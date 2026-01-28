Tiroliană ruptă într-o mină din Țara Galilor – Un turist a căzut în gol pe stânci

Coșmar subteran. Ceea ce trebuia să fie o aventură s-a terminat la spital pentru un turist, preluat de urgență de un elicopter după ce tiroliana deasupra unui lac adânc a cedat și l-a aruncat direct pe stânci, într-un loc renumit pentru pericolele sale.

Locul? Vechea mină de ardezie Croesor-Rhosyddin din Eryri, Țara Galilor. Duminică, pe la ora 15:00. Dailymail scrie că victima nu era singură, ci explora labirintul subteran alături de un grup, o atracție neoficială, dar populară printre cățărătorii cu experiență.

„Camera ororilor” și „podul morții”: Un labirint subteran periculos

Să fie clar: mina Croesor-Rhosyddin nu e un parc de distracții. Deloc. E un complex abandonat, plin de galerii inundate și hăuri bezmetice. Aici, fiecare vine cu echipamentul lui și pe barba lui. Traseul e faimos pentru obstacolele sale cu nume de coșmar, de la „camera ororilor” la un „pod al morții” atârnat deasupra apelor reci ca gheața. Și, ironia sorții, exact tiroliana care ar fi trebuit să asigure o trecere sigură peste un lac a fost cea care a cedat.

Turistul abia a pornit pe cablu. Atunci s-a rupt. Sec. Căderea a fost brutală, direct pe stânci. S-a instalat panica. Fără semnal la telefon în adâncuri, o parte din grup a trebuit să alerge spre ieșirea Croesor ca să poată suna după ajutor. Altă soluție nu exista.

Salvare din adâncuri: O luptă contra cronometru

Imediat după apel, s-a declanșat o operațiune de salvare masivă. Un elicopter al Gărzii de Coastă a ajuns rapid la fața locului, cu targa pregătită pentru extracție, în timp ce echipele specializate de la North Wales Cave Rescue Organisation (NWCRO) și South Snowdonia Search and Rescue Team se pregăteau să intre în subteranul periculos.

Dar s-a întâmplat ceva neașteptat. Deși rănit, bărbatul a reușit să meargă singur. A străbătut galeriile până la ieșirea opusă, Rhosydd, unde l-au găsit salvatorii.

„Am primit un apel de la Poliția din North Wales că victima a reușit să iasă singură. Se afla la intrarea Rhosydd în mină, dar avea nevoie de asistență pentru a merge mai departe”, a confirmat un purtător de cuvânt al NWCRO. De acolo, elicopterul l-a preluat și l-a dus direct la spitalul Ysbyty Gwynedd din Bangor.

„O catastrofă care așteaptă să se întâmple”

Pentru cei care cunosc locul, accidentul nu e deloc o surpriză. Salvamontiștii spun că mina este, de departe, „cea mai frecventată locație subterană pentru operațiuni de salvare din North Wales”. Anul trecut au fost mai puține intervenții, e adevărat, dar teama unei tragedii de proporții nu a dispărut. Ghinion pur? Sau era doar o chestiune de timp?

Avertismentul unui alpinist local, citat de presa britanică, este sumbru. Fără ocolișuri. „Acest traseu, în opinia mea, este o catastrofă care așteaptă să se întâmple. Nu sunt niciodată în favoarea restricționării accesului, dar este doar o chestiune de timp până când următorul apel va fi pentru recuperarea unui cadavru.”

Sfatul echipelor de salvare rămâne același, unul vital: oricine intră în astfel de locuri trebuie să lase cuiva detalii despre traseu și program. Pentru că în bezna de sub pământ, un simplu telefon dat la timp poate însemna totul. Absolut totul.