Top 10 cele mai bune storcătoare de fructe în 2026 pentru orice buget

În 2026, tot mai mulți români caută cele mai bune storcătoare de fructe pentru a se bucura de sucuri naturale acasă. Acest top te ajută să alegi aparatul potrivit, indiferent de buget sau preferințe. Am analizat performanța, prețul, brandul și raportul calitate-preț pentru fiecare model.

Selecția de față include 10 storcătoare testate și comparate atent, de la modele accesibile pentru începători la variante premium pentru pasionați. Vei găsi opțiuni cu motor puternic, storcătoare cu melc, dar și soluții compacte pentru spații mici. Iată ce am descoperit!

1. Philips HR1855/80 – Cel mai bun raport calitate-preț

Philips HR1855/80 oferă un echilibru excelent între preț (589,99 lei) și performanță. Motorul de 700 W asigură stoarcerea rapidă a fructelor și legumelor, iar recipientul de 0,8 litri e potrivit pentru o familie mică. Designul compact îl face ușor de integrat în orice bucătărie. Este alegerea perfectă dacă vrei calitate Philips la un cost accesibil.

2. Bosch MES3500 – Pentru utilizare zilnică intensă

Bosch MES3500 impresionează cu un motor de 700 W și un recipient generos de 1,25 litri. Ideal pentru cei care prepară sucuri proaspete zilnic, acest storcător (769,99 lei) excelează la anduranță și eficiență. Sistemul de siguranță Bosch și designul robust îl fac potrivit familiilor active sau celor care apreciază calitatea germană.

3. Bosch MES4010 – Putere premium pentru pasionați

Cu un motor impresionant de 1200 W și un recipient de 1,5 litri, Bosch MES4010 (1199,99 lei) este alegerea pentru pasionații de sucuri. Poate stoarce rapid chiar și cele mai dure legume sau fructe. Este potrivit pentru familii mari sau pentru cei care doresc performanță profesională acasă. Prețul reflectă calitatea și fiabilitatea brandului Bosch.

4. Gorenje JC4800VWY – Storcător cu melc, ideal pentru sucuri fresh

Gorenje JC4800VWY folosește tehnologia cu melc (slow juicer), extrăgând maximul de suc la viteză redusă. Motorul de 200 W și recipientul de 0,6 litri îl fac potrivit pentru cei care apreciază sucurile proaspete, bogate în nutrienți. La 739,99 lei, este o alegere bună pentru pasionații de sucuri verzi sau smoothie-uri naturale.

5. Philips HR1864/20 – Ușor de curățat, rezultate rapide

Philips HR1864/20 e apreciat pentru sistemul său de curățare rapidă și motorul de 700 W. Poate stoarce 0,8 litri de suc dintr-o singură rundă, iar construcția solidă garantează durabilitate. Costă 709,99 lei și este potrivit pentru cei care vor rezultate rapide fără bătăi de cap la curățenie. Recomandat pentru familii și utilizare zilnică.

6. Tefal ZC255B38 – Storcător cu melc pentru sucuri dense

Tefal ZC255B38 utilizează tehnologia slow juicer, cu un motor de 200 W și capacitate de 0,8 litri. La 759 lei, oferă un suc mai dens și bogat în vitamine, ideal pentru cei care pun accent pe sănătate. Este silențios, ușor de curățat și perfect pentru iubitorii de sucuri naturale fără compromisuri.

7. Philips Viva Collection HR1855/70 – Performanță la preț accesibil

Cu un motor de 800 W și capacitate de 0,8 litri, Philips HR1855/70 oferă o stoarcere rapidă la un preț prietenos (599,99 lei). Este potrivit pentru familii mici sau utilizatori care doresc performanță Philips fără costuri mari. Designul compact și ușurința în utilizare îl fac o alegere inspirată pentru bucătăriile moderne.

8. Philips Avance Collection HR1919/70 – Versatil și performant

Philips HR1919/70 se remarcă prin motorul de 1000 W și recipientul de 1 litru, fiind unul dintre cele mai versatile storcătoare. La 1089,99 lei, este ideal pentru cei care doresc să stoarcă atât fructe, cât și legume dure. Sistemul de curățare rapidă și construcția solidă îl recomandă pentru utilizare intensivă.

9. Heinner HSF-500S – Cel mai accesibil storcător

Heinner HSF-500S este alegerea entry-level a topului, cu un motor de 500 W și o capacitate de 0,35 litri. Costă doar 119,99 lei, fiind ideal pentru studenți sau cei care doresc un storcător de bază pentru uz ocazional. Este compact, simplu de folosit și ușor de depozitat.

10. Bosch MESM500W – Storcător cu melc premium

Bosch MESM500W reprezintă vârful gamei pentru storcătoarele cu melc, cu un motor de 150 W și recipient de 1 litru. La 1349,99 lei, este recomandat celor care doresc sucuri de calitate premium și stoarcere la viteză redusă. Silențios, eficient și robust, perfect pentru pasionați de sucuri naturale și familii mari.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Tipul storcătorului: Centrifugă sau cu melc (slow juicer) – cele cu melc păstrează mai mulți nutrienți.

Puterea motorului: Pentru legume dure, alege minim 700 W.

Capacitatea recipientului: Familiile mari au nevoie de recipiente peste 1 litru.

Ușurința la curățare: Modelele cu sistem rapid de curățare economisesc timp.

Bugetul: Raportul calitate-preț e esențial, dar nu ignora fiabilitatea brandului.

Întrebări frecvente