Trucuri din filme care iti pot fi de ajutor intr-o zi

Traim intr-o vreme in care totul este posibil, unde intr-o zi te poti gasi intr-un scenariu de film de actiune. Cea mai buna sau cea mai rea parte este ca nu stii niciodata cand vor avea loc evenimente neasteptate. Dar cand au loc, ar fi bine sa fii pregatit.

Noi am facut o lista de trucuri asemanatoare celor din filme pentru a va scuti de probleme si pentru a va ajuta sa reusiti in aventurile dvs. de film. Ati incercat vreodata vreuna dintre acestea?

1. Cum sa scapi de catuse cu un chibrit

Acest lucru va va ajuta sa scoateti catusele, fie ca faceti un truc magic, pentru a impresiona publicul, fie ca aveti vreodata o nevoie reala. Singurul instrument necesar este un chibrit. Turteste-l putin (dintii vor face treaba bine). Tineti-l drept in gaura asa cum arata in imagine. Sunteti liberi!

2. Ascunde lucrurile de valoare

Daca ai un teanc de bani sau documente valoroase pe care trebuie sa le ascundeti, iata o idee usoara. Tot ce va trebuie este un scaun, un ciocan, niste cuie si elastice de bani. Rasturnati scaunul cu susul in jos si bateti cuie in scaun sub forma unei cutii. Indoiti usor varful cuielor. Intindeti elasticele asa cum arata imaginea si bagati banii pe dedesubt.

3. Trimite un mesaj secret

Veti avea nevoie de o bucata de hartie goala, un creion alb si un marker. Scrieti mesajul pe hartie cu creionul alb. Foaia va parea complet goala. Cand cineva trebuie sa o citeasca, poate pur si simplu sa o mazgaleasca cu markerul. Mesajul va aparea in mod magic! Daca acest lucru nu este suficient, aflati cum sa faceti diferite cerneluri invizibile folosind suc de lamaie si sifon.

4. Urmaritor pentru camera ta

Daca aveti nevoie sa verificati daca cineva a fost in camera dvs., dar nu aveti gadget-uri performante, trebuie doar sa luati scoci si un snur. Pur si simplu lipesti snurul de tocul usii, astfel incat va atarna usor deasupra usii. Cand cineva inchide sau deschide usa, sirul va ramane blocat intre usa si toc. Acum stii daca trebuie sa faci pasi suplimentari pentru a-ti proteja intimitatea.