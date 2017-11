Tipuri de sefi pe care ii poti depasi cu usurinta

Intotdeauna vor exista sefi nepriceputi, insa va invatam cateva trucuri care va ajuta sa lucrati cu ei si, de ce nu, sa avansati in cariera.

Narcisistul

Acest gen de manager se gandeste cum sa se promoveze doar pe el, nu si echipa pe care o conduce. Ii place sa auda laudele, dar nu vrea sa le imparta si cu echipa.

Cum ii faci fata? Cel mai bine este sa-l ignori cat de mult poti, insa sa-ti faci treaba cat mai bine cu putinta. Daca vrei sa-l castigi, trebuie sa-l lauzi cat constant si sa-l tii mereu la curent cu ceea ce faci.

Indiferentul

Exista sefi care nu sunt niciodata liberi atunci cand cineva are nevoie de indrumare, nu sunt prezenti atunci cand este nevoie de ei, acest lucru poate deveni frustrat, insa este o buna oportunitate sa iesi in evidenta.

Cel mai bun prieten

Incearca din rasputeri sa fie iubit de toti subalternii si isi doreste sa fie inclus in discutiile de la tigara, din pauza, sa fie invitat in oras. Asta nu este neaparat rau, insa uneori este nevoie sa fie tare pe pozitii si sa se impuna, daca isi doreste sa va dezvoltati profesional. Veste buna este ca de cele mai multe ori, acest tip de sefi vor iesi in apararea angajatilor.