Top 10 imprimante color în 2026 pentru biroul tău

În 2026, alegerea unei imprimante color potrivite poate face diferența în productivitatea și calitatea lucrului tău de birou. Acest top 10 imprimante color te ajută să găsești modelul care îți satisface cel mai bine nevoile, fie că ești un utilizator ocazional sau ai cerințe mai complexe. Am analizat 10 produse, evaluând prețul, performanța și brandul pentru a-ți oferi cele mai bune opțiuni disponibile.

1. Imprimanta color HP OfficeJet Pro 9110b – Cel mai bun raport calitate-preț

HP OfficeJet Pro 9110b este o alegere excelentă pentru birourile care caută o imprimantă inkjet profesională. Cu o viteză de imprimare de 22 ppm pentru alb-negru și 18 ppm pentru color, acest model este ideal pentru utilizatorii care au nevoie de viteze mari și integrare ușoară în rețea. Prețul de 686.99 lei reflectă un bun raport calitate-preț.

2. Imprimanta LaserJet Color HP 150NW – Alegerea editorului

HP 150NW oferă calitate excelentă la un preț accesibil, fiind perfectă pentru spațiile mici. Cu o rezoluție de 600 dpi și conectivitate Wi-Fi, această imprimantă este ideală pentru cei care doresc să imprime rapid și eficient de oriunde. La un preț de 1104.99 lei, este o alegere de încredere pentru birourile moderne.

3. Imprimanta Laser Color XEROX C310VDNI – Imprimare profesională

Xerox C310VDNI impresionează prin culorile sale vibrante și ușurința de configurare. Este perfectă pentru birourile care au nevoie de imprimări de calitate și un proces de instalare rapid. Cu un preț de 1239.99 lei, acest model oferă performanțe de top și o utilizare silențioasă.

4. Imprimanta Laser HP Pro 4202dw – Performanțe superioare

HP Pro 4202dw este ideală pentru birourile care necesită viteze mari de imprimare și funcționalitate duplex. Cu o viteză de 33 ppm și un design compact, această imprimantă oferă un echilibru excelent între performanță și spațiu. Costul de 1655.99 lei este justificat de caracteristicile sale avansate.

5. Imprimanta Laser Xerox VersaLink C620DN – Viteză impresionantă

Xerox VersaLink C620DN oferă o viteză de imprimare remarcabilă de 52 ppm, fiind potrivită pentru birourile cu cerințe mari de volum. Funcționalitatea NFC și duplex o fac o alegere versatilă, iar prețul de 4830.99 lei reflectă calitatea sa superioară.

6. Imprimanta Inkjet Epson EcoTank L1230 – Economie de consumabile

Epson EcoTank L1230 este ideală pentru utilizatorii care doresc să economisească la consumabile, oferind o imprimare eficientă la un preț accesibil de 599.99 lei. Cu o viteză de 10 ppm și conectivitate USB, este potrivită pentru imprimarea documentelor simple.

7. Imprimanta refurbished Laser Color HP E62665 – Performanțe de top

HP E62665 Managed este o opțiune excelentă pentru birourile mari, cu o viteză impresionantă de 65 ppm și funcționalitate duplex. Cu un preț de 5099.99 lei, acest model refurbished oferă performanțe de top și durabilitate.

8. Imprimanta InkJet Color Epson L805 – Imprimare foto de calitate

Epson L805 este ideală pentru utilizatorii care doresc să imprime fotografii de înaltă calitate. Cu sistemul CISS și conectivitate wireless, oferă o flexibilitate mare la un preț de 1799.99 lei, fiind perfectă pentru creativi.

9. Imprimanta InkJet Color Epson CISS L310 – Ideală pentru acasă

Epson CISS L310 este potrivită pentru utilizarea acasă, oferind o calitate bună a imprimării la un preț de 649.99 lei. Este ușor de utilizat și întreținut, fiind perfectă pentru nevoile de zi cu zi.

10. Imprimanta inkjet color Epson L120 – Cea mai accesibilă

Epson L120 este cea mai accesibilă opțiune din această listă, cu un preț de doar 549.99 lei. Este ideală pentru utilizatorii care doresc o imprimantă simplă și eficientă pentru documente și imagini ocazionale.

Cum Alegi Produsul Potrivit

Atunci când alegi o imprimantă color, trebuie să iei în considerare câțiva factori esențiali: volumul de imprimare, tipul de conectivitate, costurile consumabilelor, tehnologia de imprimare și dimensiunea imprimantei.

Întrebări Frecvente