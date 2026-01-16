Top 10 camere video auto cu night mode în 2026

În 2026, cu tot mai mulți șoferi care caută să-și îmbunătățească siguranța pe timp de noapte, topul camerelor video auto cu funcție night mode devine esențial. Acest articol îți prezintă cele mai bune modele disponibile, analizând prețul, performanța și raportul calitate-preț. Am evaluat 10 produse pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere pentru nevoile tale.

1. Garmin BC 50 – Vizibilitate excelentă noaptea

Garmin BC 50 este o cameră video auto wireless cu funcție Night Vision, ideală pentru cei care doresc claritate în condiții de luminozitate scăzută. Cu un unghi de vizibilitate de 160 de grade și o rezoluție de 720P HD, acest model oferă o imagine clară pe timp de noapte. Prețul său de 1823.99 lei reflectă calitatea superioară și tehnologia avansată.

2. 70mai RC12 HDR – Alegerea editorului

70mai RC12 HDR oferă o înregistrare Full HD cu tehnologie HDR, perfectă pentru integrarea cu camerele auto 70mai. Este potrivită pentru șoferii care caută o soluție accesibilă, la doar 216.99 lei. Unghiul său de 130 de grade și diafragma F1.8 permit captarea unor imagini de calitate noaptea.

3. 70Mai Dash Cam A400 – Calitate QHD la preț accesibil

70Mai Dash Cam A400 oferă o rezoluție QHD de 1440p și un unghi de vizualizare de 145 de grade. Funcția Night Vision asigură vizibilitate optimă pe timp de noapte, fiind ideală pentru cei care doresc performanță la un preț competitiv de 489.99 lei.

4. Peiying Oglindă – Funcționalitate dublă

Peiying oferă o soluție 2 în 1, cu o cameră de înregistrare și una de marșarier, la un preț atractiv de 148.99 lei. Cu un unghi de 120 de grade și rezoluție 720p, este ideală pentru cei care doresc o cameră auto practică și accesibilă.

5. 70mai A510 – Performanță 3K și claritate nocturnă

70mai A510 impresionează cu rezoluția sa de 3K și tehnologia Night Owl Vision™, oferind imagini clare și detaliate noaptea. La un preț de 827.99 lei, este o alegere excelentă pentru șoferii care doresc performanță superioară.

6. 70mai A510 – Calitate și tehnologie avansată

Similar cu A510, acest model oferă claritate 3K și funcții avansate de imagine, la un preț mai accesibil de 549.99 lei. Este ideal pentru cei care doresc tehnologie de vârf fără a depăși bugetul.

7. Botslab G300H Pro – Vedere nocturnă de înaltă calitate

Botslab G300H Pro oferă calitate video superioară HD 1296P, cu vedere nocturnă excelentă. La 354.99 lei, este o alegere bună pentru șoferii care doresc imagini clare și detaliate, indiferent de condițiile de iluminare.

8. Botslab HK30 Pro – Performanță și siguranță

Botslab HK30 Pro surprinde fiecare detaliu pe timp de noapte cu rezoluția sa 2K și unghiul larg de 140 de grade. La 181.99 lei, este ideală pentru cei care doresc o cameră compactă și eficientă.

9. MIO MiVue C545 Pro – Senzor performant Sony

MIO MiVue C545 Pro vine echipată cu un senzor Sony STARVIS CMOS, oferind imagini clare și detaliate chiar și pe timp de noapte. Prețul de 448.99 lei reflectă calitatea și tehnologia avansată.

10. MIO MiVue 803 – Funcționalitate GPS integrată

MIO MiVue 803 oferă imagini 2.5K și funcționalitate GPS, fiind ideală pentru șoferii care doresc monitorizare precisă a traseului. La 580.99 lei, este o opțiune excelentă pentru cei care doresc să combine performanța video cu navigația.

Cum alegi produsul potrivit

Rezoluția video: asigură-te că alegi o cameră cu rezoluție suficientă pentru a surprinde detalii esențiale.

Funcția night mode: importantă pentru claritatea imaginilor pe timp de noapte.

Unghiul de vizualizare: un unghi mai larg captează mai multe detalii de pe drum.

Prețul: compară caracteristicile pentru a găsi cea mai bună ofertă în funcție de bugetul tău.

Compatibilitatea: verifică dacă camera este compatibilă cu alte dispozitive pe care le folosești în mașină.

Întrebări frecvente