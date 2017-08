Tehnica fierberii legumelor

Fierberea este cea ai obisnuita metoda prin care sunt pregatite legumele verzi. Trebuie facuta cu atentie, iar timpul trebuie masurat exact. Iata cateva exemple:

Cum se fierbe broccoli

Pentru un kilogram de broccoli se pun la fiert 2 litri deapa, intr-o oala mare. Adaugati sare si broccoli taiat in bucati aproxiativ egale in apa care fierbe. Mai puteti adauga 2 catei de usturoi, curatati si zdrobiti. Broccoli va fi gata in 25-30 de inute; bucatile trebuie sa fie moi, dar intregi. Scurgeti apa cu grija, fara sa zdrobiti bucatile de broccoli, care sunt fragile.

Cum se fierbe fasolea verde

Se pune multa apa la fiert, cel putin de 5 ori mai ulta decat leguele.Adaugati 8 grame de sare pentru fiecare litru de apa. Se scufunda fasolea verde in apa racita timp de cateva minute apoi se scoate.

Legumele se pun din nou in apa cand aceasta fierbe in clocot, fara sa acoperiti oala. Se fierb intre 3 si 8 minute, dupa gust. Daca fasolea va fi consumata calda, se surge de apa si se pune pe un platou, apoi se adauga unt. Daca se foloseste la salata, dupa scurgere se pune in apa racita.

Oparirea spanacului

Se pune la fiert in multa apa, 5 litri pentru 1 kilogram de spanac, adaugand 8 grame de sare la fiecare litru de apa.

Cand apa fierbe in clocot se pune spanacul. Lasati sa fiarba fara a acoperi cratita. Stecurarti spanacul pritr-o strecuratoare, apasand usor pentru a eliina cat mai ulta apa. Daca spanacul va fi consumat cald, se pune pe un platou si se adauga unt.

Daca va fi folosit rece se lasa sa se raceasca apoi se improspateaza prin stropire cu apa rece. Se lasa la scurs cateva minute, apoi se stroarce cu mana pentru indepartarea lichidului ramas.

Fierberea mazarii

Aceasta metoda este cunoscuta de francezi ca “metoda englezeasca” si consta in fierberea mazarii intr-o cantitate mare de apa sarata. Mazarea va fi fiarta dupa 20 de minute. Pentru aroma se poate adauga o crenguta de fenicul proaspat. Mazarea a l’anglaise poate fi servita ca atare, cu unt.

Fierberea sparanghelului

Se pune la fiert in multa apa, la fiecare litru se adauga 8 grame de sare, apoi se pun bucatile de sparanghel, dar averti grija sa fie destul spatiu in oala astfel incat bucatile sa nu se atinga intre ele. Temperatura de fierbere se mentine moderata, constanta si uniforma. Pentru aceasta se pune o bucata de panza alba si curata deasupra sparanghelului. Se fierbe 15-25 de minute, in functie de grosime, verificand cosistenta sparanghelului cu un var de cutit. Daca va fi servit ca atare, sparanghelulse scurge de apa si se pune peun platou. Daca va fi amestecat cu alte ingredient , puneti-l in apa cu gheata ca sa-l raciti repede. Apoi se scurge si se serveste cu sos.