Trucuri de supravietuire care iti pot salva viata intr-o buna zi

Cuvantul de cercetas ne spune sa fim mereu pregatiti. Numarul de dezastre naturale si geofizice creste in fiecare an, padurile sunt pline de plante otravitoare, insecte si animale.

In plus, un numar alarmant de persoane dispar in salbaticie in fiecare an.

Noi am adunat cateva trucuri care pot fi folositoare intr-o zi, chiar daca esti destul de norocoasa incat sa traiesti intr-o zona fara dezastre naturale sau creaturi otravitoare.

1. Oprirea masinii cand cedeaza franele

Daca franele dumneavoastra nu mai functioneaza, incearca sa pompezi frana repede si cu putere pentru a creste presiunea lichidului de frana. Daca acest lucru nu va ajuta, incearca frana de mana. Daca nici asta nu functioneaza, racaie parapetii cu masina pentru a incetini. Ultima optiune iti va distruge masina si trebuie folosita doar in cazuri extreme.

2. Porneste un foc cu resurse limitate

O metoda dovedita de a genera flacari este sa folosesti baterii si doua bucatele mici de folie (chiar si ambalajul de la guma este bun). Trebuie sa pui fiecare bucatica de folie la capetele bateriei deoarece folia se va incinge si va arde. Dupa ce apare flacara, poti folosi chipsuri de porumb pentru a porni un foc rapid. Sunt surprinzator de inflamabile. Dezinfectantele de maini sunt si ele foarte folositoare deoarece contin alcool inflamabil.

3. Numar de urgente

Un lucru bun de stiut este ca majoritatea telefoanelor mobile pot suna la numarul local de urgente, chiar daca nu au un SIM. Chiar daca esti intr-o zona fara semnal, nu iti inchide telefonul. Incercarea de a suna la numarul de urgente poate trimite un impuls electronic care ii va anunta pe salvatori ca esti in viata.

4. Filtru de apa

Chiar daca gasesti apa peste tot in padure, nu este indicat sa bei dintr-o balta sau din lac. Poti crea un filtru de apa dintr-o sticla goala, pietris grosier, nisip grosier, carbune si nisip fin (deasupra). Pe masura ce apa se scurge prin aceste straturi, se filtreaza.

Nu este indicat sa mananci zapada pentru a preveni deshidratarea. Nu iti ofera multa apa si iti scade temperatura corpului.