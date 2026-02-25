Tinerii adoptă Chinamaxxing pentru a-și schimba aspectul și stilul de viață

Imaginați-vă un tânăr din New York care renunță la cafeaua de dimineață pentru un bol cu apă fiartă și mere, își pune papucii de casă și face câteva sărituri ușoare pentru a-și „activa” nodulii limfatici. Nu este o scenă dintr-un film absurd, ci realitatea unui nou fenomen cultural care a explodat pe TikTok: „Chinamaxxing”. Sub hashtag-uri precum #newlychinese, o parte a Generației Z din Occident documentează cum „învață să fie chinezi”, adoptând ritualuri de wellness, obiceiuri domestice și o fascinație profundă pentru o Chină idealizată. Fenomenul este mai mult decât o colecție de meme-uri virale; el dezvăluie o deziluzie față de societatea occidentală și o reconfigurare a influenței culturale la nivel global. Iată cele trei elemente cheie care definesc acest trend complex.

1. De la o glumă pe Twitter la un stil de viață

Totul a pornit, ca multe lucruri în ultimii ani, de la o glumă pe internet. În aprilie 2025, un utilizator de Twitter a postat o parodie după o replică celebră din filmul Fight Club: „you met me at a very chinese time in my life”. Fraza a prins și, până la finalul anului, a fost preluată de Sherry Zhu, o creatoare de conținut chino-americană. În clipuri ironice, care au adunat peste 20 de milioane de vizualizări, ea își instruia urmăritorii cum să „devină chinezi” prin alegeri cotidiene. „Mâine deveniți chinezi”, spunea ea. „Știu că sună intimidant, dar nu mai are rost să vă opuneți”.

Ce a început ca o glumă s-a transformat rapid într-un adevărat stil de viață. Concret, „Chinamaxxing” înseamnă optimizarea vieții prin adoptarea unor obiceiuri asociate cu cultura chineză. Practicile variază de la consumul de apă fierbinte (considerată un panaceu), ceaiuri din plante și supă fierbinte, până la rutine de îngrijire a pielii inspirate de Douyin (versiunea chineză a TikTok) și exerciții pentru longevitate. Alți utilizatori merg mai departe, plimbându-se cu mâinile la spate, bând bere Tsingtao sau comandând băuturi cu „mai puțin zahăr și mai puțină gheață”, o preferință comună în Asia. S-a format chiar și o comunitate online de auto-intitulați „Chinese baddies”, care împărtășesc rețete și sfaturi pentru a trăi o viață cât mai „chineză”.

2. ‘Invidia infrastructurală’ și noul soft power chinez

Explozia acestui trend nu este întâmplătoare. Ea vine într-un moment în care, pentru mulți tineri din Vest, China nu mai este doar „fabrica lumii”, ci un simbol al progresului rapid și al eficienței. Comentatori precum Afra Wang au observat că tinerii americani văd online o Chină care „construiește orașe întregi și infrastructură de mare viteză”, în timp ce în propria lor țară proiectele majore bat pasul pe loc. Această comparație vizuală, trenuri de mare viteză versus gări vechi, zgârie-nori spectaculoși versus clădiri degradate, alimentează o formă de invidie infrastructurală, care se traduce apoi în fascinație culturală.

Beijingul a înțeles perfect acest curent și îl folosește pentru a-și consolida „soft power”-ul. Influența nu se mai exercită prin coerciție, ci prin atracție. Păpușile Labubu se vând pe bandă rulantă, tinerii stau la cozi pentru bubble tea-ul de la Mixue sau cafeaua de la Luckin, iar orașe precum Chongqing sunt promovate online drept destinații „cyberpunk”. Schimbarea de ton este remarcabilă, mai ales după valul de sinofobie din timpul pandemiei de Covid-19. Acum, China își expune din nou vitrina: mașini electrice, boom în energia verde și robotică. Această imagine coincide cu datele Pew Research Center, care arată că tinerii sub 34 de ani din țările occidentale privesc China mult mai favorabil decât generațiile mai în vârstă.

„Cultura mea poate fi și cultura ta.”

– Emma Peng, creatoare de conținut, într-un video despre trendul Chinamaxxing

3. Oglinda deformată: ce spune trendul despre America, nu despre China

Poate cel mai important aspect al fenomenului este că, în esență, „Chinamaxxing” este mai puțin despre China reală și mai mult despre o Americă aflată în criză de identitate. The New York Times nota în februarie 2026 că trendul poate fi „o glumă absurdă, un obiectiv de wellness sau o expresie subtilă și ironică de protest. Sau toate la un loc”. Pentru mulți tineri americani deziluzionați de polarizarea politică, de sistemul de sănătate precar și de „visul american” în descompunere, China apare ca o „abstracție aspirațională”. Este o proiecție a tot ceea ce ei simt că țara lor a pierdut: unitate, viziune pe termen lung și capacitatea de a realiza proiecte mărețe.

În mod ironic, în timp ce tinerii americani fac „Chinamaxxing”, pe rețelele sociale din China explodează un trend paralel: discuțiile despre „kill line” (斩杀线). Conceptul, popularizat de un livestreamer chinez, descrie un prag sistemic în societatea americană sub care o persoană (din cauza datoriilor medicale, a pierderii locului de muncă sau a lipsei de adăpost) nu mai are nicio șansă de recuperare. Mass-media de stat chineză a preluat și amplificat această narativă pentru a portretiza SUA ca o „superputere în descompunere”. Astfel, cele două trenduri funcționează ca niște oglinzi deformate, în care fiecare națiune își proiectează anxietățile și speranțele pe cealaltă.

Reacțiile din diaspora chineză sunt mixte. Unii se bucură de atenția pozitivă, văzând-o ca pe un semn de „încredere culturală”. Alții, însă, se simt ofensați, considerând că identitatea lor, ținta rasismului în anii pandemiei, este acum tratată ca un trend superficial și „de unică folosință”. Pentru România și Uniunea Europeană, fenomenul ridică o întrebare esențială: într-o lume în care percepțiile geopolitice sunt modelate pe TikTok, cum ne construim propriul „soft power” pentru a rămâne relevanți în competiția marilor puteri?