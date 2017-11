Trucuri fara de care fetele nu pot trai

Cu totii ne dorim sa stim cum sa rezolvam cu usurinta urgentele modei. Internetul este plin de trucuri absurde, dar utile.

Noi am incercam 5 trucuri care iti vor face viata mai fericita.

1. Ascunde-ti bretelele de la sutien cu o agrafa de birou

Daca ti-ai cumparat o rochie cu umerii la vedere si nu ai un sutien fara bretele, nu te grabi sa ajungi la cel mai apropiat magazin de lenjerie intima. Ia o agrafa de par, baga o bretea intr-un capat al agrafei si cealalta bretea in celalalt capad. Cu acest truc simplu poti ascunde bretelele sutienului in cateva secunde.

2. Da cu lama pe pulover pentru a scapa de scame

Pentru a-ti transforma vechiul pulover scamosat intr-unul nou, ia o lama de ras si curata scamele de pe acesta.

3. Pune bicarbonat de sodiu in adidasii de alergat

Daca te deranjeaza mirosul neplacut al incaltarilor, acest truc te va ajuta sa scapi de aceasta problema rapid si aproape gratis. Ia bicarbonat de sodiu, infasoara-l intr-o bucatica mica de carpa si pune-l in adidasi peste noapte. De asemenea poti presara o cantitate mica de bicarbonat de sodiu in pantofi, insa tine minte ca nu poti face acelasi lucru in cazul pantofilor de piele sau de caprioara.

4. Foloseste un pai de baut pentru a preveni innodarea lantisoarelor

Deznodarea lantisoarelor poate fi stresanta si meticuloasa, insa cu acest truc simplu, viata ta va deveni mai usoara. Tot ce trebuie sa faci este sa iei un pai de baut, sa desfaci lantisorul, sa pui paiul pe lant si sa il inchizi la loc.

5. Scapa de guma de pe haine

Nu lasa guma sa iti strice tinuta preferata. Ia un cub de gheata, raceste guma si dezlipeste-o cu un cutit. Acest truc functioneaza perfect deoarece guma raspunde rapid la schimbarile de temperatura. Aminteste-ti ca nu trebuie sa incerci sa o racai sau sa o dezlipesti deoarece vei inrautati situatia.