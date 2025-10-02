Tinerii care lucrează noaptea au risc crescut de pietre la rinichi

Un studiu recent arată că persoanele care lucrează în ture de noapte au un risc cu 15% mai mare de a dezvolta pietre la rinichi. Acest efect este mai pronunțat la tineri și la cei cu locuri de muncă sedentare.

Lucrul pe timp de noapte, mai ales la birou sau în alte locuri unde activitatea fizică este redusă, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății rinichilor. Mulți tineri care aleg sau sunt nevoiți să lucreze noaptea nu știu că acest program le poate crește riscul de a face pietre la rinichi. Studiul recent vine să confirme această legătură și să atragă atenția asupra măsurilor de prevenție care pot fi luate.

Ce arată studiul realizat pe 220.000 de persoane

Cercetătorii de la Universitatea Sun Yat-sen din China au urmărit peste 220.000 de persoane timp de aproape 14 ani, analizând programele de lucru și frecvența cazurilor de pietre la rinichi. Rezultatele arată clar că cei care lucrează noaptea prezintă un risc cu 15% mai mare de a dezvolta această afecțiune comparativ cu cei care lucrează ziua.

Riscul este și mai mare pentru tinerii sub 30 de ani și pentru cei care au locuri de muncă sedentare. Potrivit cercetătorilor, motivul principal este perturbarea ritmului circadian, adică a ceasului intern al organismului, care reglează somnul, secreția hormonală și metabolismul.

Ritmul circadian și efectele sale asupra sănătății

Munca de noapte poate modifica modul în care corpul procesează alimentele și lichidele, poate deregla secreția hormonală și poate duce la obiceiuri de viață nefavorabile rinichilor, cum ar fi consumul redus de apă, mese neregulate și lipsa exercițiilor fizice.

Ce sunt pietrele la rinichi și de ce sunt periculoase

Pietrele la rinichi sunt formațiuni solide de minerale și săruri care se pot dezvolta în rinichi. Acestea pot fi foarte mici sau pot ajunge să blocheze căile urinare, provocând dureri intense, dificultăți la urinare și uneori sânge în urină.

Statisticile arată că între 1% și 13% dintre persoane vor suferi de pietre la rinichi cel puțin o dată în viață. Riscul crește dacă lucrezi în ture de noapte, ai un stil de viață sedentar sau nu te hidratezi suficient.

Lucrezi în ture de noapte de mai mulți ani

Consumi mai puțin de 2 litri de apă pe zi

Mănânci frecvent alimente procesate sau sărate

Pietrele la rinichi nu sunt doar dureroase, ci pot duce la complicații grave, precum boli cronice ale rinichilor sau chiar insuficiență renală pe termen lung.

Ce poți face pentru a reduce riscul

Chiar dacă nu poți evita munca de noapte, există soluții simple care pot reduce riscul de a dezvolta pietre la rinichi. Specialiștii recomandă câteva măsuri esențiale pentru protejarea sănătății rinichilor:

Pauze active: Fă mișcare la fiecare oră, chiar și câteva minute de mers pe jos sunt benefice.

Alimentație echilibrată: Redu consumul de sare, alimente procesate și carne roșie, preferând legumele și fructele.

Somn de calitate: Asigură-te că dormi într-o cameră întunecată și liniștită, chiar dacă este zi.

Monitorizare medicală: Fă analize regulate, mai ales dacă ai antecedente familiale de pietre la rinichi.

Cei care respectă aceste recomandări ajung să aibă un risc similar cu al celor care lucrează în timpul zilei.

Tinerii, cei mai expuși riscului

Studiul a arătat că tinerii sub 30 de ani sunt deosebit de vulnerabili. Aceștia tind să acorde mai puțină atenție măsurilor preventive și au de multe ori obiceiuri mai puțin sănătoase.

De exemplu, doar 23% dintre tinerii analizați consumă cantitatea recomandată de apă zilnic, în timp ce la persoanele peste 40 de ani procentul ajunge la 61%. Acest lucru explică de ce tinerii care lucrează noaptea se confruntă mai des cu această problemă.

Ce urmează și ce trebuie să reținem

Cercetătorii plănuiesc să continue studiile pentru a găsi metode și mai eficiente de prevenție, cum ar fi suplimentele de melatonină sau aplicațiile care monitorizează hidratarea și activitatea fizică. Până atunci, este important ca toți cei care lucrează în ture de noapte să fie conștienți de riscuri și să adopte măsuri simple pentru a-și proteja sănătatea rinichilor.

Chiar dacă munca de noapte nu poate fi mereu evitată, câteva schimbări în stilul de viață pot face diferența. Hidratarea, alimentația echilibrată, mișcarea și odihna de calitate sunt esențiale pentru a preveni formarea pietrelor la rinichi și a avea o viață sănătoasă pe termen lung.