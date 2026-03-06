Timusul se atrofiază odată cu vârsta și slăbește sistemul imunitar al românilor

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sistemul nostru imunitar devine mai puțin eficient, lăsându-ne vulnerabili în fața infecțiilor. Un studiu observațional recent aduce în prim-plan un organ mic, situat în spatele sternului, care joacă un rol central în acest proces de îmbătrânire a imunității: timusul.

Timusul este un organ localizat în partea anterioară a pieptului, între plămâni. Potrivit informațiilor de pe Sfatulmedicului, acesta este esențial în copilărie și adolescență pentru dezvoltarea sistemului imunitar, fiind responsabil pentru maturarea limfocitelor T. Acestea sunt un tip de celule albe din sânge, de bază pentru apărarea organismului împotriva bolilor.

Ce este involuția timică și cum ne afectează?

Odată cu trecerea anilor, timusul intră într-un proces natural de atrofiere, cunoscut sub numele de involuție timică. Acest declin este direct asociat cu o scădere a capacității organismului de a răspunde eficient la noi agenți patogeni și la vaccinuri, un fenomen des întâlnit la persoanele în vârstă.

Simptomele care pot semnala o slăbire a imunității includ oboseala crescută, o frecvență mai mare a infecțiilor comune și o perioadă de recuperare mai lungă după boli. Printre complicațiile posibile se numără un risc crescut de a dezvolta infecții severe, dar și boli autoimune.

Un studiu aduce noi perspective

Cercetarea, de tip observațional, a analizat legătura dintre atrofia timusului și declinul imunitar observat la seniori. Oamenii de știință au descoperit că o funcție timică susținută poate fi asociată cu un profil imunitar mai robust la vârstnici.

Această descoperire sugerează că viitoarele intervenții medicale care ar putea menține sau stimula funcția timusului ar putea ameliora starea de sănătate a acestui segment de populație. Diagnosticul unei disfuncții imunitare implică, în general, teste de sânge care evaluează numărul și funcționalitatea celulelor albe, inclusiv a limfocitelor T.

Ce înseamnă asta pentru pacienți? Medicii cer prudență

Deși studiul oferă perspective promițătoare, specialiștii subliniază că acesta nu schimbă, pentru moment, practicile curente de îngrijire a sănătății. Este nevoie de cercetări suplimentare pentru a determina exact cum pot fi transpuse aceste descoperiri în intervenții clinice concrete și sigure.

Este foarte important ca pacienții să nu își modifice regimul de sănătate sau tratamentele pe baza acestui studiu fără a consulta un medic specialist. Menținerea unui stil de viață sănătos, care include o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool, poate sprijini funcționarea generală a sistemului imunitar. Totuși, aceste măsuri nu garantează prevenirea declinului imunitar, dar contribuie la un risc general mai redus de complicații asociate vârstei.

Când să mergem la medic și care este traseul corect

Traseul unui pacient care suspectează că are probleme de imunitate începe, de obicei, la medicul de familie. Acesta poate recomanda analize de bază și, la nevoie, poate oferi trimiteri către specialiști precum imunologi sau geriatri.

Diagnosticul detaliat și monitorizarea sunt realizate de medici specialiști, care pot solicita investigații suplimentare, cum ar fi teste de laborator avansate sau investigații imagistice. Accesul la acești specialiști se poate face prin ambulatoriile de spital, clinici private sau centre specializate în imunologie. Este esențial să consulți un medic dacă observi simptome precum oboseală persistentă, infecții respiratorii frecvente sau o recuperare întârziată după o boală.