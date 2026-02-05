Top 10 eBook reader-e pentru tine în 2026 cu modele testate

În 2026, cititul digital a devenit mai accesibil și mai confortabil ca niciodată. Acest top 10 eBook reader-e pentru tine îți oferă cele mai bune opțiuni disponibile luna aceasta, indiferent dacă ești cititor ocazional sau pasionat. Am analizat oferta actuală pentru a te ajuta să alegi modelul potrivit, ținând cont de preț, performanță și utilitate.

Am testat și evaluat 10 modele populare, comparând ecranele E Ink, autonomia bateriei, confortul în utilizare, dar și raportul calitate-preț. Fie că vrei să citești romane, benzi desenate sau să asculți cărți audio, vei găsi aici cititorul ideal pentru nevoile tale.

1. PocketBook Era, ecran tactil 7inch, E Ink Carta, 300dpi, Bluetooth, SMARTlight, IPX8, 16 GB

PocketBook Era impresionează cu ecranul său de 7 inch E Ink Carta 1200, care oferă contrast excelent și o experiență de citire plăcută. Designul ergonomic cu butoane laterale și senzor G îl face confortabil pentru orice mână. Este rezistent la apă (IPX8), are 16 GB spațiu de stocare și funcții SMARTlight pentru citire pe timp de noapte. La 1299 lei, oferă un raport calitate-preț excelent pentru cititorii dedicați care vor versatilitate și fiabilitate.

2. PocketBook Inkpad 4, Ecran E-Ink Carta 1200 7.8inch, SMARTlight, 32GB, Bluetooth, IPX8

PocketBook Inkpad 4 este alegerea editorului pentru cei care vor experiență premium. Are un ecran generos de 7.8 inch, rezoluție înaltă și iluminare SMARTlight cu reglaj fin. Procesorul dual-core și 1 GB RAM asigură fluiditate, iar cele 32 GB permit o bibliotecă extinsă. Este rezistent la apă și suportă numeroase formate, inclusiv audiobooks. La 1649 lei, este recomandat utilizatorilor avansați și celor care citesc zilnic.

3. PocketBook Verse PB629, Ecran tactil 6.0inch E Ink Carta 1200, 212dpi, 8GB, SMARTlight, WiFi

PocketBook Verse PB629 este potrivit pentru cititorii care caută un device compact cu preț accesibil. Ecranul de 6 inch E Ink Carta 1200 este optim pentru lectură fără oboseală. Are funcție SMARTlight pentru ajustarea luminii și 8 GB spațiu pentru cărți. Prețul de 799 lei îl face atractiv pentru studenți sau cei care vor un gadget de bază, dar fiabil.

4. PocketBook Verse Pro PB634, Ecran tactil 6.0inch E Ink Carta 1200, 300DPI, 16GB, SMARTlight, WiFi

PocketBook Verse Pro PB634 aduce un ecran HD de 6 inch cu 300 DPI și funcție SMARTlight avansată. Suportă cărți audio și conectivitate Bluetooth pentru ascultare wireless. Cu 16 GB memorie și preț de 915,99 lei, este alegerea ideală pentru cei care alternează între citit și audiobook-uri, fără să compromită portabilitatea.

5. Kobo Clara BW, Ecran E Ink Carta 1300 6inch, 16GB, USB Type-C, IPX8

Kobo Clara BW oferă un ecran de 6 inch E Ink Carta 1300, fără reflexii și cu ComfortLight PRO pentru reducerea luminii albastre. Este rezistent la apă (IPX8) și are 16 GB spațiu. Prețul de 770,99 lei îl face potrivit pentru cititorii eco-conștienți – carcasa e fabricată din plastic reciclat. Este o alegere bună pentru navetiști și studenți.

6. Kobo Libra Colour, Ecran E-Ink Kaleido 7inch, 32GB, USB Type-C, IPX8

Kobo Libra Colour aduce ceva diferit: ecran color E-Ink Kaleido de 7 inch, ideal pentru benzi desenate și reviste. Are procesor dual-core de 2 GHz, 32 GB memorie și confortul iluminării ComfortLight PRO. La 1218,99 lei, este recomandat cititorilor care vor să exploreze conținut grafic, păstrând însă toate avantajele unui eBook reader clasic.

7. Amazon Kindle 11 2024, 16 GB, Display 6inch, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C

Amazon Kindle 11 este cel mai accesibil model din listă, cu un preț de 559,99 lei. Are ecran de 6 inch cu 300 ppi, luminozitate crescută și mod întunecat. Este ultra-portabil și ușor, ideal pentru cei care citesc ocazional sau vor un dispozitiv compact. Kindle 11 oferă acces la ecosistemul vast Amazon, fiind perfect pentru lecturi rapide în deplasare.

8. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024, 32 GB, Display 7inch, Wi-Fi, USB-C, IPX8

Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 aduce un ecran Paperwhite de 7 inch, 32 GB memorie și încărcare USB-C. Iluminarea caldă reglabilă și autonomia extinsă asigură confort la orice oră. Este rezistent la apă (IPX8). La 1089,99 lei, este recomandat cititorilor împătimiți care doresc funcții avansate și o experiență de top fără distrageri.

9. Amazon Kindle Paperwhite 2024, 16 GB, Display 7inch, Wi-Fi, USB-C, IPX8

Kindle Paperwhite 2024 este un best-seller pentru cei care vor echilibru între preț și funcționalitate. Ecranul de 7 inch, luminozitatea reglabilă și cele 16 GB memorie răspund oricărei nevoi. Rezistența la apă și încărcarea USB-C îl fac ideal pentru cititul pe plajă sau în baie. La 899,99 lei, este o alegere excelentă pentru majoritatea cititorilor.

10. Onyx Boox Go 6inch, Ecran HD Carta 1300 6inch, 2GB RAM, 32GB, Wi-Fi, Bluetooth, Android 11

Onyx Boox Go se remarcă prin sistemul de operare Android 11, care permite instalarea de aplicații suplimentare. Ecranul HD de 6 inch E Ink Carta 1300 și cei 2 GB RAM asigură viteză și claritate. Cu 32 GB spațiu și conectivitate extinsă, la 847,99 lei, este potrivit pentru cititorii avansați care doresc flexibilitate maximă și nu vor să fie limitați la un ecosistem.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Dimensiunea ecranului: 6-7.8 inch, alege în funcție de portabilitate și preferințe vizuale.

6-7.8 inch, alege în funcție de portabilitate și preferințe vizuale. Tipul de iluminare: SMARTlight, ComfortLight sau lumină caldă reglabilă pentru citire confortabilă zi și noapte.

SMARTlight, ComfortLight sau lumină caldă reglabilă pentru citire confortabilă zi și noapte. Rezistența la apă: Modelele cu IPX8 pot fi folosite în siguranță la piscină sau în baie.

Modelele cu IPX8 pot fi folosite în siguranță la piscină sau în baie. Format și ecosistem: Verifică compatibilitatea cu formatele preferate și accesul la librării online.

Verifică compatibilitatea cu formatele preferate și accesul la librării online. Spațiul de stocare: 8-32 GB sunt suficiente pentru mii de cărți, dar alege mai mult dacă vrei și audiobooks sau conținut grafic.

Întrebări frecvente