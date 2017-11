Trucuri folosite de hoti si cum sa te protejezi de acestia

Automobilele sunt foarte scumpe si multi oameni trebuie sa lucreze ani de zile pentru a-si putea permite una. Cu toate acestea, este nevoie de mai putin de 60 de secunde pentru ca un hot sa va fure masina.

1. Sistem de monitorizare a bebelusilor

Hotii isi aleg, de obicei, noaptea pentru a fura o masina, deoarece in jur sunt mai putini oameni si proprietarul este foarte putin probabil sa apara.

Chiar daca nu aveti un copil, luati in considerare cumpararea unui monitor pentru copii. Puteti sa-l puneti in masina pentru o transmisie in direct despre ceea ce se intampla in interior. Monitoarele pentru copii au viziune pe timp de noapte si audio, deci daca cineva incearca sa intre in masina, veti fi alertat imediat. Și cel mai bun lucru despre astfel de dispozitive este ca puteti captura aspectul hotului. Deci, chiar daca masina dvs. este furat, politia va sti cine sa caute.

2. Volan detasabil

Hotii sunt soferi foarte buni, dar nici macar ei nu pot controla o masina fara un volan.

De aceea va recomandam sa va cumparati un volan detasabil. Da, va fi ciudat sa mergeti la o intalnire sau o intalnire de afaceri cu un volan in mana, dar este vorba de masina ta aici.

3. Un urmaritor GPS

Hotii masinilor incearca sa scape cat mai repede de la locul crimei si de obicei incearca sa stea ascunsi pentru o vreme. Cu toate acestea, exista inca o modalitate de a face lucrurile mai usor pentru politie: puneti un urmaritor GPS undeva in interiorul masinii. Hotii nu au prea mult timp, asa ca adesea nu au sansa sa se uite in jur si sa caute asemenea dispozitive. Astfel de dispozitive pot transmite semnale chiar si din zone fara semnal celular, astfel incat sansele de recuperare a unui vehicul furat sunt destul de mari.

4. Trucul cu franghia

Unii oameni folosesc acest truc pentru a deschide usile daca isi uita cheile inauntru … sau sa fure masina altcuiva. Tot ce iti trebuie este o bucata de franghie si cateva minute. Din fericire masinile noi nu au broasca de cheie in usa, asa ca hotii nu pot folosi acest truc.