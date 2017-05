Tatiana Iekel A MURIT! Prima sotie a lui Florin Piersic s-a stins in aceasta dimineata

Tatiana Iekel, prima sotie a lui Florin Piersic a murit. Actrita la Teatrul Mic si Foarte Mic, a jucat in zeci de piese si era extrem de iubita de public.

Mama lui Florin Piersic Jr. era grav bolnava inca de la inceputul anului si s-a stins din viata duminica dimineata.

Desi au divortat in urma cu mai bine de 40 de ani, Florin Piersic o iubea si respecta foarte mult.

“Tatiana se simte, acum, bine! Slava Domnului, e in regula! A avut niste probleme de sanatate, dar nu este cazul sa dramatizam. Daca fosta mea sotie ar fi fost in stare foarte grava, nu m-as fi intors acasa, la Cluj, unde sunt acum, ci as fi luat primul avion inspre Bucuresti, pentru a fi alaturi de ea.

Desi, ne-am despartit in urma cu 40 de ani, o iubesc in continuare si o respect. O iubesc pentru ca este mama fiului meu, Florinel, si fiindca este o femeie speciala. Oricand si in orice situatie voi fi alaturi de ea”, a declarat Florin Piersic, pentru wowbiz, in urma cu ceva timp, inainte sa se stinga.