Actrița palestiniană Clara Khoury, protagonista docudramei „The Voice of Hind Rajab”, a pășit pe covorul roșu la Oscar 2026 într-o ținută la care a lucrat mai bine de un an. Filmul, care reprezintă Tunisia în cursa pentru Cel mai bun film internațional, aduce în prim-plan o poveste tragică, iar prezența actriței la eveniment a avut o încărcătură specială.

Mai mult decât un covor roșu

Pregătirea pentru Oscar nu e niciodată simplă. Dar pentru Khoury, miza a fost și mai mare, mai ales că unul dintre colegii săi de platou nu a putut participa la ceremonie din cauza unei interdicții de călătorie în SUA. Cum vine asta, să te bucuri de o nominalizare când un membru al echipei este oprit la graniță?

Actrița a explicat clar că prezența ei acolo depășește simpla paradă a modei. „Pentru mine, este mai puțin despre covorul roșu și mai mult despre ceea ce reprezintă filmul”, a declarat Khoury. „Faptul că sunt aici înseamnă că această poveste și vocea lui Hind au ajuns la oameni din întreaga lume. Asta îi dă sens. Mă simt recunoscătoare, dar și foarte conștientă de responsabilitatea de a purta o astfel de poveste într-o încăpere precum cea de la Oscaruri.”

O rochie Lanvin cu mesaj

Iar fiecare detaliu al ținutei, la care a lucrat peste un an împreună cu stilista Hind Matar, a fost profund influențat de rolul său din „The Voice of Hind Rajab”. Look-ul final a constat într-o rochie neagră, mulată și fără bretele, semnată Lanvin, cu o broderie care a completat perfect cerceii statement argintii DYNE, un inel cu turcoaz și pantofii Lanvin negri, decorați cu bijuterii.

Machiajul, o poveste în sine

De partea de glam s-a ocupat makeup artistul Katey Denno.

O alegere deloc întâmplătoare.

Denno, care a lucrat în trecut ca asistent social în domeniul sănătății mintale, a simțit o conexiune imediată cu personajul interpretat de Clara. „M-am identificat atât de mult cu rolul jucat de Clara în film”, a mărturisit Denno. „Am fost adesea la capătul unor apeluri disperate – uneori pentru a ajuta femei și copii care fugeau din situații periculoase. Ori de câte ori Clara era pe ecran, simțeam că sunt captivată de ochii ei, ceea ce mai târziu a făcut mintea mea de makeup artist să se gândească: Mi-ar plăcea să pictez pe fața ei frumoasă într-o zi.”

Un brand manifest

Numai că Denno nu a ales orice produse pentru a-și îndeplini visul. A vrut să folosească momentul pentru a promova un brand cu o filosofie aparte. „Am vrut să folosesc acest moment pentru a scoate în evidență un brand care este important pentru mine și care se bazează pe sclipire și culoare”, a explicat ea. „Aora Makeup, un brand fondat de un bărbat arab queer care locuiește în Mexic, mă inspiră foarte mult. Valorile din spatele brandului se aliniază cu ale mele: contestă normele, sunt 100% fără plastic (plasticul este omniprezent în industrie!) și celebrează culoarea îndrăzneață, care înalță spiritul – ceva de care avem cu toții nevoie acum.”