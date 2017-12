Vedete care au ajuns in topuri desi inainte dormeau pe strazi

Intotdeauna vedem celebritatile noastre preferate la televizor zambind si razand, stralucind si fascinandu-ne. Viata lor pare perfecta, cu o slujba usoara si interesanta. Ei fac doar ceea ce iubesc si castiga milioane. Ce poveste! Dar atat de multi dintre ei stiu din experienta personala cat de adevarate sunt cuvintele “Nicio durere, niciun castig”.

Am facut o lista cu celebritati care au fost odata fara adapost si au trecut prin momente dificile pentru a-si atinge visele. Cine te va surprinde cel mai mult?

1. Jim Carrey

Cand tatal lui Jim Carrey si-a pierdut slujba si casa, familia s-a mutat intr-o camioneta Volkswagen, parcand-o in diferite locuri in toata Canada. Cand a implinit 16 ani, a decis sa renunte la scoala si sa-si sprijine familia prin mici impresii si spectacole de stand-up.

Carrey a spus odata ca, probabil, in aceste perioade financiare dificile, si-a dezvoltat simtul umorului. Jim Carrey nu a renuntat niciodata, in ciuda tuturor sanselor si provocarilor, si a ajuns la varf.

2. Halle Berry

La inceputul anilor 20, Halle s-a mutat la Chicago in cautarea carierei sale de actorie. In curand a ramas fara bani, iar mama ei a refuzat sa o ajute. Fara bani sau un acoperis deasupra capului ei, se gasea intr-un adapost pentru cei fara adapost.

Halle a recunoscut ca a fost o perioada dificila si dificila a vietii ei, dar a invatat cum sa aiba grija de ea insasi si sa ia destinul in mainile ei. De la adapost a ajuns in X-Men . Ce calatorie furtunoasa, dar incredibila!

3. Jennifer Lopez

Cand Jennifer avea doar 18 ani, s-a certat cu mama ei si a trebuit sa doarma pe o canapea intr-un studio de dans. Cearta a pornit de la dorinta lui Jennifer de a-si desfasura o cariera in dans. Doar cateva luni mai tarziu, a obtinut un job de dans in Europa. Cand s-a intors, s-a mutat in LA, castigand un concurs national pentru un loc de dansatoare in seria populara de televiziune “Living Color”, fiind una dintre “Fly Girls”.

Toate acestea s-au intamplat intr-un an. Un alt exemplu de ceea ce se intampla atunci cand alegeti sa va urmati visul in ciuda oricaror mize.