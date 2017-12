Situatii de zi cu zi prin care toata lumea trece, dar nu multi recunosc

Toti avem povesti care pot uni oameni diferiti din intreaga lume. De regula, astfel de povesti se refera la situatii de zi cu zi care devin o parte a vietii noastre.

1. Cred ca filmele ar trebui sa aiba un grad de stanjenire in descriere atunci cand le urmariti cu parintii, in locul restrictiilor de varsta.

2. Am decis sa vizitez un doctor. Cand asteptam la coada, durerea din gat si tusea au disparut. Cand am ajuns acasa, am simtit din nou o durere groaznica in gat si am tusit cum n-am mai tasit pana acum. Deci, cum functioneaza asta?

3. Cand ma doare in gat inghit din 20 in 20 de secunde pentru a ma asigura ca ma doare in gat cu adevarat.

4. Urasc momentul acela cand port sosete si calc intr-o balta de apa.

5. Cu totii avem in lista de prieteni de pe facebook o ruda sau un prieten de familie. Nu comunicati, dar nici nu ii poti scoate din lista deoarece se pot supara.

5. Stau la etajul 8. Am iesit din casa in acelasi timp cu vecinul cel nou. Liftul era stricat asa ca am folosit scarile. Am ajuns la etajul 1 cand s-a oprit, si-a verificat buzunarele si s-a intors furios inapoi. Cat de familiar!

6. Momentul acela stanjenitor cand o persoana nascuta in aceeasi zi cu tine te suna sa iti ureze “La multi ani ” si uiti ca e ziua lor.

7. Cel mai rezistent material din lume este sfoara care leaga ciorapii noi.

8. Nu pot sta degeaba cand vorbesc la telefon. Trebuie sa ma urc pe pereti, sa stau in maini, sa merg in 300 de cercuri…

9. Cand eram mic mereu incercam sa inchid frigiderul incet ca sa vad cum se stinge lumina.

10. Urasc cand se uita cineva la mine. De regula devin neindemanatica si ma lovesc de orice imi iese in cale.