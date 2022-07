Videochatul m-a ajutat să ajung acolo unde am visat dintotdeauna

Nu m-am gândit niciodată să încerc să fac videochat până să mă întâlnesc acum vreo doi ani cu o fostă colegă de liceu care deși provenea dintr-o familie cu o situație financiară mai modestă decât a mea, la doar 25 de ani, conducea o mașină de lux, își cumpărase deja propriul apartament și cerceta piața pentru încă unul, pe post de investiție. În comparație cu mine, care în tot acest timp de când nu ne-am văzut am terminat cu nota 10 o facultate destul de provocatoare și am lucrat la vreo două companii mari care însă nu m-au ajutat să câștig suficient nici pentru a fi în stare să mă mut singură, ea părea să aibă totul. Și chiar ducea o viață la care unii dintre noi doar visează.

Ne-am întâlnit întâmplător când am ieșit la o terasă cu o prietenă de-a mea și am văzut-o acolo sorbind ușor dintr-un cocktail apetisant și butonându-și telefonul în timp ce aștepta pe cineva. Cu toate că s-a schimbat mult de când nu am mai văzut-o și în locul fetiței slăbuțe și timide pe care o mai ajutam din când în când la câte o problemă de matematică s-a transformat într-o femeie voluptoasă, pe care rochia galbenă și ușoară ce o îmbrăcase îi venea ca turnată, evidențiindui formele pline, am recunoscut-o imediat și am salutat-o. Nici modul în care mi-a răspuns nu mai aducea deloc cu personalitatea fostei mele colege, dar chiar și așa știam că în spatele atitudinii ei încrezătoare, care emana forță și stăpânire de sine, era tot colega mea de care am fost la un moment dat atât de apropiată.

Mi-a zâmbit și m-a invitat să stau jos și chiar mi-a propus să-mi facă cinste cu un brunch pentru a avea timp să depănăm amintiri și istorioare de demult, dar a trebuit să amân invitația ei pentru o dată ulterioară deoarece partenerul ei – un bărbat foarte elegant și chipeș, cu tot la fel de mult sex appeal ca și ea – a apărut imediat cu un buchet mare de trandafiri și eu promisesem deja prietenei mele că-i țin companie. Dar m-am întâlnit în final cu Roxana, doar noi două, la o cafea în lobby-ul celui mai luxos hotel din oraș și așa mi-a povestit că face videochat încă de la 19 ani și că nu ar schimba cu nimic stilul ei de viață. Și de aici a început totul.

Ce avantaje mi-a oferit meseria de model de videochat?

Auzind spectaculoasele experiențe de viață ale fostei mele colege m-am gândit că fabulează, dar am avut suficientă inspirație să îi cer mai multe detalii cu privire la meseria de model și cum am ajuns acasă am căutat un studio videochat profesional care să mă ajute să mă ajute să evoluez cât mai rapid.

Nu am mai făcut niciodată videochat, dar m-am gândit că dacă Roxana, fosta mea colegă de liceu retrasă și timidă, metamorfozată acum într-o bombă sexy a putut face față unei astfel de provocări, atunci eu, care sunt atât de deschisă și de comunicativă, cu siguranță nu voi avea nicio problemă să ajung măcar un model mediocru. Și nu numai că nu am greșit cu nimic, ba chiar am ajuns să câștig din videochat toate lucrurile la care am visat din totdeauna.

Ca model de videochat, în doar doi ani de activitate, cu sprijinul echipei studioului la care lucrez bineînțeles, am reușit să-mi îmbunătățesc radical imaginea, să dețin o garderobă de vis, să-mi cumpăr propria mea locuință și să conduc o mașină după care toată lumea întoarce capul pe stradă.

De asemenea, obținând o oarecare indepenedență financiară și având suficient timp liber de întâlniri și distracție, am reușit să cunosc un bărbat cu care mă potrivesc perfect și să contruim împreună o relație bazată pe încredere și sprijin reciproc.

De asemenea, meseria de model de videochat mi-a oferit unele lucruri pe care nu le-am putut avea niciodată la fostele locuri de muncă, cu toate că lucram în cadrul unor companii renumite. Și anume: un venit stabil, susținere nelimitată și încredere că pot să fac orice îmi propun. Acum, privind în urmă, nici eu nu aș schimba cu nimic stilul meu de viață și dacă ar fi să o iau de la capăt din nou, m-aș face din start model de videochat.