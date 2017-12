Tari in care anul urmator nu va fi 2018

Ce an este acum? Intrebarea nu este la fel de simpla pe cat pare. Totul este relativ. Oamenii au creat calendare pentru a masura cursul timpului.

Dar timpul este efemer, nu poate fi capturat si un punct de numaratoare inversa nu poate fi marcat. Aici incepe complexitatea. Cum sa gasiti inceputul? De unde sa incepeti sa numarati? Și cu ce pasi?

Astazi noi va vom spune despre diferite calendare. Multe calendare exista astazi si au existat de-a lungul anilor.

Oamenii vor intra in anul 2561 in Tailanda

In Thailanda, 2018 va fi anul 2561 (conform calendarului gregorian). In mod oficial, Thailanda traieste conform calendarului lunar budist, in care cronologia incepe din momentul in care Buddha a obtinut nirvana.

Cu toate acestea, ei folosesc si calendarul gregorian. Exceptii sunt adesea facute pentru straini, si datele de expirare de pe produse. Calendarul budist este utilizat si in Sri Lanka, Cambodgia, Laos si Myanmar.

Oamenii vor intra in anul 2011 in Ethiopia

Calendarul etiopian este cu 8 ani in urma celui “obisnuit”. Mai mult, are 13 luni intr-un an. 12 luni au 30 de zile, iar ultima are 5 sau 6 zile, in functie de anii bisecti. De asemenea, ziua lor nu incepe la miezul noptii, ci la rasarit.

Calendarul etiopian se bazeaza pe vechiul calendar al Alexandriei.

Israel va intra in anul 5778

Calendarul evreiesc este folosit oficial in Israel impreuna cu cel gregorian. Toate sarbatorile evreiesti, zilele de comemorare si zilele de nastere ale cunostintelor se celebreaza conform primului calendar. Lunile incep cu luna noua, iar prima zi a anului (Rosh Hashanah) poate avea loc numai luni, marti, joi sau sambata. Prin urmare, pentru a face lucrurile sa functioneze, anul precedent este prelungit pentru o zi.

Calendarul evreiesc a intrat in vigoare la 7 octombrie 3761 i.Hr., la ora 5 si 204 de parti. O ora in calendarul evreiesc este formata din 1.080 de parti, fiecare dintre ele avand 76 de momente.