăuș cu micro-breton, a fost realizată de Sandra Hahnel.

Și nu e singurul experiment cromatic care ne-a atras atenția. Cântăreața Addison Rae a renunțat la blond pentru o nuanță arămie de roșcat, o transformare îndrăzneață realizată de coloristul Matt Rez.

Roșul clasic, mereu o alegere sigură

Iar când vine vorba de clasic, roșul rămâne rege. Actrița Tracee Ellis Ross a afișat un ruj roșu intens, inspirat de Roger Vivier, aplicat magistral de makeup artistul Charlotte Prevel.

Dar stai puțin, cum rămâne cu eleganța franțuzească? Ei bine, actrița Isabelle Huppert a impresionat la Adelaide Festival în rolul reginei Mary a Scoției, adoptând un look clasic, cu trăsături puse în valoare și un ruj roșu, specific stilului parizian.

Coafuri și manichiuri care fură privirea

Coafurile au fost și ele în centrul atenției. Zendaya, prezentă în primul rând la show-ul Louis Vuitton, a purtat o tunsoare „bixie” (o combinație între bob și pixie) ondulată și simpatică, stilizată de Ursula Stephen. Machiajul ei, cu buze trandafirii și ochi conturați cu precizie, a fost opera lui Ernesto Casillas.

Și modelul Angelina Kendall ne-a pus pe gânduri cu o întrebare simplă: ar trebui să treacă la tunsoarea bob? Noi zicem că da.

Primăvara se simte pe unghii.

Nail artistul San Sung Kim a creat un set proaspăt cu aplicații complexe de mărgele, o manichiură perfectă pentru noul sezon.

Look-uri de pe podiumurile de modă

Pe podiumurile de la Săptămâna Modei, creativitatea a atins cote maxime. La Tom Ford, modelul Aluel Makuach George a purtat niște buze mov catifelate, o creație a lui Lucy Bridge care a ieșit imediat în evidență.

Numai că la Chanel, spectacolul a fost total. Nail artistul Ama Quashie a completat fantezia plină de culoare și textură a show-ului cu o serie de manichiuri lucioase și efervescente. Părul, un slickback metalic care a atras toate privirile, a fost realizat de Duffy, în timp ce Lucia Pieroni s-a ocupat de machiajul luminos și sclipitor.

Pentru Miu Miu, Kristen Mcmenamy a avut un look în tonuri reci, cu fard de pleoape verde-frunză și buze nude, semnat de Daniel Kolaric, iar părul cu onduleuri lejere a fost aranjat de Ben Talbott.